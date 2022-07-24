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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Аваи
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
30' Желтая карточка
Bruno Silva II
1:0
48' Гол
Chaves Arthur
53' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
1:1
55' Гол
Педро Гильерме
1:2
84' Гол
Педро Гильерме
90'+5
89
Владимир
13
Kevin
II
26
Брессан
Матеус
31
Chaves
Arthur
33
Кортез
Бруно
8
Bruno
Silva
II
14
Raniele
22
Carlos
Eduardo3
90
William
Pottker
77
Bissoli
25
Натанаэл
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
7
Рибейро
Эвертон
10
Диего
Рибас
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
21
Педро
Гильерме
Аваи
4-3-3
Фламенго
4-3-1-2

История личных встреч

Аваи
Фламенго

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
6:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 8 (5) 0.42
Мурики Гильерме 4 (2) 0.21
Родригес Фелипе II 2 0.11
Kevin II 1 0.05
Carlos Eduardo3 1 0.05
William Pottker 1 (1) 0.05
Jean Pyerre 1 0.05
Raniele 1 0.05
Chaves Arthur 1 0.05
Натанаэл 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 6 0.32
Габриэл Барбоза 5 0.26
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.11
Рибейро Эвертон 2 0.11
Перейра Андреас 2 0.11
Виллиан Арао 2 0.11
Лазаро 1 0.05
Энрике Бруно 1 0.05
Marinho II 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Исла Маурисио 1 0.05
Диего Рибас 1 0.05
Энрике Густаво 1 0.05
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0

Карточки

Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Silva II 7 1
Кортез Бруно 6 0
Raniele 6 0
Дентиньо 4 0
Carlos Eduardo3 4 0
Chaves Arthur 4 0
William Pottker 3 0
Douglas Friedrich 1 1
Diego Rodrigues de Matos 1 1
Matheus Galdezani 2 0
Брессан Матеус 2 0
Клебер Жан 2 0
Bissoli 2 0
Родригес Фелипе II 0 1
Мурики Гильерме 1 0
Копете Джонатан 1 0
Jose Renato 1 0
Владимир 1 0
Rafael Vaz 1 0
Gledson I 1 0
Kevin II 1 0
Nonoca 1 0
Jean Pyerre 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 0
Marinho II 4 0
Joao Gomes 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Лазаро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
6
38%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
75%
2
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
10%
5
19%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
6
30%
4
15%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Пропущено

30
17
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
2
7%
2
12%
1-15
3
10%
4
24%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
7
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аваи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2
Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе - Аваи 2:0 Аваи - Форталеза 3:2 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0
Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 6 2 29 - 12 36
2. Коринтианс 18 9 5 4 22 - 18 32
3. Атлетико Минейро 18 8 8 2 26 - 18 32
4. Флуминенсе 18 9 4 5 27 - 19 31
5. Атлетико Паранаэнсе 19 9 4 6 24 - 20 31
6. Фламенго 19 9 3 7 26 - 18 30
7. Интернасьонал Порту Алегре 18 7 9 2 26 - 18 30
8. Ред Булл Брагантино 18 7 6 5 29 - 21 27
9. Сан-Паулу 19 5 11 3 28 - 24 26
10. Сантос 18 6 7 5 22 - 16 25
11. Ботафого Рибейрао 19 7 3 9 19 - 24 24
12. Сеара 18 5 9 4 20 - 18 24
13. Гойяс 19 5 7 7 21 - 25 22
14. Аваи 19 6 3 10 20 - 30 21
15. Куяба 18 5 5 8 14 - 19 20
16. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
17. Америка Минейро 18 5 3 10 12 - 22 18
18. Атлетико Гойяненсе 18 4 5 9 18 - 27 17
19. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
20. Жувентуде 18 2 7 9 15 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
3. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
7. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
8. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
10. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
11. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Америка Минейро 9 4 2 3 9 - 9 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 4 0 12 - 4 19
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Минейро 9 3 5 1 11 - 10 14
6. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
7. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
8. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
9. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
10. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
11. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
12. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
13. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
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      30'
      Бруно Силва получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - William Pottker бьет в цель!
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