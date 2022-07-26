  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Шемрок Роверс
1:0
Второй тайм: 84'
Лудогорец
0'
1:0
21' Гол
Грин Аарон
24' Желтая карточка
Кафумана Шоу
39' Желтая карточка
Текпетей Бернард
50' Желтая карточка
Сантана Алекс
51' Вторая желтая карточка
Кафумана Шоу
55' Желтая карточка
Рик
64' Желтая карточка
Финн Ронан
66' Желтая карточка
Тауэлл Ричард
1
Маннус
Алан
2
Гэннон
Шон
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
8
Финн
Ронан
22
Лайонс
Энди
26
Маккэн
Крис
16
О'Нил
Гари
III
17
Тауэлл
Ричард
9
Грин
Аарон
10
Бурк
Грэм
1
Падт
Серджио
21
Карничник
Зан
32
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
23
Кафумана
Шоу
7
Сантана
Алекс
95
Соуза
Коули
37
Текпетей
Бернард
19
Сотириу
Пиерос
11
Десподов
Кирилл
Шемрок Роверс
3-5-2
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Шемрок Роверс
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.25
Финн Ронан 1 0.25
Грин Аарон 1 0.25
Уоттс Дилан 1 0.25
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотириу Пиерос 3 0.75
Родригеш Тьяго 1 0.25
Сантана Алекс 1 0.25
Тиссера Матиас 1 0.25
Соуза Коули 0 0
Недялков Антон 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 2 0
Гаффни Рори 2 0
Тауэлл Ричард 2 0
Бурк Грэм 1 0
Хор Шон 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафумана Шоу 3 1
Рик 2 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Сантана Алекс 1 0
Десподов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0
Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3
Лудогорец
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1
Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 82'
    "Лудогорец" покомбинировал у чужой штрафной площади.
  • 81'
    Рик с семнадцати метров пробил выше ворот.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Шемрок Роверса": вместо Ричарда Тауэлла на поле вышел Айдомо Эмаху.
  • Травма, повреждение
    79'
    Карничник в своей штрафной площади получил удар по голове от Гаффни. Требуется помощь медиков Зану.
  • 78'
    Навес Тауэлла справа в центр штрафной площади нейтрализовал Вердон.
  • Угловой
    77'
    Соуза от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • Опасный момент
    76'
    Сантана с линии штрафной площади пробил в правый угол. Маннус в прыжке смог отразить удар.
  • 74'
    Уоттс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда защитники "Лудогорца" мяч выбили.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Шемрок Роверса": вместо Грэма Бурка на поле вышел Дилан Уоттс.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Шемрок Роверса": вместо Ронана Финна на поле вышел Нил Фарруджиа.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Шемрок Роверса": вместо Гари О'Нила на поле вышел Рори Гаффни.
  • Фол, нарушение
    70'
    Хор у центрального круга нарушил правила.
  • 69'
    "Лудогорец" прибавил в движении и переместил игру на чужую половину поля.
  • Фол, нарушение
    68'
    Делев у чужой штрафной площади ударил по ноге Хора.
  • Желтая карточка
    66'
    Тауэлл оказался в офсайде, а за споры с арбитром получил ещё и жёлтую карточку.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      Делев со штрафного с двадцати четырёх метров пробил в стенку.
    • 64'
      Финн у штрафной площади ударил по ноге Делева и получил жёлтую карточку.
    • 63'
      "Лудогорцу" не удаётся подержать мяч даже на своей половине поля.
    • 62'
      Грэйс с двадцати шести метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      60'
      Бурк от углового флага навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • 59'
      А вот переход в атаку гостям вовсе перестал удаваться. Болгары теряют мяч при  переходе через центральную линию поля.
    • 58'
      Защитники "Лудогорца" отбиваются, а у хозяев разладилась игра в пас на чужой половине поля.
    • Опасный момент
      56'
      Бурк справа со штрафного пробил под перекладину. Падт кулаками отбил мяч на противоположный фланг.
    • Желтая карточка
      55'
      Рик у угла штрафной площади сбил Бурка и получил жёлтую карточку.
    • 54'
      Падт за пределами штрафной площади поучаствовал в перепасовке с партнёрами.
    • 52'
      Хозяева неспешно по правому флангу отправились вперёд.
    • Жёлтая и сразу красная
      51'
      А вот это может существенно повлиять на ход матча. Кафумана у центрального круга ударил по ногам О'Нила и получил вторую жёлтую карточку. Гости почти тайм будут играть в меньшинстве.
    • Желтая карточка
      50'
      Сантана за задержку игры получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      49'
      Сотириу на чужой половине поля врезался в Гэннона.
    • 48'
      Делев с Риком организовали атаку гостей по правому флангу. На обострение никто не пошёл.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Лудогорца" произошли две замены: вместо Кирилла Десподова и Бернарда Текпетея на поле вышли Рик и Спас Делев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Дублине
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Шемрок Роверс" (Дублин, Ирландия) - "Лудогорец" (Разград, Болгария) - 1:0.
    • Фол, нарушение
      45'
      Карничник у чужой штрафной площади ударил по ноге соперника.
