1:0
Конец матча
0'
1:0
29' ПенальтиАлеман Брайн
30' Желтая карточкаАлеман Брайн
31' Желтая карточкаJulian Aude
35' Желтая карточкаRaul Loaiza
45' Вторая желтая карточкаJulian Aude
51' Желтая карточкаSamuel Careaga
64' Желтая карточкаGerman Guiffrey
75' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
86' Желтая карточкаLuciano Boggio
89' Желтая карточкаLeonardo Morales
90'+7
Ход матча
29'
1:0
30'
31'
35'
45'
51'
64'
75'
86'
89'
17
Рей
Родриго
28
Tomas
Muro
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas MuroПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
31 Matias Bazzi
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
39 Julio Soler
-
-
30 Ivan Cazal
-
-
-
-
Главный тренер: Rodrigo Acosta
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Ланус
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|3 (2)
|0.3
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.2
|Erik Ramirez
|1
|0.1
|Ramon Sosa
|1
|0.1
|Lautaro Chavez
|1
|0.1
|Карбонеро Йохан
|1
|0.1
|Tomas Muro
|1
|0.1
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|3
|0.3
|Victor Malcorra
|1
|0.1
|Braian Aguirre
|1
|0.1
|Lucas Varaldo
|1
|0.1
|Franco Ortellado
|1
|0.1
|Mateo Sanabria
|1
|0.1
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.1
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Franco Orozco
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Agustin Cardozo
|3
|0
|Чеккини Эмануэль
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Tomas Muro
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|2
|1
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Акоста Лаутаро
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Julian Aude
|1
|1
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Braian Aguirre
|2
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Luciano Boggio
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Franco Ortellado
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
1
17%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0
Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3
Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|5.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|6.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|8.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|11.
|Бока Хуниорс
|1:0
|10
|5
|0
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|13.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|15.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|17.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|19.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|20.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|21.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|1:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|20.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|22.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|7.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|19.
|Бока Хуниорс
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|23.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес