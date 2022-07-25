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Стадион:
Гамба Осака
1:2
Первый тайм
ПСЖ

Ход матча

28'
0:1
Сарабия Пабло
31'
0:2
Неймар
34'
_Kurokawa K.
1:2
37'
1:3
Мендеш Нуну
(Витинья Витор)
Прогнозы 129
Гамба Осака 2.3% (3)
X 2.3% (3)
ПСЖ 95.3% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамба Осака
Ничья
ПСЖ
32.00
9.50
1.08
Все Коэффициенты
1
_Higashiguchi
M.
2
_Fukuoka
S.
3
_Shoji
G.
5
_Miura
G.
8
_Onose
K.
10
_Kurata
S.
23
Dawhan
24
_Kurokawa
K.
40
_Meshino
R.
48
_Ishige
H.
45
_Suzuki
M.
25
_Ishikawa
K.
21
_Kato
T.
18
Патрик
9
Леандро
Перейра
4
_Fujiharu
H.
41
_Nakamura
J.
17
_Okuno
K.
15
_Saito
M.
11
_(Silva
W.)
13
_Takao
R.
37
_Yamami
H.
26
_Yanagisawa
K.
99
_Donnarumma
G.
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
4
Рамос
Серхио
2
Хакими
Ашраф
17
Витинья
Витор
25
Мендеш
Нуну
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
19
Сарабия
Пабло
10
Неймар
22
Диалло
Абдулай
1
Навас
Кейлор
14
Бернат
Хуан
24
Керер
Тило
28
Эбимбе
Эрик
27
Гуэйе
Идрисса
33
Заир-Эмери
Уоррен
15
Данило
Сирино
9
Икарди
Мауро
29
Мюинга
Арно
7
Мбаппе
Килиан
8
_Paredes
L.
Гамба Осака
ПСЖ

