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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 7'
Коринтианс
0'
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Коринтианс
1.60
8.60
9.50
Все Коэффициенты
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
26
Фернандес
Игнасио
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
22
Carlos
Miguel2
23
Фагнер
Лемос
25
Мендес
Бруно
II
31
Бальбуэна
Фабиан
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
5
Майкон
Барберан
11
Жулиано
де
Паула
28
Adson
10
Виллиан
Боргес
7
Алберто
Юри
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Коринтианс
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Коринтианс

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

41.4%
17.2%
41.4%
12 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

13.8%
51.7%
34.5%
4 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
1:0
СA
0:3
СA
1:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.39
Фернандес Игнасио 3 0.17
Саша Эдуардо 3 0.17
Сарачо Федерико 2 0.11
Саварино Джефферсон 2 0.11
Варгас Эдуардо 1 0.06
Jair II 1 0.06
Кардек Алан 1 0.06
Savio 1 0.06
Ревер Умберто 1 0.06
Rubens 1 0.06
Ademir Santos 1 0.06
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Igor Rabello 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 6 0.33
Gustavo Mantuan 3 0.17
Adson 3 0.17
Рауль Гонсалес 2 0.11
Lucas Piton 1 0.06
Gustavo Mosquito 1 0.06
Аугусто Ренато 1 0.06
Паулиньо Жозе 1 0.06
Jo Alves II 1 0.06
Fabio Santos IV 1 (1) 0.06
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Жулиано де Паула 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Халк Живанилдо 4 0
Арана Гильерме 4 0
Аллан Соуза 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Jair II 3 0
Эверсон 2 0
Rubens 2 0
Ademir Santos 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Павон Кристиан 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 3 1
Рамуш Рафаэл 3 0
Roger I 3 0
Майкон Барберан 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
João Victor6 2 0
Eduardo Queiroz 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Adson 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Jo Alves II 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Lucas Piton 1 0
Robert Barbosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
5
45%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
3
60%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
2
8%
4
20%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
21%
4
20%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
20%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
7
35%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0
Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 11 6 2 31 - 13 39
2. Флуминенсе 19 10 4 5 29 - 20 34
3. Коринтианс 0:0 19 9 6 4 22 - 18 33
4. Атлетико Минейро 0:0 19 8 9 2 26 - 18 33
5. Атлетико Паранаэнсе 19 9 4 6 24 - 20 31
6. Фламенго 19 9 3 7 26 - 18 30
7. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Ред Булл Брагантино 19 7 6 6 30 - 23 27
9. Сан-Паулу 19 5 11 3 28 - 24 26
10. Сантос 18 6 7 5 22 - 16 25
11. Ботафого Рибейрао 19 7 3 9 19 - 24 24
12. Сеара 19 5 9 5 20 - 19 24
13. Гойяс 19 5 7 7 21 - 25 22
14. Аваи 19 6 3 10 20 - 30 21
15. Куяба 18 5 5 8 14 - 19 20
16. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
17. Америка Минейро 0:0 19 5 4 10 12 - 22 19
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 4 6 9 18 - 27 18
19. Жувентуде 19 3 7 9 16 - 32 16
20. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 0:0 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
3. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
4. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
5. Атлетико Минейро 0:0 10 5 4 1 15 - 8 19
6. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
7. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
8. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
9. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
10. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
11. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Америка Минейро 0:0 9 4 2 3 9 - 9 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 0:0 10 3 3 4 10 - 9 12
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Жувентуде 10 2 3 5 8 - 14 9
20. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 4 0 12 - 4 19
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Атлетико Минейро 0:0 9 3 5 1 11 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
6. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
7. Сеара 10 3 4 3 10 - 9 13
8. Коринтианс 0:0 10 3 3 4 9 - 15 12
9. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 13 - 14 10
11. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
12. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
13. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Америка Минейро 0:0 10 1 2 7 3 - 13 5
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Коринтианс
1.60
8.60
9.50
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