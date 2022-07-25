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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 2682
Хорсенс
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
21' Гол
Anders Jacobsen II
28' Желтая карточка
Киилерик Мальте
37' Желтая карточка
Винтер Каспер
63' Желтая карточка
Сёренсен Адам
73' Желтая карточка
Мусонда Лубамба
77' Желтая карточка
Йенсен Магнус
80' Желтая карточка
Mathias Kristensen2
82' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
90'+6

Ход матча

21'
Anders Jacobsen II
(Тенгстедт Каспер)
1:0
28'
Киилерик Мальте
 
37'
 
Винтер Каспер
57'
 
Чорлу Резан
Винтер Каспер
57'
 
Коструп Магнус
Теллуфсен Расмус
57'
 
Ромер Марсель
Нильсен Эмиль
63'
 
Сёренсен Адам
71'
Геммер Йонас
Тенгстедт Каспер
 
71'
Samson Iyede
Сигурдарсон Арон
 
73'
Мусонда Лубамба
 
77'
Йенсен Магнус
 
80'
 
Mathias Kristensen2
81'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
Риис Кристиан
82'
Anders Jacobsen II
 
85'
Камили Лирим
Anders Jacobsen II
 
85'
Marcus Hannesbo
Мусонда Лубамба
 
88'
 
Sanders Ngabo
Вестергорд Магнус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
6
Опондо
Мозес
23
Крузе
Давид
24
Мусонда
Лубамба
9
Anders
Jacobsen
II
10
Тенгстедт
Каспер
11
Сигурдарсон
Арон
1
Ибсен
Фредерик
23
Грегор
Паскаль
5
Риис
Кристиан
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
13
Винтер
Каспер
10
Теллуфсен
Расмус
9
Mathias
Kristensen2
7
Нильсен
Эмиль
Хорсенс
3-4-3
Люнгбю
3-4-1-2

История личных встреч

Хорсенс
Люнгбю

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
СБЗВ
3:4
СБЗВ
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:1
С
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
СЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 1 0.5
Мусонда Лубамба 1 0.5
Тенгстедт Каспер 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риис Кристиан 1 0.5
Mathias Kristensen2 1 (1) 0.5
Хамалайнен Брайан 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 2 0
Киилерик Мальте 2 0
Йенсен Магнус 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Mathias Kristensen2 1 0
Винтер Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1
Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1 Фредерисия - Хорсенс 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0
Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фредерисия 1:1 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Хорсенс 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Копенгаген 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Виборг 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Орхус 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Раннерс 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Люнгбю 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
8. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Копенгаген 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Люнгбю 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хорсенс вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хорсенс: 39%, Люнгбю: 61%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 95'
    Йенсен Магнус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Ромер Марсель из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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