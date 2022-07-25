0:1
Перерыв
0'
0:1
10' ГолКаталан Матиас
14' Желтая карточкаMatias Godoy
14' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
34' Желтая карточкаAgustin Giay
39' Желтая карточкаDiego Valoyes
41' Вторая желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
0:1
44' Не забитый пенальтиБарейро Адам
45' Желтая карточкаMatias Esquivel
Ход матча
10'
0:1
14'
14'
34'
39'
41'
44'
0:1
45'
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
46
Силва
Томаш
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Elian Irala
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (3)
|0.7
|Ivan Leguizamon
|2
|0.2
|Jalil Elias
|1
|0.1
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0.1
|Agustin Giay
|1
|0.1
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.1
|Ezequiel Cerutti
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|2
|0.2
|Diego Valoyes
|1
|0.1
|Джиротти Федерико
|1
|0.1
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.1
|Rodrigo Garro
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|5
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Agustin Giay
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|4
|2
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|Diego Valoyes
|3
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Matias Esquivel
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Godoy
|1
|0
|Julian Malatini
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1
Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2
Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|5.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|6.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|8.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|11.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|12.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|13.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|15.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|16.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|17.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|20.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|10
|3
|2
|5
|6 - 9
|11
|21.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|22.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|16.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|22.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|19.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|20.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|23.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес