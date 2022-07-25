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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
1:0
Перерыв
Эстудиантес Ла Плата
0'
2' Желтая карточка
Фабра Франк
1:0
11' Гол
Фернандес Пол
19' Желтая карточка
Фернандес Пол
28' Желтая карточка
Морель Хорхе
45' Желтая карточка
Самбрано Очандарте

Ход матча

2'
Фабра Франк
 
11'
Фернандес Пол
(Васкес Луис)
1:0
19'
Фернандес Пол
 
28'
 
Морель Хорхе
45'
Самбрано Очандарте
 
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
4.05
5.76
4.70
Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
5
Морель
Хорхе
26
Лолло
Лусиано
6
Мас
Эмануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
20
Кастро
Мануэль
31
Пьятти
Пабло
10
Рольхейсер
Бенхамин
9
Leandro
Diaz
III
Бока Хуниорс
4-3-3
Эстудиантес Ла Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

27 матчей

33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1
П
0:0
ТМК
2:0
П
3:1
ТМК
0:2
П
3:0
П
3:1
П
1:0
ТМ(
0:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
0:3
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
TPDV
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 3 0.3
Вилья Себастьян 2 0.2
Фернандес Пол 2 0.2
Бенедетто Дарио 2 0.2
Рохо Маркос 2 (1) 0.2
Сандез Агустин 1 0.1
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.1
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0
Васкес Луис 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.2
Пьятти Пабло 2 0.2
Боселли Мауро 2 (1) 0.2
Leonardo Godoy 1 0.1
Franco Zapiola 1 0.1
Кастро Мануэль 1 0.1
Рохель Агустин 1 0.1
Рольхейсер Бенхамин 1 0.1
Мас Эмануэль 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 4 0
Фернандес Пол 4 0
Самбрано Очандарте 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Бенедетто Дарио 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Орсини Николас 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Alan Varela 1 0
Молинас Аарон 1 0
Васкес Луис 1 0
Сандез Агустин 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 3 1
Морель Хорхе 3 0
Сукуи Фернандо 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Рохель Агустин 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
36%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
3
20%
7
50%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0
Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0
Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Химнасия Ла-Плата 10 5 3 2 10 - 6 18
4. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
5. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
6. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
7. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
8. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
9. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
10. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
11. Бока Хуниорс 1:0 10 5 0 5 14 - 15 15
12. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
13. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
14. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
15. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
16. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
17. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
18. Эстудиантес Ла Плата 0:1 10 3 2 5 12 - 14 11
19. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
20. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
21. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
22. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
23. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 10 1 3 6 9 - 16 6
28. Альдосиви 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
3. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
4. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
5. Бока Хуниорс 1:0 6 4 0 2 10 - 9 12
6. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
15. Эстудиантес Ла Плата 0:1 5 2 2 1 8 - 7 8
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
20. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
21. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
22. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
7. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
9. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
19. Бока Хуниорс 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
20. Эстудиантес Ла Плата 0:1 5 1 0 4 4 - 7 3
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Самбрано Очандарте получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Морель Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Фернандес Пол бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
4.05
5.76
4.70
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