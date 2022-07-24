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Аргентина: Лига професьональ

2022
Химнасия Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 7'
Ланус
0'
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Ланус
2.11
3.28
4.11
Все Коэффициенты
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
18
Коласо
Николас
28
Tomas
Muro
10
Алеман
Брайн
30
Agustin
Cardozo
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
15
Сольдано
Франко
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
36
Franco
Ortellado
3
Julian
Aude
7
Акоста
Лаутаро
19
Maximiliano
Gonzalez
15
Raul
Loaiza
14
Samuel
Careaga
11
Franco
Orozco
28
Lucas
Varaldo
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Ланус

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:4
С
1:1
С
2:0
С
1:3
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
0:0
ПА
0:0
ПА
0:2
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
3:2
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 2 (1) 0.22
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.22
Erik Ramirez 1 0.11
Ramon Sosa 1 0.11
Lautaro Chavez 1 0.11
Карбонеро Йохан 1 0.11
Tomas Muro 1 0.11
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 3 0.33
Victor Malcorra 1 0.11
Braian Aguirre 1 0.11
Lucas Varaldo 1 0.11
Franco Ortellado 1 0.11
Mateo Sanabria 1 0.11
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.11
Tomas Belmonte 0 0
Franco Orozco 0 0
Samuel Careaga 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 3 0
Erik Ramirez 3 0
Agustin Cardozo 3 0
Leonardo Morales 2 0
Чеккини Эмануэль 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Tomas Muro 2 0
Коласо Николас 1 0
Пирис Оскар 1 0
Matias Melluso 1 0
Matias Miranda 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 2 1
Maximiliano Gonzalez 2 1
Tomas Belmonte 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Braian Aguirre 2 0
Alexandro Bernabei 0 1
Jonathan Cabral 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Ignacio Cechi 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Franco Ortellado 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
17%
5
33%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0
Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3
Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
5. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
7. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
8. Химнасия Ла-Плата 0:0 10 4 4 2 9 - 6 16
9. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
10. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
11. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
12. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
13. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
14. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
15. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
16. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
17. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
18. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
19. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
20. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
21. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
22. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
23. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 0:0 10 1 4 5 9 - 15 7
28. Альдосиви 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Химнасия Ла-Плата 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
5. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
6. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
18. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
19. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
20. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
21. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
22. Ланус 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
5. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Химнасия Ла-Плата 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
20. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
23. Ланус 0:0 6 0 2 4 3 - 9 2
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Ланус
2.11
3.28
4.11
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