2:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолГомес Густаво
41' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
1:1
82' ГолAlexandre Zurawski
2:1
88' ГолМенино Габриэль
90'+6
Ход матча
18'
1:0
68'
82'
84'
88'
2:1
90'
90'
36
Vanderlan
7
Дуду
X
44
Витао
36
Thauan
Lara
30
Джонни
28
Энрике
Педро
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 VanderlanЗащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
36 Thauan LaraЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
18 Матеус ЛейтеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
-
-
17 David VI
-
-
-
5 Lizeiro
-
77 Gustavo Maia
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
4 победы 10 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
30 матчей
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.3%
63.3%
23.4%
4 победы 19 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|7
|0.37
|Гомес Густаво
|7 (1)
|0.37
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.21
|Дуду X
|3
|0.16
|Рафаэл Жозе
|3
|0.16
|Менино Габриэль
|2
|0.11
|Верон Габриэл
|1
|0.05
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Данило Ларанжера
|1
|0.05
|Мурило Серкейра
|1
|0.05
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|4
|0.21
|Эденилсон дос Сантос
|4 (2)
|0.21
|Вандерсон
|4
|0.21
|Энрике Педро
|3 (1)
|0.16
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.11
|Патрик Алан
|2
|0.11
|Moises VII
|2
|0.11
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Джонни
|1
|0.05
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.05
|Мендес Бруно II
|1
|0.05
|Витао
|1
|0.05
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Менино Габриэль
|2
|1
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Мурило Серкейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Атуэста Эдуард
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|1
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Moises VII
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
3
17%
3
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
8%
5
29%
29%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
3
18%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
30
26
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
13%
6
23%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
6
20%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
8
27%
6
23%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1
Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|6
|2
|31 - 13
|39
|2.
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29 - 20
|34
|3.
|Коринтианс
|0:0
|19
|9
|6
|4
|22 - 18
|33
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|8
|9
|2
|26 - 18
|33
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|6.
|Фламенго
|19
|9
|3
|7
|26 - 18
|30
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Ред Булл Брагантино
|19
|7
|6
|6
|30 - 23
|27
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|10.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|11.
|Ботафого Рибейрао
|19
|7
|3
|9
|19 - 24
|24
|12.
|Сеара
|19
|5
|9
|5
|20 - 19
|24
|13.
|Гойяс
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|15.
|Куяба
|18
|5
|5
|8
|14 - 19
|20
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|0:0
|19
|5
|4
|10
|12 - 22
|19
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|19
|4
|6
|9
|18 - 27
|18
|19.
|Жувентуде
|19
|3
|7
|9
|16 - 32
|16
|20.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:0
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|3.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|4.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|6.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|8.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Америка Минейро
|0:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|7.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Коринтианс
|0:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|9.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|11.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|12.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|0:0
|10
|1
|2
|7
|3 - 13
|5
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
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