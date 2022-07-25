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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Норрчёпинг
0:1
Перерыв
Гётеборг
0'
0:1
40' Гол
Терн Симон

Ход матча

40'
0:1
Терн Симон
(Берг Маркус)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Гётеборг
4.80
4.05
5.39
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
24
Эрикссон
Антон
16
Агардиус
Виктор
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
8
Сигурдссон
Арнор
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
19
Hussein
Carneil
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
23
Якоб
Кевин
Норрчёпинг
4-2-3-1
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

Норрчёпинг
Гётеборг

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:2
А
1:2
К
1:1
А
1:3
А
3:1
А
0:0
А
1:2
А
2:1
А
0:2
А
4:1
А
2:0
К
1:2
А
3:1
А
1:1
С
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леви Йонатан 5 0.33
Нюман Кристоффер 5 0.33
Ортмарк Якоб 3 0.2
Daniel Eid 1 0.07
Агардиус Виктор 1 0.07
Марковик Эман 1 0.07
Скуласон Ари 0 0
Сема Майч 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 0.47
Норлин Густаф 2 0.13
Айеш Хосам 2 0.13
Вильхельмссон Оскар 2 0.13
Яллоу Александр 1 0.07
Терн Симон 1 0.07
Якоб Кевин 1 0.07
Сана Тобиас 0 0
Свенссон Густаф 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Марковик Эман 2 0
Сема Майч 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Леви Йонатан 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Салихович Дино 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 5 0
Берг Маркус 3 0
Айеш Хосам 3 0
Юханссон Карл II 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Вендт Оскар 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Свенссон Густаф 1 0
Хан Уорнер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
44%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

16
16
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
5
31%
7
44%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
5
33%
46-60
5
29%
29%
5
33%
61-75
4
24%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1
Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2
Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 15 9 4 2 33 - 21 31
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 2:0 15 9 3 3 29 - 11 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Кальмар 15 7 3 5 17 - 12 24
7. Гётеборг 1:0 15 7 3 5 17 - 15 24
8. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
9. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
10. Эльфсборг 15 5 5 5 26 - 19 20
11. Норрчёпинг 0:1 15 4 4 7 16 - 18 16
12. Варберг БоИС 0:2 15 4 3 8 11 - 24 15
13. Вернаму 15 3 4 8 14 - 25 13
14. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
15. Сундсвалль 15 3 1 11 15 - 37 10
16. Дегерфорс 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 2:0 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 1:0 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 0:2 8 3 2 3 7 - 8 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 0:1 8 2 2 4 10 - 9 8
15. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 2:0 7 4 0 3 11 - 5 12
4. Гётеборг 1:0 8 4 0 4 7 - 9 12
5. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
6. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
8. Норрчёпинг 0:1 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
10. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
11. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
12. Варберг БоИС 0:2 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Терн Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Гётеборг
4.80
4.05
5.39
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