0:0
Первый тайм: 7'
0'
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
23
Фагнер
Лемос
28
Adson
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
37 ПедриньоПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
40 Nathan VI
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
9 Roger I
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Атлетико Минейро
Коринтианс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
41.4%
17.2%
41.4%
12 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
13.8%
51.7%
34.5%
4 победы 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (1)
|0.39
|Фернандес Игнасио
|3
|0.17
|Саша Эдуардо
|3
|0.17
|Сарачо Федерико
|2
|0.11
|Саварино Джефферсон
|2
|0.11
|Варгас Эдуардо
|1
|0.06
|Jair II
|1
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.06
|Savio
|1
|0.06
|Ревер Умберто
|1
|0.06
|Rubens
|1
|0.06
|Ademir Santos
|1
|0.06
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|6
|0.33
|Gustavo Mantuan
|3
|0.17
|Adson
|3
|0.17
|Рауль Гонсалес
|2
|0.11
|Lucas Piton
|1
|0.06
|Gustavo Mosquito
|1
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|Паулиньо Жозе
|1
|0.06
|Jo Alves II
|1
|0.06
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.06
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Халк Живанилдо
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Аллан Соуза
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|3
|1
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Roger I
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Eduardo Queiroz
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
5
45%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
3
60%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
2
8%
4
20%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
21%
4
20%
76-90
Пропущено
20
20
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
20%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
7
35%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0
Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|6
|2
|31 - 13
|39
|2.
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29 - 20
|34
|3.
|Коринтианс
|0:0
|19
|9
|6
|4
|22 - 18
|33
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|8
|9
|2
|26 - 18
|33
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|6.
|Фламенго
|19
|9
|3
|7
|26 - 18
|30
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Ред Булл Брагантино
|19
|7
|6
|6
|30 - 23
|27
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|10.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|11.
|Ботафого Рибейрао
|19
|7
|3
|9
|19 - 24
|24
|12.
|Сеара
|19
|5
|9
|5
|20 - 19
|24
|13.
|Гойяс
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|15.
|Куяба
|18
|5
|5
|8
|14 - 19
|20
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|0:0
|19
|5
|4
|10
|12 - 22
|19
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|19
|4
|6
|9
|18 - 27
|18
|19.
|Жувентуде
|19
|3
|7
|9
|16 - 32
|16
|20.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:0
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|3.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|4.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|6.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|8.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Америка Минейро
|0:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|7.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Коринтианс
|0:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|9.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|11.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|12.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|0:0
|10
|1
|2
|7
|3 - 13
|5
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B