Стадион: Platinumcars Arena Зрители: 9544
0:2
Конец матча
0'
0:1
40' ГолТерн Симон
75' Желтая карточкаВендт Оскар
80' Желтая карточкаСвенссон Густаф
0:2
90' ГолЯкоб Кевин
90'+5
Ход матча
40'
0:1
75'
80'
90'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
23
Якоб
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лима ЛукасЗащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Якоб КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сорга ЭрикНападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Норрчёпинг
Гётеборг
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леви Йонатан
|5
|0.33
|Нюман Кристоффер
|5
|0.33
|Ортмарк Якоб
|3
|0.2
|Daniel Eid
|1
|0.07
|Агардиус Виктор
|1
|0.07
|Марковик Эман
|1
|0.07
|Скуласон Ари
|0
|0
|Сема Майч
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7
|0.47
|Норлин Густаф
|2
|0.13
|Терн Симон
|2
|0.13
|Айеш Хосам
|2
|0.13
|Якоб Кевин
|2
|0.13
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.13
|Яллоу Александр
|1
|0.07
|Сана Тобиас
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терн Симон
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Вендт Оскар
|3
|0
|Айеш Хосам
|3
|0
|Юханссон Карл II
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
44%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
16
18
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
5
31%
8
44%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
5
26%
5
33%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1
Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2
Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|33 - 21
|31
|3.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|4.
|Хаммарбю
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|5.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|6.
|Кальмар
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|7.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|8.
|Мьельбю
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|9.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|10.
|Эльфсборг
|15
|5
|5
|5
|26 - 19
|20
|11.
|Норрчёпинг
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|12.
|Варберг БоИС
|15
|4
|3
|8
|11 - 25
|15
|13.
|Вернаму
|15
|3
|4
|8
|14 - 25
|13
|14.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|15.
|Сундсвалль
|15
|3
|1
|11
|15 - 37
|10
|16.
|Дегерфорс
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|8.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|15.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|16.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|4.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|6.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Кальмар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|11.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан