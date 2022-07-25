3:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаФабра Франк
1:0
11' ГолФернандес Пол
20' Желтая карточкаФернандес Пол
28' Желтая карточкаМорель Хорхе
45' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
58' Желтая карточкаКастро Мануэль
2:0
58' ГолРохо Маркос
3:0
68' ГолВилья Себастьян
3:1
76' ГолМорель Хорхе
86' Желтая карточкаПайеро Мартин
90'+6
Ход матча
3'
11'
1:0
20'
28'
58'
58'
2:0
68'
3:0
76'
3:1
86'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Nahuel Genez
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Аранго ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Eros Mancuso
-
-
44 Juan Cacace
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
27 матчей
33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.3
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.3
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.3
|Фернандес Пол
|2
|0.2
|Бенедетто Дарио
|2
|0.2
|Сандез Агустин
|1
|0.1
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.1
|Фабра Франк
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Васкес Луис
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|2
|0.2
|Пьятти Пабло
|2
|0.2
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.2
|Leonardo Godoy
|1
|0.1
|Franco Zapiola
|1
|0.1
|Морель Хорхе
|1
|0.1
|Кастро Мануэль
|1
|0.1
|Рохель Агустин
|1
|0.1
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.1
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|4
|0
|Фабра Франк
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|3
|1
|Морель Хорхе
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Рохель Агустин
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
50%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
3
19%
8
47%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0
Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0
Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|5.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|6.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|8.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|11.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|12.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|13.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|15.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|17.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|19.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|20.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|21.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|20.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|22.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|7.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|19.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|20.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|23.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес