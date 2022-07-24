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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Жувентуде
1:0
Конец матча
Сеара
0'
29' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
1:0
66' Гол
Питта Исидро
77' Желтая карточка
Jhon Vasquez
78' Желтая карточка
Vitor Gabriel1
90' Желтая карточка
Luiz Otavio II
90'+6
1
Felipe
Alves
2
Алвес
Родриго
4
Thalisson
28
Миранда
Пауло
20
Moraes
17
Elton
I
96
Энрике
Пауло
22
Назарио
Бруно
25
Adriano
Marlon
58
Arnaldo
Edinho2
80
Питта
Исидро
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
7
Ричардсон
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
89
Клебер
Франсиско
Жувентуде
4-1-4-1
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Сеара

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:2
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.16
Питта Исидро 2 0.11
Ricardo Bueno 2 (1) 0.11
Алвес Родриго 1 0.05
Энрике Пауло 1 0.05
Moraes 1 0.05
Jadson III 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Vitor Mendes 1 0.05
Vitor Gabriel1 1 0.05
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Paraguaio 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 7 0.37
Клебер Франсиско 3 0.16
Vinicius X 2 0.11
Vinicius Lima 2 (1) 0.11
Bruno Pacheco III 1 0.05
Nino Paraiba 1 0.05
Luiz Otavio II 1 0.05
Рибейро Лукас 1 0.05
Арруда Эрик 1 0.05
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 5 1
Yuri Oliveira Lima 5 1
Виллиам Матеус 4 1
Vitor Mendes 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Vitor Gabriel1 4 0
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Jose M.F. Moreno Chico II 1 1
Энрике Пауло 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Capixaba1 2 0
Moraes 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Elton I 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 6 1
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 6 0
Nino Paraiba 5 0
Bruno Pacheco III 3 1
Vinicius X 2 1
Geovane 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Мессиас 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Luiz Otavio II 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Jhon Vasquez 1 0
Fernando Sobral 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
17%
2
20%
1-15
4
22%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
2
20%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
4
27%
4
21%
76-90

Пропущено

33
20
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
15%
4
20%
1-15
6
18%
5
25%
16-30
3
9%
3
15%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
10
30%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2
Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2
Сеара
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1
Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 11 6 2 31 - 13 39
2. Флуминенсе 19 10 4 5 29 - 20 34
3. Коринтианс 0:0 19 9 6 4 22 - 18 33
4. Атлетико Минейро 0:0 19 8 9 2 26 - 18 33
5. Атлетико Паранаэнсе 19 9 4 6 24 - 20 31
6. Фламенго 19 9 3 7 26 - 18 30
7. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Ред Булл Брагантино 19 7 6 6 30 - 23 27
9. Сан-Паулу 19 5 11 3 28 - 24 26
10. Сантос 18 6 7 5 22 - 16 25
11. Ботафого Рибейрао 19 7 3 9 19 - 24 24
12. Сеара 19 5 9 5 20 - 19 24
13. Гойяс 19 5 7 7 21 - 25 22
14. Аваи 19 6 3 10 20 - 30 21
15. Куяба 18 5 5 8 14 - 19 20
16. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
17. Америка Минейро 0:0 19 5 4 10 12 - 22 19
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 4 6 9 18 - 27 18
19. Жувентуде 19 3 7 9 16 - 32 16
20. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 0:0 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
3. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
4. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
5. Атлетико Минейро 0:0 10 5 4 1 15 - 8 19
6. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
7. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
8. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
9. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
10. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
11. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Америка Минейро 0:0 9 4 2 3 9 - 9 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 0:0 10 3 3 4 10 - 9 12
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Жувентуде 10 2 3 5 8 - 14 9
20. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 4 0 12 - 4 19
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Атлетико Минейро 0:0 9 3 5 1 11 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
6. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
7. Сеара 10 3 4 3 10 - 9 13
8. Коринтианс 0:0 10 3 3 4 9 - 15 12
9. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 13 - 14 10
11. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
12. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
13. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Америка Минейро 0:0 10 1 2 7 3 - 13 5
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
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      29'
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