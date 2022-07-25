Стадион: Бранн Зрители: 9370
3:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолФинне Бор
45' Желтая карточкаKristian Jahr
2:0
77' ГолРасмуссен Матиас
77' Желтая карточкаСтрёмберг Август
87' Желтая карточкаMathias Berg Gjerstroem
3:0
90' ГолХорн Майер
90'+5
Ход матча
37'
1:0
45'
77'
2:0
77'
90'
3:0
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Русина ПетерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Бранн
Конгсвингер
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|9
|0.56
|Финне Бор
|9
|0.56
|Кастро Никлас
|5
|0.31
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5 (1)
|0.31
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.19
|Сконес Каспер
|3
|0.19
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.19
|Frederik Boersting
|2
|0.13
|Моберг Вегар
|2
|0.13
|Кроне Свенн
|1
|0.06
|Хорн Майер
|1
|0.06
|Сковгор Андреас
|1
|0.06
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.06
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.06
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Hoel Andersen
|5
|0.31
|Martin Tangen Vinjor
|4
|0.25
|Брингакер Матиас
|3
|0.19
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0.13
|Adem Gueven
|2
|0.13
|Kristian Jahr
|1
|0.06
|Victor Grodaas
|1
|0.06
|Jesper Grundt
|1
|0.06
|Стрёмберг Август
|1
|0.06
|Trace Murray
|0
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|Sander Marthinussen
|0
|0
|Harald Holter
|0
|0
|Эгель-Йонсен Кевин
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|2
|1
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгель-Йонсен Кевин
|3
|1
|Kristian Jahr
|4
|0
|Harald Holter
|4
|0
|Tobias Bjoernebye
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Sander Marthinussen
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Nikolai Jorgensen
|1
|0
|Jan Hoeiby
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
4
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
4
18%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
10
45%
3
75%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Забито
25
17
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
8%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
1
4%
4
24%
61-75
10
40%
3
18%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
47
21
16 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
6
13%
2
10%
1-15
4
9%
1
5%
16-30
6
13%
4
19%
31-45
8
17%
4
19%
46-60
3
6%
4
19%
61-75
20
43%
6
29%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
0
0%
5
24%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
4
44%
5
24%
31-45
3
33%
4
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1
Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2
Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|16
|13
|3
|0
|47 - 9
|42
|2.
|Санднес
|16
|10
|1
|5
|30 - 25
|31
|3.
|Ранхейм
|16
|9
|4
|3
|32 - 24
|31
|4.
|Согндаль
|16
|8
|4
|4
|32 - 26
|28
|5.
|Стабек
|16
|7
|7
|2
|28 - 15
|28
|6.
|Мьёндален
|16
|8
|3
|5
|20 - 22
|27
|7.
|КФУМ
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|8.
|Рёуфосс
|15
|6
|5
|4
|20 - 25
|23
|9.
|Старт
|16
|6
|5
|5
|26 - 17
|23
|10.
|Фредрикстад
|15
|5
|6
|4
|22 - 18
|21
|11.
|Осане
|16
|4
|5
|7
|20 - 36
|17
|12.
|Конгсвингер
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|13.
|Брюне
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Скейд
|16
|2
|1
|13
|20 - 36
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|16
|1
|3
|12
|14 - 36
|6
|16.
|Гроруд
|16
|0
|6
|10
|18 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|2.
|Бранн
|8
|5
|3
|0
|21 - 4
|18
|3.
|Мьёндален
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|4.
|Ранхейм
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|5.
|Рёуфосс
|8
|4
|2
|2
|8 - 12
|14
|6.
|Санднес
|8
|4
|1
|3
|18 - 16
|13
|7.
|Конгсвингер
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|8.
|Фредрикстад
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|КФУМ
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|10.
|Стабек
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Осане
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|12.
|Брюне
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|Старт
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|14.
|Скейд
|9
|2
|1
|6
|16 - 19
|7
|15.
|Гроруд
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|8
|0
|0
|8
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|8
|8
|0
|0
|26 - 5
|24
|2.
|Санднес
|8
|6
|0
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Стабек
|9
|5
|3
|1
|20 - 9
|18
|4.
|Ранхейм
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Старт
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|6.
|КФУМ
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|7.
|Мьёндален
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|8.
|Согндаль
|7
|2
|3
|2
|13 - 15
|9
|9.
|Рёуфосс
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Фредрикстад
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|Брюне
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|12.
|Осане
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Стйордалс Блинк
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|14.
|Конгсвингер
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|15.
|Гроруд
|9
|0
|4
|5
|12 - 21
|4
|16.
|Скейд
|7
|0
|0
|7
|4 - 17
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион