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Аргентина: Лига професьональ

2022
Ньюэллс Олд Бойз
1:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
5' Гол
Nicolas Fernandez I
12' Желтая карточка
Agustin Fontana
17' Желтая карточка
Juan Sforza
31' Желтая карточка
Willer Ditta
45' Желтая карточка
Lucas Souto
0:2
48' Гол
Manuel Duarte
56' Желтая карточка
Ramiro Sordo
58' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
59' Желтая карточка
Перес Пабло
87' Желтая карточка
Martin Luciano
90' Желтая карточка
Лема Кристиан
1:2
90' Гол
Juan Fernando Garro
90'+6
23
Franco
Herrera
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
13
Juan
Sforza
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
26
Ramiro
Sordo
22
Унсаин
Луис
4
Lucas
Souto
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
17
Gabriel
Alanis
31
Federico
Versaci
8
Julian
Alejo
Lopez
14
Nicolas
Tripicchio
11
Gaston
Togni
32
Agustin
Fontana
9
Nicolas
Fernandez
I
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
4:0
С
2:0
С
0:0
С
1:0
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 4 0.4
Juan Fernando Garro 2 0.2
Juan Manuel Garcia 1 0.1
Victor Velazquez 1 0.1
Willer Ditta 1 0.1
Francisco Gonzalez2 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 2 0.2
Manuel Duarte 2 0.2
Nicolas Tripicchio 1 0.1
Пиццини Франсиско 1 0.1
Lucas Albertengo 1 0.1
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.1
Raul Loaiza 1 0.1
Tomas Galvan 1 0.1
Adonis Frias 1 (1) 0.1
Gaston Togni 0 0
Walter Bou 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 7 0
Juan Sforza 4 0
Лема Кристиан 2 1
Julian Fernandez II 3 0
Martin Luciano 3 0
Перес Пабло II 2 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Victor Velazquez 1 0
Armando Mendez 1 0
Ramiro Sordo 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Cingolani 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Tomas Jacob 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 4 0
Facundo Gutierrez 2 1
Agustin Fontana 2 0
Сото Алексис 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Raul Loaiza 1 0
Adonis Frias 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
33%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Химнасия Ла-Плата 10 5 3 2 10 - 6 18
4. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
5. Унион Санта-Фе 1:0 10 5 3 2 17 - 15 18
6. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
7. Годой Крус 0:1 10 5 2 3 11 - 7 17
8. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 4 2 10 - 7 16
9. Уракан 0:1 10 4 4 2 10 - 8 16
10. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
11. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
12. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
13. Банфилд 10 3 4 3 12 - 10 13
14. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
15. Сан-Лоренсо 10 2 7 1 14 - 12 13
16. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
17. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
18. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
19. Эстудиантес Ла Плата 10 3 2 5 13 - 16 11
20. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
21. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
22. Велес Сарсфилд 1:0 10 2 4 4 10 - 12 10
23. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Ланус 10 1 3 6 9 - 16 6
28. Альдосиви 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
3. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
4. Годой Крус 0:1 4 4 0 0 7 - 2 12
5. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
6. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 0:1 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Велес Сарсфилд 1:0 5 2 1 2 5 - 4 7
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Унион Санта-Фе 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
21. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
23. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
24. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
25. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 1:0 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
5. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Уракан 0:1 6 2 2 2 5 - 6 8
7. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 0:1 6 1 2 3 4 - 5 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
20. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
22. Велес Сарсфилд 1:0 5 0 3 2 5 - 8 3
23. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Lucas Souto получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Willer Ditta получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Хуан Сфорца получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Агустин Фонтана получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Николас Фернандес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Дефенса и Хустисия онлайн

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