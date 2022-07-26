Стадион: Тодор Проески
0:1
Второй тайм: 83'
0'
16' Желтая карточкаПутита
17' Желтая карточкаАдетуньи Сандей
33' Желтая карточкаДжелиль Абдула
0:1
47' ГолАдеми Ариян
56' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
75' Желтая карточкаАдеми Ариян
Ход матча
16'
17'
33'
47'
0:1
56'
75'
88
Путита
20
Хамиди
Валид
55
Перич
Дино
77
Шпикич
Дарио
27
Мишич
Йосип
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 ПутитаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хамиди ВалидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илязи АртанВратарь
-
31 Мелячи АмарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Адем АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Абази АнидПолузащитник
- Нападающий
-
14 Горгиев ПепиНападающий
-
Главный тренер: Седлоски Гоце
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чачич Анте
История личных встреч
Шкупи
Динамо Загреб
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адетуньи Сандей
|1
|0.25
|Данфа Мамаду
|1
|0.25
|Путита
|1
|0.25
|Сепас Реналдо
|1
|0.25
|Альварес Фредди
|0
|0
|Горгиев Пепи
|0
|0
|Хамиди Валид
|0
|0
|Шеи Блертон
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Ариян
|2
|1
|Петкович Бруно
|1
|0.5
|Менало Лука
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
Карточки
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маргвелашвили Гаги
|1
|1
|Шеи Блертон
|2
|0
|Сепас Реналдо
|2
|0
|Брдаревски Владица
|1
|0
|Джелиль Абдула
|1
|0
|Альварес Фредди
|1
|0
|Адетуньи Сандей
|1
|0
|Трапановски Кристиан
|1
|0
|Данфа Мамаду
|1
|0
|Путита
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
|Байрами Мелос
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Ариян
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Мохаррами Садех
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шкупи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0
Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2 Работнички - Шкупи 0:1 Шкупи - Академия Пандев 2:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0
Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Севилья 1:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шкупи 0:1 Динамо Загреб
Исход игры
Шкупи
3.4% (4)
Ничья
9.3% (11)
Динамо Загреб
87.3% (103)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
1:2 Динамо Загреб
49.2% (58)
0:1 Динамо Загреб
13.6% (16)
0:2 Динамо Загреб
10.2% (12)
1:1 Ничья
8.5% (10)
1:3 Динамо Загреб
4.2% (5)
2:3 Динамо Загреб
1.7% (2)
0:3 Динамо Загреб
1.7% (2)
2:4 Динамо Загреб
1.7% (2)
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