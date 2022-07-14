Стадион: Таллахт
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История личных встреч
Шемрок Роверс
Лудогорец
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаффни Рори
|1
|0.33
|Финн Ронан
|1
|0.33
|Уоттс Дилан
|1
|0.33
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотириу Пиерос
|3
|1
|Родригеш Тьяго
|1
|0.33
|Сантана Алекс
|1
|0.33
|Тиссера Матиас
|1
|0.33
|Соуза Коули
|0
|0
|Недялков Антон
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаффни Рори
|2
|0
|Финн Ронан
|1
|0
|Тауэлл Ричард
|1
|0
|Бурк Грэм
|1
|0
|Хор Шон
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Кафумана Шоу
|2
|0
|Рик
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0
Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3
Лудогорец
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1
Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шемрок Роверс - Лудогорец
Исход игры
Шемрок Роверс
14% (6)
Ничья
18.6% (8)
Лудогорец
67.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
72.09% (31)
Нет
27.91% (12)
Популярный счёт
1:2 Лудогорец
37.2% (16)
0:1 Лудогорец
18.6% (8)
1:1 Ничья
18.6% (8)
2:1 Шемрок Роверс
11.6% (5)
0:2 Лудогорец
7% (3)
1:3 Лудогорец
4.7% (2)
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