Стадион: Varberg Energi Arena Зрители: 4320
0:3
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаСверриссон Оскар
0:1
16' ГолЛюдвигсон Густав
0:2
20' ГолЛюдвигсон Густав
52' Желтая карточкаТранберг Робин
60' Желтая карточкаЛушаку Исмет
0:3
65' ГолБесара Нахир
73' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
90'+4
Ход матча
12'
16'
20'
0:2
52'
60'
65'
0:3
73'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Кюнст ДесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
-
17 Конча ДавидНападающий
-
19 Jusef Erabi
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Варберг БоИС
Хаммарбю
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
13 матчей
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр
|2
|0.13
|Симович Робин
|2 (1)
|0.13
|Eliton Junior
|1
|0.07
|Винбо Альбин
|1
|0.07
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.07
|Менса Гидеон
|1
|0.07
|Станисич Оливер
|1
|0.07
|Альфонси Оливер
|1
|0.07
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.07
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|8
|0.53
|Бесара Нахир
|6
|0.4
|Williot Swedberg
|5
|0.33
|Боянич Дарьян
|2
|0.13
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.13
|Куртулус Эдвин
|2
|0.13
|Джазе Моханад
|1
|0.07
|Bjoern Paulsen
|1
|0.07
|Травалли Бубакарр
|1
|0.07
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.07
|Лахдо Майкель
|1
|0.07
|Сандберг Симон
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|6
|0
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Транберг Робин
|3
|0
|Симович Робин
|3
|0
|Менса Гидеон
|3
|0
|Альфонси Оливер
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Eliton Junior
|1
|0
|Боман Андре
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Джазе Моханад
|3
|0
|Куртулус Эдвин
|3
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|0
|Боянич Дарьян
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
5
42%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
18
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
50%
5
28%
61-75
1
25%
4
22%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
6%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
5
31%
2
33%
76-90
Забито
11
30
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
1
9%
2
7%
1-15
2
18%
6
20%
16-30
2
18%
7
23%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
2
18%
6
20%
61-75
3
27%
6
20%
76-90
Пропущено
25
11
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
8%
2
18%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
2
18%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
4
16%
3
27%
61-75
5
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1
Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|33 - 21
|31
|3.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|4.
|Хаммарбю
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|5.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|6.
|Кальмар
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|7.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|8.
|Мьельбю
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|9.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|10.
|Эльфсборг
|15
|5
|5
|5
|26 - 19
|20
|11.
|Норрчёпинг
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|12.
|Варберг БоИС
|15
|4
|3
|8
|11 - 25
|15
|13.
|Вернаму
|15
|3
|4
|8
|14 - 25
|13
|14.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|15.
|Сундсвалль
|15
|3
|1
|11
|15 - 37
|10
|16.
|Дегерфорс
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|8.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|15.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|16.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|4.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|6.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Кальмар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|11.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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