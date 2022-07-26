Сантана с линии штрафной площади пробил в правый угол. Маннус в прыжке смог отразить удар.

Соуза от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

Карничник в своей штрафной площади получил удар по голове от Гаффни. Требуется помощь медиков Зану.

Замена в составе "Шемрок Роверса": вместо Ричарда Тауэлла на поле вышел Айдомо Эмаху.

Тауэлл оказался в офсайде, а за споры с арбитром получил ещё и жёлтую карточку.

Делев у чужой штрафной площади ударил по ноге Хора.

"Лудогорец" прибавил в движении и переместил игру на чужую половину поля.

Замена в составе "Шемрок Роверса": вместо Гари О'Нила на поле вышел Рори Гаффни.

Замена в составе "Шемрок Роверса": вместо Ронана Финна на поле вышел Нил Фарруджиа.

Замена в составе "Шемрок Роверса": вместо Грэма Бурка на поле вышел Дилан Уоттс.

Уоттс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда защитники "Лудогорца" мяч выбили.

Падт за пределами штрафной площади поучаствовал в перепасовке с партнёрами.

Рик у угла штрафной площади сбил Бурка и получил жёлтую карточку.

Бурк справа со штрафного пробил под перекладину. Падт кулаками отбил мяч на противоположный фланг.

Защитники "Лудогорца" отбиваются, а у хозяев разладилась игра в пас на чужой половине поля.

А вот переход в атаку гостям вовсе перестал удаваться. Болгары теряют мяч при переходе через центральную линию поля.

Бурк от углового флага навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

"Лудогорцу" не удаётся подержать мяч даже на своей половине поля.

Финн у штрафной площади ударил по ноге Делева и получил жёлтую карточку.

Делев со штрафного с двадцати четырёх метров пробил в стенку.

Второй тайм в Дублине

В перерыве в составе "Лудогорца" произошли две замены: вместо Кирилла Десподова и Бернарда Текпетея на поле вышли Рик и Спас Делев.

Делев с Риком организовали атаку гостей по правому флангу. На обострение никто не пошёл.

Сотириу на чужой половине поля врезался в Гэннона.

А вот это может существенно повлиять на ход матча. Кафумана у центрального круга ударил по ногам О'Нила и получил вторую жёлтую карточку. Гости почти тайм будут играть в меньшинстве.

Первый тайм

— Перерыв! "Шемрок Роверс" (Дублин, Ирландия) - "Лудогорец" (Разград, Болгария) - 1:0.

45' Карничник у чужой штрафной площади ударил по ноге соперника.

45' Хор с тридцати пяти метров пробил по центру ворот. Падт отбил мяч перед собой и быстро забрал его в руки.

45' 3 минуты добавил Мареска в первом тайме.

44' "Лудогорец" решил подержать мяч у центрального круга.

43' Текпетею потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

42' Маккэн в центре поля ударил по ногам Текпетея.

41' Текпетей в чужой штрафной площади ударил локтем в голову Гэннона и получил жёлтую карточку.

40' Сантана справа с двадцати двух метров пробил по воротам, но на пути мяча оказался Грэйс.

38' Тауэлл на чужой половине поля толкнул в спи ну Текпетея.

37' Тауэлл сыграл на подборе и с линии штрафной площади с лёта низом пробил рядом с левой штангой.

36' "Лудогорец" первый тайм проводит пассивно, лишь изредка подбираясь к чужой штрафной площади. Изменят ли болгары игру после перерыва или будут дожидаться больших неприятностей?

35' Маккэн у чужой штрафной площади нарушил правила.

34' Пластун на фланге выбил мяч у Тауэлла.

33' Текпетей справа с двадцати метров пробил низом точно в Маннуса.

32' Бурк слева навесил к воротам, где Финн ударил локтем по голове Недялкова.

30' Мальчики, подающие мячи часто стараются оказаться в центре внимания. При аутах на поле постоянно оказывается "лишний" футбольный снаряд. Это сбивает темп матча, что явно не выгодно хозяевам. Странная установка для пацанов.

29' Тауэлл на чужой половине поля нарушил правила.

28' Бурк справа со штрафного решил низом пробить в ближний угол. Падт успел допрыгнуть до штанги и забрать мяч в руки.

27' Вердон на фланге завалил на газон Бурка.

26' Прострел Карничника справа к воротам перехватил Грэйс.

24' Кафумана в центре поля сбил Лайонса и получил жёлтую карточку.

23' Кафумана у центрального круга завалил руками на газон Тауэлла.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ГРИН!!! Удар Бурка после навеса слева Падт парировал, но первым на добивании оказался Грин, который и открыл счёт в матче.

20' Тауэлл справа с двадцати метров пробил выше ворот.

19' Лайонс слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

18' Грин слева вывел к воротам Лайонса, чей прострел в центр никто из партнёров не смог завершить ударом.

16' Хозяева левым флангом организовали атаку, но смогли заработать только аут.

15' Падт забрал мяч в руки после прострела Грина слева к воротам.

14' Тауэлл на фланге сбил Текпетея.

13' Следующий угловой удар исполнил Десподов. Защитники "Шемрок Роверс" выбили мяч от ворот.

12' Текпетей заработал первый угловой удар в матче. после короткого розыгрыша Соуза навесил к воротам, откуда ирландцы снова выбили мяч за пределы поля.

10' Тауэлл немного не дотянулся до мяча у дальней штанги после прострела Финна справа.

9' Текпетей опасно сыграл у центрального круга.

8' Хозяевам удаётся больше контролировать мяч в стартовые минуты встречи, но при этом попыток создать моменты у ворот пока не наблюдается.

7' Заброс Финна вперёд оказался безадресным. Падт спокойно забрал мяч в руки.

6' Грэйс не позволил Текпетею справа доставить мяч к воротам.

5' Бурк откликнулся на длинный заброс вперёд, но Падт вышел за пределы штрафной площади и сыграл ногами, опередив Грэма.

4' Десподов с Недялковым мне смогли организовать атаку гостей на левом фланге.

3' Грин по левому флангу продвинулся вперёд и заработал аут. Ирландцам сегодня нужно активно действовать впереди.

2' "Шемрок Роверс" играет в полосатых бело-зелёных футболках и зелёных трусах, "Лудогорец" - в фиолетовых футболках с жёлтыми рукавами и жёлтых трусах.