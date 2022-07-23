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Результаты последних матчей
Гамба Осака
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гамба Осака - Серезо Осака 1:2 Касима Антлерс - Гамба Осака 2:0 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 4:0 Сёнан Бельмаре - Гамба Осака 1:0
Гамба Осака - Урава Редс 1:1 Гамба Осака - Санфречче Хиросима 2:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Гамба Осака 1:0 Гамба Осака - Оита Тринита 3:1 Гамба Осака - Йокогама Маринос 1:2 Гамба Осака - Гифу 4:2 Саган Тосу - Гамба Осака 2:1 Серезо Осака - Гамба Осака 3:1 Гамба Осака - Касима Антлерс 1:3 Касива Рейсол - Гамба Осака 0:1 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:0 Гамба Осака - Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:0 Токио - Гамба Осака 2:0 Серезо Осака - Гамба Осака 0:0 Гамба Осака - Сёнан Бельмаре 0:1 Гамба Осака - Оита Тринита 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4
ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5
Прогнозы на матч Гамба Осака - ПСЖ
Исход игры
Гамба Осака
0% (0)
Ничья
5.9% (1)
ПСЖ
94.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (13)
Меньше
23.53% (4)
Обе команды забьют
Да
58.82% (10)
Нет
41.18% (7)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
35.3% (6)
0:2 ПСЖ
17.6% (3)
0:4 ПСЖ
17.6% (3)
1:3 ПСЖ
11.8% (2)
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