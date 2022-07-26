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Аргентина: Лига професьональ

2022
Банфилд
1:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
26' Желтая карточка
Pablo Minissale
31' Желтая карточка
Доминго Николас
1:0
39' Гол
Emanuel Coronel
59' Желтая карточка
Датоло Хесус
63' Желтая карточка
Alejandro Maciel
75' Желтая карточка
Alejandro Cabrera
90' Желтая карточка
Thiago Nuss
1:1
90' Пенальти
Miguel Angel Torren
90'+13
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
4
Matias
Romero1
5
Доминго
Николас
16
Alejandro
Cabrera
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
20
Federico
Lanzillota
30
Pablo
Minissale
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
17
Franco
Moyano
19
Luciano
Gomez
7
Кабрера
Хавьер
8
Gabriel
Carabajal
14
Luciano
Sanchez
16
Gaston
Veron
32
Nicolas
Reniero
Банфилд
4-3-1-2
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2

История личных встреч

Банфилд
Аргентинос Хуниорс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
П
1:0
П
1:1
П
1:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПАК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.5
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.3
Датоло Хесус 1 0.1
Матиас Гонсалез 1 0.1
Emanuel Coronel 1 0.1
Alejandro Cabrera 1 0.1
Урси Агустин 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Фаусто 3 (1) 0.3
Gabriel Carabajal 2 0.2
Thiago Nuss 2 0.2
Nicolas Reniero 2 0.2
Gaston Veron 2 0.2
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.2
Кабрера Хавьер 1 0.1
Хосе Херрейра 1 0.1
Lucas Villalba 0 0
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 4 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Доминго Николас 3 0
Урси Агустин 3 0
Датоло Хесус 2 0
Гисси Дилан 2 0
Alejandro Maciel 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Julian Eseiza 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Thiago Nuss 4 0
Вера Фаусто 3 0
Pablo Minissale 3 0
Franco Moyano 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Cesar Florentin 1 0
Marco Di Cesare 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
67%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
1
11%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
1
11%
5
56%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3
Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Химнасия Ла-Плата 10 5 3 2 10 - 6 18
4. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
5. Унион Санта-Фе 1:0 10 5 3 2 17 - 15 18
6. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
7. Годой Крус 0:1 10 5 2 3 11 - 7 17
8. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 4 2 10 - 7 16
9. Уракан 0:1 10 4 4 2 10 - 8 16
10. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
11. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
12. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
13. Банфилд 10 3 4 3 12 - 10 13
14. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
15. Сан-Лоренсо 10 2 7 1 14 - 12 13
16. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
17. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
18. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
19. Эстудиантес Ла Плата 10 3 2 5 13 - 16 11
20. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
21. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
22. Велес Сарсфилд 1:0 10 2 4 4 10 - 12 10
23. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Ланус 10 1 3 6 9 - 16 6
28. Альдосиви 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
3. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
4. Годой Крус 0:1 4 4 0 0 7 - 2 12
5. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
6. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 0:1 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Велес Сарсфилд 1:0 5 2 1 2 5 - 4 7
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Унион Санта-Фе 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
21. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
23. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
24. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
25. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 1:0 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
5. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Уракан 0:1 6 2 2 2 5 - 6 8
7. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 0:1 6 1 2 3 4 - 5 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
20. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
22. Велес Сарсфилд 1:0 5 0 3 2 5 - 8 3
23. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Эмануэль Коронель бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Доминго Николас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Пабло Миниссале получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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