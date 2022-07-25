Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Маркус Ханнесбо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Томас Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Хорсенс

90' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Маркус Ханнесбо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Удар от ворот произведет Хорсенс

88' Тактическая замена. Вестергорд Магнус уходит с поля и его заменяет Сандерс Нгабо

88' Магнуссон Сайвар-Атли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Хорсенс выполняет удар от ворот.

87' Как он промахнулся? Матиас Кристенсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

86' Люнгбю выполняет удар от ворот.

86' Камили Лирим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Джеймс Гомес из команды Хорсенс делает пас партнеру.

83' Матч возобновлен

82' Йоргенсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Матч возобновлен

80' Джеймс Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Матиас Кристенсен получил желтую карточку от судьи

78' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

78' Коструп Магнус из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

78' Крузе Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хамалайнен Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Йенсен Магнус получил желтую карточку от судьи

77' Сегодняшная посещаемость составляет 2682 болельщиков

75' Йенсен Магнус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Мусонда Лубамба - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Плохо сыграл Риис Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Удар от ворот произведет Хорсенс

71' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

66' Удар от ворот произведет Хорсенс

66' Ромер Марсель бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

65' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Гости сейчас реально начинают давить соперника

64' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

64' Делач Матей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Сёренсен Адам получил желтую карточку от судьи

62' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Хорсенс выполняет удар от ворот.

62' Как он промахнулся? Йоргенсен Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

61' Игрок команды Хорсенс совершает фол

61' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Вестергорд Магнус имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

60' Йенсен Магнус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

58' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Хорсенс

58' Какой промах! Матиас Кристенсен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

57' Удар от ворот произведет Хорсенс

57' Риис Кристиан из команды Люнгбю пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

56' Хамалайнен Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Томас Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Вестергорд Магнус из команды Люнгбю делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

55' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хорсенс выполняет удар от ворот.

54' Как он промахнулся? Теллуфсен Расмус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

52' Риис Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Должен был быть гол! Тенгстедт Каспер имел отличный шанс, но Фредерик Ибсен не дал голу состоятся!

50' Опасность предотвращена - Джеймс Гомес из команды Хорсенс вступил в отбор удачно

50' Хорсенс выполняет удар от ворот.

49' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

49' Хамалайнен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота