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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион: Зрители: 1824
Согндаль
4:3
Конец матча
Стабек
0'
6' Желтая карточка
Mathias Blaarud
1:0
17' Гол
Erik Groenner
2:0
27' Гол
Гуннарссон Хердюр-Инги
3:0
57' Гол
Erik Groenner
4:0
63' Гол
Erik Groenner
4:1
67' Гол
Gift Orban
68' Желтая карточка
Костадинов Калоян
71' Желтая карточка
Фей Рензе
4:2
76' Гол
Геэльмуйден Херман
80' Желтая карточка
Erik Groenner
4:3
81' Гол
Gift Orban
90'+5
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
26
Andreas
van
der
Spa
3
Mansour
Gueye
II
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
7
Йоунссон
Йоунатан
17
Mathias
Blaarud
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
19
Матисен
Ульрик
28
Erik
Groenner
15
Kristoffer
Nessoe
12
Сандберг
Маркус
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Вернерссон
Виктор
24
Костадинов
Калоян
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
10
Геэльмуйден
Херман
16
Gift
Orban
Согндаль
4-4-2
Стабек
5-3-2

История личных встреч

Согндаль
Стабек

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
0:0
Т
1:1
Т
4:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
0:0
Т
0:1
КН
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Groenner 7 0.44
Йоунссон Йоунатан 6 0.38
Ингимюндарсон Вальдимар 4 0.25
Andreas van der Spa 2 0.13
Гуннарссон Хердюр-Инги 2 0.13
Ховен Андреас 2 0.13
Михаэль Петер 2 (1) 0.13
Axel Kryger 1 0.06
Kristoffer Nessoe 1 0.06
Mathias Blaarud 1 0.06
Росет Мартин-Уве 1 0.06
Anders Johannessen Nord 1 0.06
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.06
Матисен Ульрик 0 0
Sondre Oerjasaeter 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0
Фей Рензе 0 0
Kristoffer Haukas Steinset 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 6 0.38
Геэльмуйден Херман 6 (3) 0.38
Хансен Корнелиус 5 0.31
Эдвардсен Оливер 4 0.25
Крогстад Фредрик 3 0.19
Оттесен Стурла 2 0.13
Аземи Фитим 1 0.06
Вангберг Симен 1 0.06
Костадинов Калоян 0 0
Несс Николай 0 0
Педерсен Каспер 0 0
Ланге Тор 0 0
Вернерссон Виктор 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 5 0
Mathias Blaarud 3 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Ингимюндарсон Вальдимар 3 0
Фей Рензе 2 0
Erik Groenner 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 2 0
Ланге Тор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Gift Orban 2 0
Несс Николай 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
11%
2
10%
1-15
6
32%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
5
24%
61-75
1
5%
7
33%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
19%
1
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Забито

31
29
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
10%
2
7%
1-15
7
23%
5
17%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
7
23%
2
7%
46-60
7
23%
7
24%
61-75
3
10%
8
28%
76-90

Пропущено

27
14
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
19%
2
14%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
5
19%
2
14%
31-45
2
7%
3
21%
46-60
5
19%
2
14%
61-75
7
26%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2
КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1
Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4
Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 16 13 3 0 47 - 9 42
2. Санднес 16 10 1 5 30 - 25 31
3. Ранхейм 16 9 4 3 32 - 24 31
4. Согндаль 16 8 4 4 32 - 26 28
5. Стабек 16 7 7 2 28 - 15 28
6. Мьёндален 16 8 3 5 20 - 22 27
7. КФУМ 16 7 4 5 28 - 26 25
8. Рёуфосс 15 6 5 4 20 - 25 23
9. Старт 16 6 5 5 26 - 17 23
10. Фредрикстад 15 5 6 4 22 - 18 21
11. Осане 16 4 5 7 20 - 36 17
12. Конгсвингер 16 4 5 7 20 - 22 17
13. Брюне 16 4 4 8 17 - 21 16
14. Скейд 16 2 1 13 20 - 36 7
15. Стйордалс Блинк 16 1 3 12 14 - 36 6
16. Гроруд 16 0 6 10 18 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 9 6 1 2 19 - 11 19
2. Бранн 8 5 3 0 21 - 4 18
3. Мьёндален 9 5 2 2 13 - 10 17
4. Ранхейм 8 4 2 2 18 - 14 14
5. Рёуфосс 8 4 2 2 8 - 12 14
6. Санднес 8 4 1 3 18 - 16 13
7. Конгсвингер 7 3 3 1 16 - 9 12
8. Фредрикстад 7 3 3 1 11 - 7 12
9. КФУМ 8 3 2 3 12 - 13 11
10. Стабек 7 2 4 1 8 - 6 10
11. Осане 8 3 1 4 11 - 20 10
12. Брюне 8 2 3 3 7 - 8 9
13. Старт 8 2 3 3 12 - 11 9
14. Скейд 9 2 1 6 16 - 19 7
15. Гроруд 7 0 2 5 6 - 15 2
16. Стйордалс Блинк 8 0 0 8 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 8 8 0 0 26 - 5 24
2. Санднес 8 6 0 2 12 - 9 18
3. Стабек 9 5 3 1 20 - 9 18
4. Ранхейм 8 5 2 1 14 - 10 17
5. Старт 8 4 2 2 14 - 6 14
6. КФУМ 8 4 2 2 16 - 13 14
7. Мьёндален 7 3 1 3 7 - 12 10
8. Согндаль 7 2 3 2 13 - 15 9
9. Рёуфосс 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Фредрикстад 8 2 3 3 11 - 11 9
11. Брюне 8 2 1 5 10 - 13 7
12. Осане 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Стйордалс Блинк 8 1 3 4 9 - 18 6
14. Конгсвингер 9 1 2 6 4 - 13 5
15. Гроруд 9 0 4 5 12 - 21 4
16. Скейд 7 0 0 7 4 - 17 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Erik Groenner бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 29'
      Mansour Gueye уходит с поля. Eirik Lereng выходит вместо него
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Гуннарссон Хердюр-Инги бьет в цель!
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Erik Groenner бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Mathias Blaarud получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Согндаль 4:3 Стабек онлайн

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