    • 45'
      Хор с тридцати пяти метров пробил по центру ворот. Падт отбил мяч перед собой и быстро забрал его в руки.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Мареска в первом тайме.
    • 44'
      "Лудогорец" решил подержать мяч у центрального круга.
    • Травма, повреждение
      43'
      Текпетею потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      42'
      Маккэн в центре поля ударил по ногам Текпетея.
    • Желтая карточка
      41'
      Текпетей в чужой штрафной площади ударил локтем в голову Гэннона и получил жёлтую карточку.
    • 40'
      Сантана справа с двадцати двух метров пробил по воротам, но на пути мяча оказался Грэйс.
    • Фол, нарушение
      38'
      Тауэлл на чужой половине поля толкнул в спи ну Текпетея.
    • Опасный момент
      37'
      Тауэлл сыграл на подборе и с линии штрафной площади с лёта низом пробил рядом с левой штангой.
    • 36'
      "Лудогорец" первый тайм проводит пассивно, лишь изредка подбираясь к чужой штрафной площади. Изменят ли болгары игру после перерыва или будут дожидаться больших неприятностей?
    • Фол, нарушение
      35'
      Маккэн у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 34'
      Пластун на фланге выбил мяч у Тауэлла.
    • 33'
      Текпетей справа с двадцати метров пробил низом точно в Маннуса.
    • Фол, нарушение
      32'
      Бурк слева навесил к воротам, где Финн ударил локтем по голове Недялкова.
    • 30'
      Мальчики, подающие мячи часто стараются оказаться в центре внимания. При аутах на поле постоянно оказывается "лишний" футбольный снаряд. Это сбивает темп матча, что явно не выгодно хозяевам. Странная установка для пацанов.
    • Фол, нарушение
      29'
      Тауэлл на чужой половине поля нарушил правила.
    • 28'
      Бурк справа со штрафного решил низом пробить в ближний угол. Падт успел допрыгнуть до штанги и забрать мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      27'
      Вердон на фланге завалил на газон Бурка.
    • 26'
      Прострел Карничника справа к воротам перехватил Грэйс.
    • Желтая карточка
      24'
      Кафумана в центре поля сбил Лайонса и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      23'
      Кафумана у центрального круга завалил руками на газон Тауэлла.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ГРИН!!! Удар Бурка после навеса слева Падт парировал, но первым на добивании оказался Грин, который и открыл счёт в матче.
    • 20'
      Тауэлл справа с двадцати метров пробил выше ворот.
    • 19'
      Лайонс слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • 18'
      Грин слева вывел к воротам Лайонса, чей прострел в центр никто из партнёров не смог завершить ударом.
    • 16'
      Хозяева левым флангом организовали атаку, но смогли заработать только аут.
    • 15'
      Падт забрал мяч в руки после прострела Грина слева к воротам.
    • Фол, нарушение
      14'
      Тауэлл на фланге сбил Текпетея.
    • Угловой
      13'
      Следующий угловой удар исполнил Десподов. Защитники "Шемрок Роверс" выбили мяч от ворот.
    • Угловой
      12'
      Текпетей заработал первый угловой удар в матче. после короткого розыгрыша Соуза навесил к воротам, откуда ирландцы снова выбили мяч за пределы поля.
    • 10'
      Тауэлл немного не дотянулся до мяча у дальней штанги после прострела Финна справа.
    • Фол, нарушение
      9'
      Текпетей опасно сыграл у центрального круга.
    • 8'
      Хозяевам удаётся больше контролировать мяч в стартовые минуты встречи, но при этом попыток создать моменты у ворот пока не наблюдается.
    • 7'
      Заброс Финна вперёд оказался безадресным. Падт спокойно забрал мяч в руки.
    • 6'
      Грэйс не позволил Текпетею справа доставить мяч к воротам.
    • 5'
      Бурк откликнулся на длинный заброс вперёд, но Падт вышел за пределы штрафной площади и сыграл ногами, опередив Грэма.
    • 4'
      Десподов с Недялковым мне смогли организовать атаку гостей на левом фланге.
    • 3'
      Грин по левому флангу продвинулся вперёд и заработал аут. Ирландцам сегодня нужно активно действовать впереди.
    • 2'
      "Шемрок Роверс" играет в полосатых бело-зелёных футболках и зелёных трусах, "Лудогорец" - в фиолетовых футболках с жёлтыми рукавами и жёлтых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Таллахте"!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Текпетей Бернард получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Кафумана Шоу получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Грин Аарон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шемрок Роверс 1:0 Лудогорец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:0 Лудогорец

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    14.8% (18)
    Ничья
    20.5% (25)
    Лудогорец
    64.8% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Лудогорец
    33.6% (41)
    0:1 Лудогорец
    21.3% (26)
    1:1 Ничья
    18% (22)
    2:1 Шемрок Роверс
    5.7% (7)
    1:3 Лудогорец
    3.3% (4)
    1:0 Шемрок Роверс
    3.3% (4)
    0:2 Лудогорец
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шемрок Роверс
    Лудогорец
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     