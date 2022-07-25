Полчаса отыграли соперники. Неймар оказался на газоне в чужой штрафной. Снесли его на газон оппоненты. 11-метровый удар назначает судья.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕЙМАР! 0:2! Купил бразилец вратаря. Показал он, что будет пробивать в правый угол, но сам направил сферу в левую область ворот. Мяч влетел впритирку со стойкой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! КУРОКАВА! Забивает ответный гол "Гамба Осака"! Курокава успел сыграть на добивании сейчас после того, как партнер с близкого расстояния не смог отправить сферу в сетку!

Неймар отдал передачу на ход партнеру. Сарабия сместился в центр и попытался нанести выстрел в дальний угол. Мяч рядом со стойкой пролетел!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕНДЕШ! 1:3! Восстанавливает "ПСЖ" статус-кво! Классная атака "ПСЖ". Мяч переводится с правого фланга на левый, и Мендеш с близкого расстояния расстреливает рамку противника!

Галтье доволен тем, что происходит на футбольном газоне. Его команда ведет в счете. Как кажется, что парижане наверняка одержат разгромную победу.

В очень опасный футбол играют обе команды. Стоит отметить, что каждый из коллективов создает немало голевых моментов. Голы должны быть в любом случае.

Неудачно свой угловой разыграли футболисты "ПСЖ". Пошла подача от Неймара на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.

"Гамба Осака" сейчас действует в обороне. Хакими оказывается на газоне. Сносят его соперники. Желтой карточки не получает игрок японского коллектива.

МОМЕНТ! Штрафной удар заработали игроки "ПСЖ". Месси нанес выстрел по рамке соперника, и сфера полетела чуть выше цели! Было опасно!

ОПАСНО! Как не забивает "ПСЖ"? Неймар на левом фланге раскрутил двух защитников, после чего выкатил сферу на Сарабию, который пробил в касание, и мяч смахивает с "ленточки" голкипер.

Много моментов в последнее время создает парижский коллектив. Но открыть счет в матче пока не удается. Но голы обязательно будут! 100%!

ХАКИМИ! Ворвался с правого фланга он в штрафную, после чего нанес выстрел в ближний угол рамки противника! Сфера по позиции кипера прилетела!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САРАБИЯ! 0:1! Открывает счет в матче "ПСЖ"! Красивая атака "ПСЖ". На Месси выкатывают сферу партнеры. Лео в движении пробивает по рамке соперника, но кипер отбивает. Правда, снаряд прилетает на Сарабию, и тот не промахивается с близкого расстояния.

17' МОМЕНТИЩЕ! С правого фланга Сарабия выполнял прострел в центр. Месси головой попытался мяч переправить сферу в ворота, но защитник его опередил. Угловой.

16' НИЧЕГО СЕБЕ! После розыгрыша углового японский коллектив пытался буквально вколотить сферу с близкой дистанции в ворота, но по итогу все удары были заблокированы. Еще угловой.

15' Момент! Отвечает свои моментом японская команда, и Мешино после прострела с правого края нанес выстрел в левый угол. Мяч в свои перчатки забирает вратарь!

14' МОМЕНТ! Месси сейчас ворвался в чужую штрафную, после чего нанес выстрел в левый от себя нижний угол. Мяч прилетел точно в руки голкиперу "Гамбы Осаки".

13' Месси отдал передачу на Сарабию, но того сумел опередить на долю секунды вратарь, который вынес сферу в район центрального круга. Было хитро!

12' Сегодня со скамейки начал встречу Мбаппе. Интересно, выпустит ли его на газон новый наставник парижан? Мне кажется, что Килиана можно ждать во второй половине игры.

11' Месси сейчас сбили на правом фланге соперники. Быстрая передача в сторону Неймара, который на левом фланге до сферы добраться не сумел. Удар от ворот.

10' Сарабия на Месси передачу отдавал, но играющий сегодня под нападающим Лео не добрался до снаряда. Выбита сфера подальше от опасной зоны.

9' Практически 10 минут соперники отыграли в этой встрече. "Гамба Осака" хорошо играет в прессинге и уверенно держит ситуацию под своим контролем.