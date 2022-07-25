Стадион: Casa Arena Horsens
0'
1:0
21' ГолAnders Jacobsen II
28' Желтая карточкаКиилерик Мальте
37' Желтая карточкаВинтер Каспер
Ход матча
21'
28'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Люнгбю
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|1
|0.5
|Мусонда Лубамба
|1
|0.5
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риис Кристиан
|1
|0.5
|Mathias Kristensen2
|1 (1)
|0.5
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риис Кристиан
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1
Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1 Фредерисия - Хорсенс 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0
Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фредерисия 1:1 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Хорсенс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Виборг
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Люнгбю
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хорсенс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Люнгбю
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Люнгбю
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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