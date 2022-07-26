Стадион: Таллахт
1:0
Второй тайм: 84'
0'
1:0
21' ГолГрин Аарон
24' Желтая карточкаКафумана Шоу
39' Желтая карточкаТекпетей Бернард
50' Желтая карточкаСантана Алекс
51' Вторая желтая карточкаКафумана Шоу
55' Желтая карточкаРик
64' Желтая карточкаФинн Ронан
66' Желтая карточкаТауэлл Ричард
Ход матча
21'
1:0
24'
39'
46'
50'
51'
55'
64'
66'
71'
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
22
Лайонс
Энди
26
Маккэн
Крис
10
Бурк
Грэм
23
Кафумана
Шоу
95
Соуза
Коули
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Хор ШонЗащитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Защитник
-
22 Лайонс ЭндиЗащитник
-
26 Маккэн КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бурк ГрэмНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
11 Кавана ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гаффни РориНападающий
-
28 Тетте ГидеонНападающий
-
38 Эмаху АйдомоНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
73 РикНападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
История личных встреч
Шемрок Роверс
Лудогорец
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаффни Рори
|1
|0.25
|Финн Ронан
|1
|0.25
|Грин Аарон
|1
|0.25
|Уоттс Дилан
|1
|0.25
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотириу Пиерос
|3
|0.75
|Родригеш Тьяго
|1
|0.25
|Сантана Алекс
|1
|0.25
|Тиссера Матиас
|1
|0.25
|Соуза Коули
|0
|0
|Недялков Антон
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финн Ронан
|2
|0
|Гаффни Рори
|2
|0
|Тауэлл Ричард
|2
|0
|Бурк Грэм
|1
|0
|Хор Шон
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафумана Шоу
|3
|1
|Рик
|2
|0
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0
Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3
Лудогорец
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1
Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:0 Лудогорец
Исход игры
Шемрок Роверс
14.8% (18)
Ничья
20.5% (25)
Лудогорец
64.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
67.86% (76)
Нет
32.14% (36)
Популярный счёт
1:2 Лудогорец
33.6% (41)
0:1 Лудогорец
21.3% (26)
1:1 Ничья
18% (22)
2:1 Шемрок Роверс
5.7% (7)
1:3 Лудогорец
3.3% (4)
1:0 Шемрок Роверс
3.3% (4)
0:2 Лудогорец
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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