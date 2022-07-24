0'
30' Желтая карточкаBruno Silva II
1:0
48' ГолChaves Arthur
53' Желтая карточкаБруно Фабрисио
1:1
55' ГолПедро Гильерме
1:2
84' ГолПедро Гильерме
90'+5
Ход матча
30'
48'
1:0
53'
55'
1:1
84'
89
Владимир
13
Kevin
II
33
Кортез
Бруно
14
Raniele
77
Bissoli
25
Натанаэл
30
Кастро
Пабло
10
Диего
Рибас
35
Joao
Gomes
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 BissoliНападающий
-
25 НатанаэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
-
21 Jean Pyerre
-
-
5 Nonoca
-
83 Gledson I
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
-
31 Marinho II
-
-
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Mario Jorge
История личных встреч
Аваи
Фламенго
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аваи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|8 (5)
|0.42
|Мурики Гильерме
|4 (2)
|0.21
|Родригес Фелипе II
|2
|0.11
|Kevin II
|1
|0.05
|Carlos Eduardo3
|1
|0.05
|William Pottker
|1 (1)
|0.05
|Jean Pyerre
|1
|0.05
|Raniele
|1
|0.05
|Chaves Arthur
|1
|0.05
|Натанаэл
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|6
|0.32
|Габриэл Барбоза
|5
|0.26
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.11
|Перейра Андреас
|2
|0.11
|Виллиан Арао
|2
|0.11
|Лазаро
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Marinho II
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Исла Маурисио
|1
|0.05
|Диего Рибас
|1
|0.05
|Энрике Густаво
|1
|0.05
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Карточки
Аваи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Silva II
|7
|1
|Кортез Бруно
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Дентиньо
|4
|0
|Carlos Eduardo3
|4
|0
|Chaves Arthur
|4
|0
|William Pottker
|3
|0
|Douglas Friedrich
|1
|1
|Diego Rodrigues de Matos
|1
|1
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Брессан Матеус
|2
|0
|Клебер Жан
|2
|0
|Bissoli
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|0
|1
|Мурики Гильерме
|1
|0
|Копете Джонатан
|1
|0
|Jose Renato
|1
|0
|Владимир
|1
|0
|Rafael Vaz
|1
|0
|Gledson I
|1
|0
|Kevin II
|1
|0
|Nonoca
|1
|0
|Jean Pyerre
|1
|0
|Lucas Ventura
|1
|0
|Arthur Neves
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|0
|Marinho II
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
6
38%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Забито
4
16
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
75%
2
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90
Забито
20
27
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
10%
5
19%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
6
30%
4
15%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
0
0%
5
19%
76-90
Пропущено
30
17
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
2
7%
2
12%
1-15
3
10%
4
24%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
7
23%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аваи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2
Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе - Аваи 2:0 Аваи - Форталеза 3:2 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0
Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 12
|36
|2.
|Коринтианс
|18
|9
|5
|4
|22 - 18
|32
|3.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|8
|2
|26 - 18
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|6.
|Фламенго
|19
|9
|3
|7
|26 - 18
|30
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|10.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|11.
|Ботафого Рибейрао
|19
|7
|3
|9
|19 - 24
|24
|12.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|13.
|Гойяс
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|15.
|Куяба
|18
|5
|5
|8
|14 - 19
|20
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|18
|5
|3
|10
|12 - 22
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|15 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|3.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|7.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|8.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|7.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|9.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|12.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
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