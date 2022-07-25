0:1
Перерыв
0'
0:1
5' ГолNicolas Fernandez I
12' Желтая карточкаAgustin Fontana
17' Желтая карточкаJuan Sforza
31' Желтая карточкаWiller Ditta
45' Желтая карточкаLucas Souto
Ход матча
5'
12'
17'
31'
45'
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ramiro SordoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Genaro Rossi
-
-
-
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
23 Tomas Sives
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|4
|0.4
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.1
|Victor Velazquez
|1
|0.1
|Juan Fernando Garro
|1
|0.1
|Willer Ditta
|1
|0.1
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.2
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.1
|Пиццини Франсиско
|1
|0.1
|Lucas Albertengo
|1
|0.1
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.1
|Raul Loaiza
|1
|0.1
|Manuel Duarte
|1
|0.1
|Tomas Galvan
|1
|0.1
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.1
|Gaston Togni
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|7
|0
|Juan Sforza
|4
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Лема Кристиан
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Martin Luciano
|2
|0
|Перес Пабло II
|1
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
|Tomas Jacob
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|4
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Adonis Frias
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|5.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|6.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|10.
|Банфилд
|1:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|12.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|14.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|15.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|17.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|18.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|20.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|21.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|22.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|23.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|4.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Банфилд
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Банфилд
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|19.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|20.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|21.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|26.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес