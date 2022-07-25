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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 9544
Норрчёпинг
0:2
Конец матча
Гётеборг
0'
0:1
40' Гол
Терн Симон
75' Желтая карточка
Вендт Оскар
80' Желтая карточка
Свенссон Густаф
0:2
90' Гол
Якоб Кевин
90'+5

Ход матча

40'
0:1
Терн Симон
(Берг Маркус)
60'
Гудьонсен Андри
Шабани Лаорент
 
67'
Салихович Дино
Скуласон Ари
 
74'
 
Саломонссон Эмиль
Норлин Густаф
74'
 
Эрикссон Себастьян
Hussein Carneil
75'
 
Вендт Оскар
77'
Лима Лукас
Агардиус Виктор
 
80'
 
Свенссон Густаф
90'
0:2
Якоб Кевин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
24
Эрикссон
Антон
16
Агардиус
Виктор
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
8
Сигурдссон
Арнор
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
19
Hussein
Carneil
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
23
Якоб
Кевин
Норрчёпинг
4-2-3-1
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

Норрчёпинг
Гётеборг

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:2
А
1:2
К
1:1
А
1:3
А
3:1
А
0:0
А
1:2
А
2:1
А
0:2
А
4:1
А
2:0
К
1:2
А
3:1
А
1:1
С
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леви Йонатан 5 0.33
Нюман Кристоффер 5 0.33
Ортмарк Якоб 3 0.2
Daniel Eid 1 0.07
Агардиус Виктор 1 0.07
Марковик Эман 1 0.07
Скуласон Ари 0 0
Сема Майч 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 0.47
Норлин Густаф 2 0.13
Терн Симон 2 0.13
Айеш Хосам 2 0.13
Якоб Кевин 2 0.13
Вильхельмссон Оскар 2 0.13
Яллоу Александр 1 0.07
Сана Тобиас 0 0
Свенссон Густаф 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Марковик Эман 2 0
Сема Майч 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Леви Йонатан 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Салихович Дино 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 5 0
Берг Маркус 3 0
Вендт Оскар 3 0
Айеш Хосам 3 0
Юханссон Карл II 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Хан Уорнер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
44%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
5
31%
8
44%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
5
26%
5
33%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1
Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2
Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 15 9 4 2 33 - 21 31
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 15 9 3 3 30 - 11 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Кальмар 15 7 3 5 17 - 12 24
7. Гётеборг 15 7 3 5 18 - 15 24
8. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
9. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
10. Эльфсборг 15 5 5 5 26 - 19 20
11. Норрчёпинг 15 4 4 7 16 - 19 16
12. Варберг БоИС 15 4 3 8 11 - 25 15
13. Вернаму 15 3 4 8 14 - 25 13
14. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
15. Сундсвалль 15 3 1 11 15 - 37 10
16. Дегерфорс 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
6. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
8. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
10. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
11. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Терн Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрчёпинг 0:2 Гётеборг онлайн

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