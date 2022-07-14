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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Шемрок Роверс
 
Позже
Лудогорец
Прогнозы 43
Шемрок Роверс 14% (6)
X 18.6% (8)
Лудогорец 67.4% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Лудогорец
3.00
3.30
2.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шемрок Роверс
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.33
Финн Ронан 1 0.33
Уоттс Дилан 1 0.33
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотириу Пиерос 3 1
Родригеш Тьяго 1 0.33
Сантана Алекс 1 0.33
Тиссера Матиас 1 0.33
Соуза Коули 0 0
Недялков Антон 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаффни Рори 2 0
Финн Ронан 1 0
Тауэлл Ричард 1 0
Бурк Грэм 1 0
Хор Шон 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Рик 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Текпетей Бернард 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0
Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3
Лудогорец
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1
Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шемрок Роверс - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2022, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Шемрок Роверс 14% (6)
    X 18.6% (8)
    Лудогорец 67.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шемрок Роверс
    Ничья
    Лудогорец
    3.00
    3.30
    2.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шемрок Роверс - Лудогорец онлайн

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    Прогнозы на матч Шемрок Роверс - Лудогорец

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    14% (6)
    Ничья
    18.6% (8)
    Лудогорец
    67.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Лудогорец
    37.2% (16)
    0:1 Лудогорец
    18.6% (8)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    2:1 Шемрок Роверс
    11.6% (5)
    0:2 Лудогорец
    7% (3)
    1:3 Лудогорец
    4.7% (2)
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    Шемрок Роверс
    Лудогорец
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