1:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаPablo Minissale
31' Желтая карточкаДоминго Николас
1:0
39' ГолEmanuel Coronel
59' Желтая карточкаДатоло Хесус
63' Желтая карточкаAlejandro Maciel
75' Желтая карточкаAlejandro Cabrera
90' Желтая карточкаThiago Nuss
1:1
90' ПенальтиMiguel Angel Torren
90'+13
Ход матча
26'
31'
39'
1:0
59'
63'
90'
90'
13
Гисси
Дилан
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
19 Чавес АндресНападающий
-
-
14 Amos Perales
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gaston VeronНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
18 Thiago Nuss
-
28 Matias Lugo
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Банфилд
Аргентинос Хуниорс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.5
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.3
|Датоло Хесус
|1
|0.1
|Матиас Гонсалез
|1
|0.1
|Emanuel Coronel
|1
|0.1
|Alejandro Cabrera
|1
|0.1
|Урси Агустин
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.3
|Gabriel Carabajal
|2
|0.2
|Thiago Nuss
|2
|0.2
|Nicolas Reniero
|2
|0.2
|Gaston Veron
|2
|0.2
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.2
|Кабрера Хавьер
|1
|0.1
|Хосе Херрейра
|1
|0.1
|Lucas Villalba
|0
|0
|Авалос Габриэль
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Доминго Николас
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Гисси Дилан
|2
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Thiago Nuss
|4
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
67%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
1
11%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
1
11%
5
56%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3
Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|5.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|6.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|7.
|Годой Крус
|0:1
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|9.
|Уракан
|0:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|10.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|11.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|12.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|13.
|Банфилд
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|14.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|15.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|17.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|18.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|20.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|21.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|22.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Ланус
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Годой Крус
|0:1
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|0:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|20.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|23.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|25.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Уракан
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Годой Крус
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|20.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|21.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес