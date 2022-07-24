0:0
Первый тайм: 7'
0'
17
Рей
Родриго
28
Tomas
Muro
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas MuroПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
31 Matias Bazzi
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
39 Julio Soler
-
-
30 Ivan Cazal
-
-
-
-
Главный тренер: Rodrigo Acosta
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Ланус
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|2 (1)
|0.22
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.22
|Erik Ramirez
|1
|0.11
|Ramon Sosa
|1
|0.11
|Lautaro Chavez
|1
|0.11
|Карбонеро Йохан
|1
|0.11
|Tomas Muro
|1
|0.11
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|3
|0.33
|Victor Malcorra
|1
|0.11
|Braian Aguirre
|1
|0.11
|Lucas Varaldo
|1
|0.11
|Franco Ortellado
|1
|0.11
|Mateo Sanabria
|1
|0.11
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.11
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Franco Orozco
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|3
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Agustin Cardozo
|3
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Чеккини Эмануэль
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Tomas Muro
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|2
|1
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Franco Ortellado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
17%
5
33%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0
Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3
Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|5.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|7.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|11.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|13.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|14.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|16.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|17.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|19.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|20.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|21.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|5.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|6.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|18.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|22.
|Ланус
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|20.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|23.
|Ланус
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|27.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес