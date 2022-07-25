Стадион: Panasonic Stadium Suita (Suita)
1:2
Первый тайм
Ход матча
28'
0:1
31'
0:2
34'
1:2
37'
1:3
10
_Kurata
S.
23
Dawhan
24
_Kurokawa
K.
40
_Meshino
R.
48
_Ishige
H.
45
_Suzuki
M.
25
_Ishikawa
K.
21
_Kato
T.
18
Патрик
41
_Nakamura
J.
17
_Okuno
K.
15
_Saito
M.
11
_(Silva
W.)
13
_Takao
R.
37
_Yamami
H.
25
Мендеш
Нуну
10
Неймар
14
Бернат
Хуан
24
Керер
Тило
28
Эбимбе
Эрик
29
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
-
-
-
-
10 _Kurata S.
-
23 Dawhan
-
24 _Kurokawa K.
-
40 _Meshino R.
-
48 _Ishige H.
-
45 _Suzuki M.
- Запасные игроки
-
25 _Ishikawa K.Вратарь
-
21 _Kato T.Вратарь
-
18 ПатрикЗащитник
- Нападающий
-
-
41 _Nakamura J.
-
17 _Okuno K.
-
15 _Saito M.
-
11 _(Silva W.)
-
13 _Takao R.
-
37 _Yamami H.
-
-
Главный тренер: _Katanosaka T.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
Результаты последних матчей
Гамба Осака
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гамба Осака - Серезо Осака 1:2 Касима Антлерс - Гамба Осака 2:0 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 4:0 Сёнан Бельмаре - Гамба Осака 1:0
Гамба Осака - Урава Редс 1:1 Гамба Осака - Санфречче Хиросима 2:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Гамба Осака 1:0 Гамба Осака - Оита Тринита 3:1 Гамба Осака - Йокогама Маринос 1:2 Гамба Осака - Гифу 4:2 Саган Тосу - Гамба Осака 2:1 Серезо Осака - Гамба Осака 3:1 Гамба Осака - Касима Антлерс 1:3 Касива Рейсол - Гамба Осака 0:1 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:0 Гамба Осака - Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:0 Токио - Гамба Осака 2:0 Серезо Осака - Гамба Осака 0:0 Гамба Осака - Сёнан Бельмаре 0:1 Гамба Осака - Оита Тринита 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0
Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0
Прогнозы на матч Гамба Осака 1:2 ПСЖ
Исход игры
Гамба Осака
2.3% (3)
Ничья
2.3% (3)
ПСЖ
95.3% (123)
Тотал 2.5
Больше
69.52% (73)
Меньше
30.48% (32)
Обе команды забьют
Да
46.67% (49)
Нет
53.33% (56)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
22.5% (29)
1:3 ПСЖ
17.1% (22)
0:3 ПСЖ
14% (18)
1:2 ПСЖ
12.4% (16)
1:4 ПСЖ
6.2% (8)
0:4 ПСЖ
5.4% (7)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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