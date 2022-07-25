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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Бранн
2:0
Второй тайм: 90+'
Конгсвингер
0'
1:0
37' Гол
Финне Бор
45' Желтая карточка
Kristian Jahr
77' Желтая карточка
Стрёмберг Август
2:0
78' Гол
Расмуссен Матиас
87' Желтая карточка
Mathias Berg Gjerstroem
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
15
Сконес
Каспер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Стрёмберг
Август
19
Kristian
Jahr
5
Холме
Фредрик
27
Martin
Andre
Sjoelstad
25
Эгель-Йонсен
Кевин
3
Victor
Grodaas
23
Martin
Tangen
Vinjor
18
Tobias
Bjoernebye
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
9
Adem
Gueven
8
Martin
Hoel
Andersen
Бранн
4-3-3
Конгсвингер
5-3-2

История личных встреч

Бранн
Конгсвингер

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:3
Т
3:1
Т
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 9 0.56
Расмуссен Матиас 9 0.56
Кастро Никлас 5 0.31
Селанн-Хеггебе Эуне 5 (1) 0.31
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.19
Сконес Каспер 3 0.19
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.19
Frederik Boersting 2 0.13
Моберг Вегар 2 0.13
Кроне Свенн 1 0.06
Сковгор Андреас 1 0.06
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.06
Кнудсен Фредрик 1 0.06
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Хорн Майер 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Hoel Andersen 5 0.31
Martin Tangen Vinjor 4 0.25
Брингакер Матиас 3 0.19
Стейринг Пер-Магнус 2 0.13
Adem Gueven 2 0.13
Kristian Jahr 1 0.06
Victor Grodaas 1 0.06
Jesper Grundt 1 0.06
Стрёмберг Август 1 0.06
Trace Murray 0 0
Mathias Berg Gjerstroem 0 0
Sander Marthinussen 0 0
Harald Holter 0 0
Эгель-Йонсен Кевин 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Нильсен Сиверт 3 0
Frederik Boersting 2 0
Кристиансен Рубен 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгель-Йонсен Кевин 3 1
Kristian Jahr 4 0
Harald Holter 4 0
Tobias Bjoernebye 3 0
Холме Фредрик 3 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Герсон Ларс 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Sander Marthinussen 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Nikolai Jorgensen 1 0
Jan Hoeiby 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
4
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
21%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
42%
3
75%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Забито

25
17
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
8%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
1
4%
4
24%
61-75
10
40%
3
18%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

44
21
15 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
6
14%
2
10%
1-15
4
9%
1
5%
16-30
5
11%
4
19%
31-45
8
18%
4
19%
46-60
3
7%
4
19%
61-75
18
41%
6
29%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
5
28%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
4
44%
4
22%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1
Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2
Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 16 13 3 0 46 - 9 42
2. Санднес 6:0 16 10 1 5 30 - 25 31
3. Ранхейм 2:1 16 9 4 3 32 - 24 31
4. Согндаль 4:3 16 8 4 4 32 - 26 28
5. Стабек 3:4 16 7 7 2 28 - 15 28
6. Мьёндален 16 8 3 5 20 - 22 27
7. КФУМ 1:2 16 7 4 5 28 - 26 25
8. Рёуфосс 15 6 5 4 20 - 25 23
9. Старт 16 6 5 5 26 - 17 23
10. Фредрикстад 15 5 6 4 22 - 18 21
11. Осане 0:6 16 4 5 7 20 - 36 17
12. Конгсвингер 0:2 16 4 5 7 20 - 21 17
13. Брюне 2:0 16 4 4 8 17 - 21 16
14. Скейд 16 2 1 13 20 - 36 7
15. Стйордалс Блинк 0:2 16 1 3 12 14 - 36 6
16. Гроруд 16 0 6 10 18 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 4:3 9 6 1 2 19 - 11 19
2. Бранн 2:0 8 5 3 0 20 - 4 18
3. Мьёндален 9 5 2 2 13 - 10 17
4. Ранхейм 2:1 8 4 2 2 18 - 14 14
5. Рёуфосс 8 4 2 2 8 - 12 14
6. Санднес 6:0 8 4 1 3 18 - 16 13
7. Конгсвингер 0:2 7 3 3 1 16 - 9 12
8. Фредрикстад 7 3 3 1 11 - 7 12
9. КФУМ 1:2 8 3 2 3 12 - 13 11
10. Стабек 3:4 7 2 4 1 8 - 6 10
11. Осане 0:6 8 3 1 4 11 - 20 10
12. Брюне 2:0 8 2 3 3 7 - 8 9
13. Старт 8 2 3 3 12 - 11 9
14. Скейд 9 2 1 6 16 - 19 7
15. Гроруд 7 0 2 5 6 - 15 2
16. Стйордалс Блинк 0:2 8 0 0 8 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:0 8 8 0 0 26 - 5 24
2. Санднес 6:0 8 6 0 2 12 - 9 18
3. Стабек 3:4 9 5 3 1 20 - 9 18
4. Ранхейм 2:1 8 5 2 1 14 - 10 17
5. Старт 8 4 2 2 14 - 6 14
6. КФУМ 1:2 8 4 2 2 16 - 13 14
7. Мьёндален 7 3 1 3 7 - 12 10
8. Согндаль 4:3 7 2 3 2 13 - 15 9
9. Рёуфосс 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Фредрикстад 8 2 3 3 11 - 11 9
11. Брюне 2:0 8 2 1 5 10 - 13 7
12. Осане 0:6 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Стйордалс Блинк 0:2 8 1 3 4 9 - 18 6
14. Конгсвингер 0:2 9 1 2 6 4 - 12 5
15. Гроруд 9 0 4 5 12 - 21 4
16. Скейд 7 0 0 7 4 - 17 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Бранн
    Ничья
    Конгсвингер
    1.19
    8.90
    92.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бранн 2:0 Конгсвингер онлайн

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