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Гамба Осака
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 22
Гамба Осака 0% (0)
X 4.5% (1)
ПСЖ 95.5% (21)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Гамба Осака
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гамба Осака - Серезо Осака 1:2 Касима Антлерс - Гамба Осака 2:0 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 4:0 Сёнан Бельмаре - Гамба Осака 1:0
Гамба Осака - Урава Редс 1:1 Гамба Осака - Санфречче Хиросима 2:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Гамба Осака 1:0 Гамба Осака - Оита Тринита 3:1 Гамба Осака - Йокогама Маринос 1:2 Гамба Осака - Гифу 4:2 Саган Тосу - Гамба Осака 2:1 Серезо Осака - Гамба Осака 3:1 Гамба Осака - Касима Антлерс 1:3 Касива Рейсол - Гамба Осака 0:1 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:0 Гамба Осака - Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:0 Токио - Гамба Осака 2:0 Серезо Осака - Гамба Осака 0:0 Гамба Осака - Сёнан Бельмаре 0:1 Гамба Осака - Оита Тринита 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4
ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гамба Осака - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2022, осталось 2 дня 5 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 22
    Гамба Осака 0% (0)
    X 4.5% (1)
    ПСЖ 95.5% (21)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Гамба Осака - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Гамба Осака - ПСЖ

    Исход игры
    Гамба Осака
    0% (0)
    Ничья
    5.9% (1)
    ПСЖ
    94.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (13)
    Меньше
    23.53% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (10)
    Нет
    41.18% (7)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    35.3% (6)
    0:2 ПСЖ
    17.6% (3)
    0:4 ПСЖ
    17.6% (3)
    1:3 ПСЖ
    11.8% (2)
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    Гамба Осака
    ПСЖ
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