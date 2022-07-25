Стадион: Веритас
0:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаJussi Niska
24' Желтая карточкаКоски Вилле
0:1
49' ГолАрко-Менса Эдмунд
89' Желтая карточкаАрсьеро Родриго
89' Желтая карточкаFlorian Krebs2
90' Желтая карточкаЯнсен Кевин
90' Желтая карточкаРудаков Максим
90'+6
Ход матча
10'
24'
49'
0:1
89'
89'
90'
90'
16
Юрю
Томми
27
Rober
Sierra
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Rober SierraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Магута РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Miguel Grau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
47 Elias Aijala
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Интер Турку
Хонка
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
38 матчей
31.6%
28.9%
39.5%
12 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.9%
55.3%
15.8%
11 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7 (1)
|0.47
|Форселль Петтери
|6 (1)
|0.4
|David Haro Iniesta
|4
|0.27
|Кеттинг Рик
|3
|0.2
|Тамминен Матиас
|2
|0.13
|Юрю Томми
|2
|0.13
|Бонет Роджер
|2 (1)
|0.13
|Паананен Алекси
|1
|0.07
|Нурми Ноа
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|8
|0.53
|Модесто Руй
|4
|0.27
|Воутилайнен Джерри
|4
|0.27
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.2
|Florian Krebs2
|2
|0.13
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.13
|Янсен Кевин
|2
|0.13
|Рале Матиас
|2
|0.13
|Коски Вилле
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсьеро Родриго
|5
|0
|Кеттинг Рик
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Форселль Петтери
|1
|1
|Арсало Маркус
|1
|1
|Вийтала Валтер
|2
|0
|Бонет Роджер
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|2
|0
|Нурми Ноа
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|David Haro Iniesta
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|5
|0
|Янсен Кевин
|2
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Эрнандес Алдайр
|2
|0
|Florian Krebs2
|2
|0
|Agon Sadiku
|2
|0
|Рудаков Максим
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
3
20%
5
45%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
15%
7
41%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Забито
28
28
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
7%
8
29%
1-15
7
25%
3
11%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
5
18%
7
25%
61-75
4
14%
4
14%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
5
38%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
4
19%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1
Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5
Хонка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1
Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|15
|11
|3
|1
|29 - 10
|36
|2.
|ХИК
|16
|10
|3
|3
|24 - 15
|33
|3.
|Хонка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|4.
|Оулу
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|5.
|Хака
|15
|6
|4
|5
|25 - 27
|22
|6.
|Ильвес
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|7.
|СЯК Сейнайоки
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|8.
|Интер Турку
|15
|5
|3
|7
|27 - 22
|18
|9.
|ВПС
|15
|5
|2
|8
|32 - 24
|17
|10.
|Мариехамн
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|11.
|Лахти
|16
|3
|3
|10
|15 - 37
|12
|12.
|ХИФК
|15
|1
|4
|10
|11 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|8
|7
|1
|0
|20 - 5
|22
|2.
|Хонка
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Оулу
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|5.
|Хака
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|6.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|7.
|СЯК Сейнайоки
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Интер Турку
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|9.
|Мариехамн
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Лахти
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|11.
|ВПС
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|ВПС
|8
|5
|0
|3
|25 - 11
|15
|3.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|4.
|Хонка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Оулу
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|6.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|7.
|Хака
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|8.
|Ильвес
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Интер Турку
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|СЯК Сейнайоки
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|ХИФК
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|12.
|Мариехамн
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
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