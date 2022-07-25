Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 2682
0'
1:0
21' ГолAnders Jacobsen II
28' Желтая карточкаКиилерик Мальте
37' Желтая карточкаВинтер Каспер
63' Желтая карточкаСёренсен Адам
73' Желтая карточкаМусонда Лубамба
77' Желтая карточкаЙенсен Магнус
80' Желтая карточкаMathias Kristensen2
82' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
90'+6
Ход матча
21'
28'
37'
63'
73'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Люнгбю
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|1
|0.5
|Мусонда Лубамба
|1
|0.5
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риис Кристиан
|1
|0.5
|Mathias Kristensen2
|1 (1)
|0.5
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусонда Лубамба
|2
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Mathias Kristensen2
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1
Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Хорсенс - Раннерс 2:1 Фредерисия - Хорсенс 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0
Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фредерисия 1:1 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Хорсенс
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Виборг
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Люнгбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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