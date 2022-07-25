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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Хорсенс
1:0
Перерыв
Люнгбю
0'
1:0
21' Гол
Anders Jacobsen II
28' Желтая карточка
Киилерик Мальте
37' Желтая карточка
Винтер Каспер

Ход матча

21'
Anders Jacobsen II
(Тенгстедт Каспер)
1:0
28'
Киилерик Мальте
 
37'
 
Винтер Каспер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Люнгбю
2.30
4.69
8.95
Все Коэффициенты
1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
6
Опондо
Мозес
23
Крузе
Давид
24
Мусонда
Лубамба
9
Anders
Jacobsen
II
10
Тенгстедт
Каспер
11
Сигурдарсон
Арон
1
Ибсен
Фредерик
23
Грегор
Паскаль
5
Риис
Кристиан
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
13
Винтер
Каспер
10
Теллуфсен
Расмус
9
Mathias
Kristensen2
7
Нильсен
Эмиль
Хорсенс
3-4-3
Люнгбю
3-4-1-2

История личных встреч

Хорсенс
Люнгбю

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
СБЗВ
3:4
СБЗВ
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:1
С
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
СЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 1 0.5
Мусонда Лубамба 1 0.5
Тенгстедт Каспер 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риис Кристиан 1 0.5
Mathias Kristensen2 1 (1) 0.5
Хамалайнен Брайан 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риис Кристиан 1 0
Винтер Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1
Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1 Фредерисия - Хорсенс 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0
Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фредерисия 1:1 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Хорсенс 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Копенгаген 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Виборг 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Орхус 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Раннерс 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Люнгбю 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорсенс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Люнгбю 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
8. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Копенгаген 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Люнгбю 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Лучшие коэффициенты
    Хорсенс
    Ничья
    Люнгбю
    2.30
    4.69
    8.95
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