Результаты последних матчей

Гамба Осака
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гамба Осака - Серезо Осака 1:2 Касима Антлерс - Гамба Осака 2:0 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 4:0 Сёнан Бельмаре - Гамба Осака 1:0
Гамба Осака - Урава Редс 1:1 Гамба Осака - Санфречче Хиросима 2:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Гамба Осака 1:0 Гамба Осака - Оита Тринита 3:1 Гамба Осака - Йокогама Маринос 1:2 Гамба Осака - Гифу 4:2 Саган Тосу - Гамба Осака 2:1 Серезо Осака - Гамба Осака 3:1 Гамба Осака - Касима Антлерс 1:3 Касива Рейсол - Гамба Осака 0:1 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:0 Гамба Осака - Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:0 Токио - Гамба Осака 2:0 Серезо Осака - Гамба Осака 0:0 Гамба Осака - Сёнан Бельмаре 0:1 Гамба Осака - Оита Тринита 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0
Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0
  • Первый тайм
  • 36'
    Галтье доволен тем, что происходит на футбольном газоне. Его команда ведет в счете. Как кажется, что парижане наверняка одержат разгромную победу.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕНДЕШ! 1:3!
    Восстанавливает "ПСЖ" статус-кво! Классная атака "ПСЖ". Мяч переводится с правого фланга на левый, и Мендеш с близкого расстояния расстреливает рамку противника!
  • 34'
    Неймар отдал передачу на ход партнеру. Сарабия сместился в центр и попытался нанести выстрел в дальний угол. Мяч рядом со стойкой пролетел!
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! КУРОКАВА!
    Забивает ответный гол "Гамба Осака"! Курокава успел сыграть на добивании сейчас после того, как партнер с близкого расстояния не смог отправить сферу в сетку!
  • Пенальти
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕЙМАР! 0:2!
    Купил бразилец вратаря. Показал он, что будет пробивать в правый угол, но сам направил сферу в левую область ворот. Мяч влетел впритирку со стойкой.
  • Пенальти!
    30'
    Полчаса отыграли соперники. Неймар оказался на газоне в чужой штрафной. Снесли его на газон оппоненты. 11-метровый удар назначает судья.
  • 29'
    Заслуженный гол забивает "ПСЖ". Команда активно атаковала ворота соперника и смогла уверенно отличиться! Посмотрим, что придумает японский оппонент.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САРАБИЯ! 0:1!
    Открывает счет в матче "ПСЖ"! Красивая атака "ПСЖ". На Месси выкатывают сферу партнеры. Лео в движении пробивает по рамке соперника, но кипер отбивает. Правда, снаряд прилетает на Сарабию, и тот не промахивается с близкого расстояния.
  • Опасный момент
    26'
    ХАКИМИ! Ворвался с правого фланга он в штрафную, после чего нанес выстрел в ближний угол рамки противника! Сфера по позиции кипера прилетела!
  • 25'
    Много моментов в последнее время создает парижский коллектив. Но открыть счет в матче пока не удается. Но голы обязательно будут! 100%!
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Как не забивает "ПСЖ"? Неймар на левом фланге раскрутил двух защитников, после чего выкатил сферу на Сарабию, который пробил в касание, и мяч смахивает с "ленточки" голкипер.
  • Опасный момент
    22'
    МОМЕНТ! Штрафной удар заработали игроки "ПСЖ". Месси нанес выстрел по рамке соперника, и сфера полетела чуть выше цели! Было опасно!
  • Фол, нарушение
    21'
    "Гамба Осака" сейчас действует в обороне. Хакими оказывается на газоне. Сносят его соперники. Желтой карточки не получает игрок японского коллектива.
  • Угловой
    20'
    Неудачно свой угловой разыграли футболисты "ПСЖ". Пошла подача от Неймара на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 18'
    В очень опасный футбол играют обе команды. Стоит отметить, что каждый из коллективов создает немало голевых моментов. Голы должны быть в любом случае.
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    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТИЩЕ! С правого фланга Сарабия выполнял прострел в центр. Месси головой попытался мяч переправить сферу в ворота, но защитник его опередил. Угловой.
    • Опасный момент
      16'
      НИЧЕГО СЕБЕ! После розыгрыша углового японский коллектив пытался буквально вколотить сферу с близкой дистанции в ворота, но по итогу все удары были заблокированы. Еще угловой.
    • Опасный момент
      15'
      Момент! Отвечает свои моментом японская команда, и Мешино после прострела с правого края нанес выстрел в левый угол. Мяч в свои перчатки забирает вратарь!
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Месси сейчас ворвался в чужую штрафную, после чего нанес выстрел в левый от себя нижний угол. Мяч прилетел точно в руки голкиперу "Гамбы Осаки".
    • 13'
      Месси отдал передачу на Сарабию, но того сумел опередить на долю секунды вратарь, который вынес сферу в район центрального круга. Было хитро!
    • 12'
      Сегодня со скамейки начал встречу Мбаппе. Интересно, выпустит ли его на газон новый наставник парижан? Мне кажется, что Килиана можно ждать во второй половине игры.
    • 11'
      Месси сейчас сбили на правом фланге соперники. Быстрая передача в сторону Неймара, который на левом фланге до сферы добраться не сумел. Удар от ворот.
    • 10'
      Сарабия на Месси передачу отдавал, но играющий сегодня под нападающим Лео не добрался до снаряда. Выбита сфера подальше от опасной зоны.
    • 9'
      Практически 10 минут соперники отыграли в этой встрече. "Гамба Осака" хорошо играет в прессинге и уверенно держит ситуацию под своим контролем.
    • 7'
      Ничего себе! Неймар получил передачу на скорости и уже входил в чужую штрафную. Хотел уже нанести удар по воротам соперника бразилец, как вдруг его попытку заблокировали защитники в рискованном, но весьма надежном подкате! Красота, и нет 11-метровогшо удара.
    • Судья
      6'
      Кимпембе оказывается на газоне на левом фланге. Получил футболист удар по ногам, после чего с криком рухнул на газон. Не было в этой ситуации фола.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Рамос из центра выкатил сферу на Месси. Лео вышел на ворота, после чего произвел удар в ближний угол, но голкипер соперника был готов к такому повороту!
    • 4'
      Хорошее начало встречи от японского коллектива, который активно подбирается к воротам чемпиона Франции. Такими темпами команда "черно-синих" может и забить в рамку явного фаворита.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой заработали игроки японского коллектива. Подача с правого края, и Миура головой пробивает чуть правее цели. Было достаточно интересно!
    • 2'
      Футболисты "Гамбы Осаки" сегодня предстали в черно-синих цветах, в то время, как игроки "ПСЖ" вышли на футбольных газон в светло-сером обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках одного из поединков сойдутся лицом к лицу «ПСЖ» и «Гамба Осака». Встреча состоится в японской Суйте, на стадионе «Панасоник Стэдиум».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 129
    Гамба Осака 2.3% (3)
    X 2.3% (3)
    ПСЖ 95.3% (123)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гамба Осака
    Ничья
    ПСЖ
    32.00
    9.50
    1.08
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гамба Осака 1:2 ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Гамба Осака 1:2 ПСЖ

    Исход игры
    Гамба Осака
    2.3% (3)
    Ничья
    2.3% (3)
    ПСЖ
    95.3% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.52% (73)
    Меньше
    30.48% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (49)
    Нет
    53.33% (56)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    22.5% (29)
    1:3 ПСЖ
    17.1% (22)
    0:3 ПСЖ
    14% (18)
    1:2 ПСЖ
    12.4% (16)
    1:4 ПСЖ
    6.2% (8)
    0:4 ПСЖ
    5.4% (7)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    ПСЖ
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