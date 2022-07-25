Стадион: Фоссхауган Кампус
0'
6' Желтая карточкаMathias Blaarud
1:0
17' ГолErik Groenner
2:0
27' ГолГуннарссон Хердюр-Инги
3:0
57' ГолErik Groenner
4:0
63' ГолErik Groenner
4:1
67' ГолGift Orban
68' Желтая карточкаКостадинов Калоян
71' Желтая карточкаФей Рензе
4:2
76' ГолГеэльмуйден Херман
80' Желтая карточкаErik Groenner
4:3
81' ГолGift Orban
Ход матча
17'
27'
57'
63'
4:0
67'
4:1
71'
76'
80'
81'
4:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gift OrbanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Согндаль
Стабек
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Groenner
|7
|0.44
|Йоунссон Йоунатан
|6
|0.38
|Ингимюндарсон Вальдимар
|4
|0.25
|Andreas van der Spa
|2
|0.13
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|2
|0.13
|Ховен Андреас
|2
|0.13
|Михаэль Петер
|2 (1)
|0.13
|Axel Kryger
|1
|0.06
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.06
|Mathias Blaarud
|1
|0.06
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.06
|Anders Johannessen Nord
|1
|0.06
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.06
|Матисен Ульрик
|0
|0
|Sondre Oerjasaeter
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|5
|0.31
|Хансен Корнелиус
|5
|0.31
|Геэльмуйден Херман
|5 (3)
|0.31
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.25
|Крогстад Фредрик
|3
|0.19
|Оттесен Стурла
|2
|0.13
|Аземи Фитим
|1
|0.06
|Вангберг Симен
|1
|0.06
|Несс Николай
|0
|0
|Педерсен Каспер
|0
|0
|Ланге Тор
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|5
|0
|Mathias Blaarud
|3
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Gift Orban
|2
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
13%
2
11%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
19%
1
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Забито
27
26
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
11%
2
8%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
22%
2
8%
46-60
6
22%
6
23%
61-75
3
11%
6
23%
76-90
Пропущено
24
10
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
5
21%
2
20%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
5
21%
2
20%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
5
21%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2
КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1
Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4
Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|16
|13
|3
|0
|46 - 9
|42
|2.
|Санднес
|6:0
|16
|10
|1
|5
|30 - 25
|31
|3.
|Ранхейм
|2:1
|16
|9
|4
|3
|32 - 24
|31
|4.
|Согндаль
|4:3
|16
|8
|4
|4
|32 - 26
|28
|5.
|Стабек
|3:4
|16
|7
|7
|2
|28 - 15
|28
|6.
|Мьёндален
|16
|8
|3
|5
|20 - 22
|27
|7.
|КФУМ
|1:2
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|8.
|Рёуфосс
|15
|6
|5
|4
|20 - 25
|23
|9.
|Старт
|16
|6
|5
|5
|26 - 17
|23
|10.
|Фредрикстад
|15
|5
|6
|4
|22 - 18
|21
|11.
|Осане
|0:6
|16
|4
|5
|7
|20 - 36
|17
|12.
|Конгсвингер
|0:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|13.
|Брюне
|2:0
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Скейд
|16
|2
|1
|13
|20 - 36
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:2
|16
|1
|3
|12
|14 - 36
|6
|16.
|Гроруд
|16
|0
|6
|10
|18 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|4:3
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|2.
|Бранн
|2:0
|8
|5
|3
|0
|20 - 4
|18
|3.
|Мьёндален
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|4.
|Ранхейм
|2:1
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|5.
|Рёуфосс
|8
|4
|2
|2
|8 - 12
|14
|6.
|Санднес
|6:0
|8
|4
|1
|3
|18 - 16
|13
|7.
|Конгсвингер
|0:2
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|8.
|Фредрикстад
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|КФУМ
|1:2
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|10.
|Стабек
|3:4
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Осане
|0:6
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|12.
|Брюне
|2:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|Старт
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|14.
|Скейд
|9
|2
|1
|6
|16 - 19
|7
|15.
|Гроруд
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|0:2
|8
|0
|0
|8
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|8
|8
|0
|0
|26 - 5
|24
|2.
|Санднес
|6:0
|8
|6
|0
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Стабек
|3:4
|9
|5
|3
|1
|20 - 9
|18
|4.
|Ранхейм
|2:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Старт
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|6.
|КФУМ
|1:2
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|7.
|Мьёндален
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|8.
|Согндаль
|4:3
|7
|2
|3
|2
|13 - 15
|9
|9.
|Рёуфосс
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Фредрикстад
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|Брюне
|2:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|12.
|Осане
|0:6
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Стйордалс Блинк
|0:2
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|14.
|Конгсвингер
|0:2
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
|15.
|Гроруд
|9
|0
|4
|5
|12 - 21
|4
|16.
|Скейд
|7
|0
|0
|7
|4 - 17
|0
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