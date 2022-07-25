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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 4320
Варберг БоИС
0:3
Конец матча
Хаммарбю
0'
12' Желтая карточка
Сверриссон Оскар
0:1
16' Гол
Людвигсон Густав
0:2
20' Гол
Людвигсон Густав
52' Желтая карточка
Транберг Робин
60' Желтая карточка
Лушаку Исмет
0:3
65' Гол
Бесара Нахир
73' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
90'+4

Ход матча

12'
Сверриссон Оскар
 
16'
0:1
Людвигсон Густав
(Нильссон Джоэл)
20'
0:2
Людвигсон Густав
(Бесара Нахир)
52'
Транберг Робин
 
59'
Jacob Redenfors
Сверриссон Оскар
 
59'
Мэтьюз Ташрик
Винбо Альбин
 
59'
Кюнст Дес
Йоханссон Александр
 
59'
Лильенбэк Антон
Ле Ру Люк
 
60'
Лушаку Исмет
 
65'
0:3
Бесара Нахир
66'
 
Вагич Павле
Саиди Абдельрахман
66'
 
Конча Давид
Нильссон Джоэл
67'
Joel Sundstroem
Транберг Робин
 
73'
 
Андерсен Йеппе
78'
 
Alper Demirol
Андерсен Йеппе
83'
 
Jusef Erabi
Людвигсон Густав

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
29
Андерссон
Фредрик
22
Боман
Андре
18
Линднер
Йоаким
20
Карлссон
Тобиас
III
5
Сверриссон
Оскар
7
Транберг
Робин
17
Лушаку
Исмет
8
Ле
Ру
Люк
6
Винбо
Альбин
16
Йоханссон
Александр
35
Dion
Krasniqi
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
16
Людвигсон
Густав
40
Саиди
Абдельрахман
Варберг БоИС
4-5-1
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Хаммарбю

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:0
А
1:3
А
5:2
А
1:0
К
5:1
К
3:0
К
3:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр 2 0.13
Симович Робин 2 (1) 0.13
Eliton Junior 1 0.07
Винбо Альбин 1 0.07
Карлссон Аджей Симон 1 0.07
Менса Гидеон 1 0.07
Станисич Оливер 1 0.07
Альфонси Оливер 1 0.07
Jaheem Burke 1 (1) 0.07
Лильенбэк Антон 0 0
Боман Андре 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 8 0.53
Бесара Нахир 6 0.4
Williot Swedberg 5 0.33
Боянич Дарьян 2 0.13
Сельмани Астрит 2 (1) 0.13
Куртулус Эдвин 2 0.13
Джазе Моханад 1 0.07
Bjoern Paulsen 1 0.07
Травалли Бубакарр 1 0.07
Саиди Абдельрахман 1 0.07
Лахдо Майкель 1 0.07
Сандберг Симон 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Садику Лорет 0 0
Колландер Деннис 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 6 0
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Транберг Робин 3 0
Симович Робин 3 0
Менса Гидеон 3 0
Альфонси Оливер 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Йоханссон Александр 1 0
Eliton Junior 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 3 0
Садику Лорет 3 0
Джазе Моханад 3 0
Куртулус Эдвин 3 0
Сандберг Симон 2 0
Williot Swedberg 2 0
Андерсен Йеппе 1 0
Боянич Дарьян 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
5
42%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
18
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
50%
5
28%
61-75
1
25%
4
22%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
6%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
5
31%
2
33%
76-90

Забито

11
30
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
1
9%
2
7%
1-15
2
18%
6
20%
16-30
2
18%
7
23%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
2
18%
6
20%
61-75
3
27%
6
20%
76-90

Пропущено

25
11
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
8%
2
18%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
2
18%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
4
16%
3
27%
61-75
5
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1
Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 15 9 4 2 33 - 21 31
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 15 9 3 3 30 - 11 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Кальмар 15 7 3 5 17 - 12 24
7. Гётеборг 15 7 3 5 18 - 15 24
8. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
9. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
10. Эльфсборг 15 5 5 5 26 - 19 20
11. Норрчёпинг 15 4 4 7 16 - 19 16
12. Варберг БоИС 15 4 3 8 11 - 25 15
13. Вернаму 15 3 4 8 14 - 25 13
14. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
15. Сундсвалль 15 3 1 11 15 - 37 10
16. Дегерфорс 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
6. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
8. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
10. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
11. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Людвигсон Густав бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Людвигсон Густав бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Сверриссон Оскар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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