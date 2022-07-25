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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сан-Лоренсо
0:1
Перерыв
Тальерес Кордоба
0'
0:1
10' Гол
Каталан Матиас
14' Желтая карточка
Matias Godoy
14' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
34' Желтая карточка
Agustin Giay
39' Желтая карточка
Diego Valoyes
41' Вторая желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
0:1
44' Не забитый пенальти
Барейро Адам
45' Желтая карточка
Matias Esquivel

Ход матча

10'
0:1
Каталан Матиас
(Rodrigo Garro)
14'
 
Matias Godoy
14'
 
Enzo Hernan Diaz
34'
Agustin Giay
 
39'
 
Diego Valoyes
41'
 
Enzo Hernan Diaz
44'
Барейро Адам
0:1
45'
 
Julian Malatini
Rodrigo Garro
45'
 
Matias Esquivel
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Тальерес Кордоба
9.00
4.10
3.00
Все Коэффициенты
12
Sebastian
Alberto
Torrico
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
42
Agustin
Martegani
46
Силва
Томаш
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
18
Rodrigo
Villagra
17
Олива
Кристиан
7
Diego
Valoyes
16
Rodrigo
Garro
38
Matias
Godoy
11
Джиротти
Федерико
Сан-Лоренсо
3-4-3
Тальерес Кордоба
4-5-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:0
ТДВ
1:3
С
0:1
С
2:0
П
1:1
ТМК
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 7 (3) 0.7
Ivan Leguizamon 2 0.2
Jalil Elias 1 0.1
Cristian Nahuel Barrios 1 0.1
Agustin Giay 1 0.1
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.1
Ezequiel Cerutti 0 0
Agustin Martegani 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 2 0.2
Diego Valoyes 1 0.1
Джиротти Федерико 1 0.1
Enzo Hernan Diaz 1 0.1
Rodrigo Garro 0 0
Matias Godoy 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 5 0
Siro Rosane 1 1
Agustin Giay 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Кампи Гастон 1 0
Jalil Elias 1 0
Барейро Адам 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Jeremias James 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 4 2
Enzo Hernan Diaz 5 1
Diego Valoyes 3 0
Франко Алан 2 0
Matias Esquivel 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Godoy 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1
Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2
Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Химнасия Ла-Плата 10 5 3 2 10 - 6 18
4. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
5. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
6. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
7. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
8. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
9. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
10. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
11. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
12. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
13. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
14. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
15. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
16. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
17. Сан-Лоренсо 0:1 10 2 6 2 13 - 12 12
18. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
19. Эстудиантес Ла Плата 10 3 2 5 13 - 16 11
20. Тальерес Кордоба 1:0 10 3 2 5 6 - 9 11
21. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
22. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
23. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
24. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 10 1 3 6 9 - 16 6
28. Альдосиви 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
3. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
4. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
5. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
6. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
15. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
16. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
17. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Сан-Лоренсо 0:1 6 1 4 1 9 - 9 7
19. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
20. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
21. Тальерес Кордоба 1:0 5 2 0 3 3 - 5 6
22. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
5. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тальерес Кордоба 1:0 5 1 2 2 3 - 4 5
15. Сан-Лоренсо 0:1 4 1 2 1 4 - 3 5
16. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
17. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
19. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
20. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Матиас Эскивель получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Rodrigo Garro уходит с поля. Хулиан Малатини выходит вместо него
  • Описание гола
    44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Барейро Адам пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    42'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Энцо Эрнан Диас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    39'
    Диего Валойес получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Тальерес Кордоба
9.00
4.10
3.00
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