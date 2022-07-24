0'
20
Moraes
17
Elton
I
96
Энрике
Пауло
80
Питта
Исидро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 MoraesЗащитник
-
17 Elton IПолузащитник
-
96 Энрике ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
77 ParaguaioНападающий
-
-
-
-
-
-
31 Cesar Ribela
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
20 Jhon VasquezПолузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Нападающий
-
19 Rodrigo I
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
История личных встреч
Жувентуде
Сеара
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.16
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.11
|Энрике Пауло
|1
|0.05
|Moraes
|1
|0.05
|Jadson III
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Алвес Родриго
|1
|0.05
|Питта Исидро
|1
|0.05
|Vitor Mendes
|1
|0.05
|Vitor Gabriel1
|1
|0.05
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|7
|0.37
|Клебер Франсиско
|3
|0.16
|Vinicius X
|2
|0.11
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.11
|Bruno Pacheco III
|1
|0.05
|Nino Paraiba
|1
|0.05
|Luiz Otavio II
|1
|0.05
|Рибейро Лукас
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|5
|1
|Yuri Oliveira Lima
|5
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Vitor Mendes
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Vitor Gabriel1
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Capixaba1
|2
|0
|Moraes
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Elton I
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|5
|1
|Rodrigo I
|6
|0
|Ричардсон
|6
|0
|Nino Paraiba
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|1
|Vinicius X
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Мессиас
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
17%
2
20%
1-15
4
22%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
2
20%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
4
21%
16-30
2
14%
6
32%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
4
29%
4
21%
76-90
Пропущено
33
19
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
5
15%
4
21%
1-15
6
18%
5
26%
16-30
3
9%
3
16%
31-45
5
15%
3
16%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
10
30%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2
Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2
Сеара
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1
Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|19
|11
|6
|2
|30 - 12
|39
|2.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|10
|4
|5
|28 - 19
|34
|3.
|Коринтианс
|18
|9
|5
|4
|22 - 18
|32
|4.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|8
|2
|26 - 18
|32
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|6.
|Фламенго
|19
|9
|3
|7
|26 - 18
|30
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|19
|7
|9
|3
|26 - 19
|30
|8.
|Ред Булл Брагантино
|0:1
|19
|7
|6
|6
|29 - 22
|27
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|10.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|11.
|Сеара
|0:0
|19
|5
|10
|4
|20 - 18
|25
|12.
|Ботафого Рибейрао
|19
|7
|3
|9
|19 - 24
|24
|13.
|Гойяс
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|15.
|Куяба
|18
|5
|5
|8
|14 - 19
|20
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|18
|5
|3
|10
|12 - 22
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|0:0
|19
|2
|8
|9
|15 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|10
|6
|2
|2
|18 - 8
|20
|3.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|5.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|8.
|Ред Булл Брагантино
|0:1
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|9.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|10.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|20.
|Жувентуде
|0:0
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Флуминенсе
|1:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Сеара
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|10
|3
|5
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|0:1
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|12.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
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