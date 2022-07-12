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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Виктория Пльзень
 
Позже
ХИК
Прогнозы 44
Виктория Пльзень 86.4% (38)
X 11.4% (5)
ХИК 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
ХИК
1.41
8.30
8.54
Все Коэффициенты

История личных встреч

Виктория Пльзень
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копич Ян 1 1
Хори Томаш 1 (1) 1
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартич Мануэль 1 0.33
Радулович Боян 1 0.33
Мурило 1 0.33
Хостикка Сантери 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копич Ян 1 0
Москейра Джон 1 0
Буха Павел 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 2 0
Мурило 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Радулович Боян 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Пелтола Матти 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0
Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Теплице 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Пардубице 4:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1
ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - ХИК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2022, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Виктория Пльзень 86.4% (38)
    X 11.4% (5)
    ХИК 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Виктория Пльзень
    Ничья
    ХИК
    1.41
    8.30
    8.54
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виктория Пльзень - ХИК онлайн

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    Прогнозы на матч Виктория Пльзень - ХИК

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    86.4% (38)
    Ничья
    11.4% (5)
    ХИК
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Виктория Пльзень
    34.1% (15)
    2:0 Виктория Пльзень
    27.3% (12)
    1:0 Виктория Пльзень
    18.2% (8)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    3:1 Виктория Пльзень
    6.8% (3)
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    Виктория Пльзень
    ХИК
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