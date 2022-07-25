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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Интер Турку
0:1
Конец матча
Хонка
0'
10' Желтая карточка
Jussi Niska
24' Желтая карточка
Коски Вилле
0:1
49' Гол
Арко-Менса Эдмунд
89' Желтая карточка
Арсьеро Родриго
89' Желтая карточка
Florian Krebs2
90' Желтая карточка
Янсен Кевин
90' Желтая карточка
Рудаков Максим
90'+6
12
Рийконен
Матиас
22
Luka
Kuittinen
6
Бонет
Роджер
25
Арсьеро
Родриго
16
Юрю
Томми
19
Паананен
Алекси
27
Rober
Sierra
2
Jussi
Niska
21
Тамминен
Матиас
9
Joel
Rodriguez1
10
Форселль
Петтери
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
Интер Турку
Хонка

История личных встреч

Интер Турку
Хонка

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

38 матчей

31.6%
28.9%
39.5%
12 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.9%
55.3%
15.8%
11 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

В
2:1
В
2:2
В
1:2
К
0:2
В
0:0
В
1:1
К
1:0
В
0:1
В
3:1
В
3:2
К
2:0
В
0:2
В
2:3
В
2:2
В
2:2
В
2:1
В
3:1
В
1:2
В
0:0
В
0:1
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:3
В
4:0
КЛ
3:4
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0
КЛ
0:0
В
2:3
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
4:2
В
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (1) 0.47
Форселль Петтери 6 (1) 0.4
David Haro Iniesta 4 0.27
Кеттинг Рик 3 0.2
Тамминен Матиас 2 0.13
Юрю Томми 2 0.13
Бонет Роджер 2 (1) 0.13
Паананен Алекси 1 0.07
Нурми Ноа 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 8 0.53
Модесто Руй 4 0.27
Воутилайнен Джерри 4 0.27
Эрнандес Алдайр 3 0.2
Florian Krebs2 2 0.13
Арко-Менса Эдмунд 2 0.13
Янсен Кевин 2 0.13
Рале Матиас 2 0.13
Коски Вилле 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 5 0
Кеттинг Рик 3 0
Юрю Томми 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Форселль Петтери 1 1
Арсало Маркус 1 1
Вийтала Валтер 2 0
Бонет Роджер 2 0
Хювяринен Юхо 2 0
Нурми Ноа 2 0
Jussi Niska 2 0
Паананен Алекси 1 0
David Haro Iniesta 1 0
Магута Райан 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 5 0
Янсен Кевин 2 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Эрнандес Алдайр 2 0
Florian Krebs2 2 0
Agon Sadiku 2 0
Рудаков Максим 1 0
Коски Вилле 1 0
Рале Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
3
20%
5
45%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
15%
7
41%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

28
28
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
7%
8
29%
1-15
7
25%
3
11%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
5
18%
7
25%
61-75
4
14%
4
14%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
5
38%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
4
19%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1
Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5
Хонка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1
Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 15 11 3 1 29 - 10 36
2. ХИК 16 10 3 3 24 - 15 33
3. Хонка 15 9 3 3 28 - 13 30
4. Оулу 15 7 3 5 22 - 22 24
5. Хака 15 6 4 5 25 - 27 22
6. Ильвес 15 5 4 6 22 - 23 19
7. СЯК Сейнайоки 15 5 4 6 20 - 25 19
8. Интер Турку 15 5 3 7 27 - 22 18
9. ВПС 15 5 2 8 32 - 24 17
10. Мариехамн 15 3 6 6 16 - 23 15
11. Лахти 16 3 3 10 15 - 37 12
12. ХИФК 15 1 4 10 11 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 8 7 1 0 20 - 5 22
2. Хонка 7 5 2 0 18 - 5 17
3. ХИК 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Оулу 8 4 2 2 12 - 14 14
5. Хака 7 4 2 1 12 - 10 14
6. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
7. СЯК Сейнайоки 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Интер Турку 8 3 2 3 15 - 10 11
9. Мариехамн 7 2 4 1 8 - 8 10
10. Лахти 7 1 1 5 4 - 15 4
11. ВПС 7 0 2 5 7 - 13 2
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 8 5 2 1 9 - 4 17
2. ВПС 8 5 0 3 25 - 11 15
3. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Хонка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Оулу 7 3 1 3 10 - 8 10
6. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
7. Хака 8 2 2 4 13 - 17 8
8. Ильвес 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Интер Турку 7 2 1 4 12 - 12 7
10. СЯК Сейнайоки 7 2 1 4 7 - 13 7
11. ХИФК 7 1 3 3 8 - 13 6
12. Мариехамн 8 1 2 5 8 - 15 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Рудаков Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Янсен Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Florian Krebs получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Арсьеро Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Rober Sierra уходит с поля. Арсало Маркус выходит вместо него
  • 84'
    Jussi Niska уходит с поля. Otto Lehtisalo выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      24'
      Коски Вилле получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Jussi Niska получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 0:1 Хонка онлайн

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