Маргвелашвили получил по ногам от Адеми. В руках рефери появилась карточка желтого цвета для автора пока единственного в матче гола.

Со стороны кажется, что снова начал накрапывать дождик над стадионом. Думаю, игроки загребского "Динамо" спят и видят, как бы скорее эту встречу завершить.

Альварес ворвался в чужую штрафную и выполнил прострельный пас в центр штрафной, где мяч в перчатки забрал голкипер "Динамо",

МОМЕНТ! Путита с линии штрафной нанес удар по воротам соперника, но мяч просвистел рядом с левой "девяткой". Было очень опасно! Едва не сравняли счет хозяева.

Путита обращает сейчас внимание арбитра, что слишком долго мяч вводит в игру голкипер "Динамо", который явно потягивает время. Пока рефери не дает карточку футболисту гостей.

Батурина вместо получившего повреждение Адеми на поле в составе загребского "Динамо" появляется. Очередная ротация в нашей схватке.

Наставник "Динамо" просит свою команду играть очень аккуратно. Хорваты, к слову, владеют инициативой на поле и снаряд не отдают.

АДЕМ АЛИ! Прострел в штрафную "Динамо", и после серии рикошетом снаряд прилетает к Адему Али, который головой пробивает под перекладину, но прямо в руки вратарю.

Да, могли, конечно, забить гол хозяева. Был у них шанс сравнять счет в поединке, но сделать этого не удалось. Будем надеяться, что дальше будет намного интереснее.

Шеи оказался на газоне. Получил футболист "Шкупи" сейчас удар по ногам в районе центрального круга. Медики даже выбежали уже на поле.

20 минут до конца встречи. Адем Али с правого фланга забрасывал снаряд в сторону партнера, но слишком высоко для напарника полетела передача. Мяч покинул пределы футбольного газона.

Оршич мог забивать в ворота соперника. С левого фланга в центр он сместился, после чего по дуге завернул мяч в дальний угол, но немного не попал!

Еще одна остановка у нас в игре. Снова футболист "Динамо" лежит на газоне и не может подняться. Посвистывают уже фанаты "Шкупи".

Только сейчас врачи гостей выбежали на поле. Причем не ясно до сих пор, кто же лежит на газоне, и кому из футболистов потребуется медицинская помощь.

Ага, определились мы. Иванушец это был. Причем он уже вернулся на футбольный газон. Встречу футболист сможет продолжить. Можно выдохнуть.

Как-то с ленцой действует "Шкупи" впереди. Видимо, команда не столь отчетливо понимает, что через 35 минут ее путешествие по Лиге чемпионов может закончиться.

Лауритсен сбивает оппонента на газон в центре поля. За свой грубейший подкат футболист получает карточку желтого цвета. Вполне заслуженную.

Еще один угловой для "Шкупи". Снова с правого края. Подача на дальнюю от Альвареса, и мяч выбивают коллективно из своей штрафной гости. Но снова корнер.

Уже сейчас что-то похожее на штурм ворот соперника демонстрирует "Шкупи". Правда, раньше времени хозяев хвалить не стоит. Они ничего толком не придумали впереди.

Четвертый угловой за 3 минуты подали македонцы с правого края. Теперь из рамки вышел голкипер, который сумел зафиксировать снаряд в своих перчатках.

Вместо Абдулы Адем Али на поле появился в составе "Шкупи". Замена с усилением в атаке. Будут пытаться спасти эту встречу хозяева поединка.

Активно фанаты гонят сейчас "Шкупи" вперед, но, повторюсь, получается у команды хозяев впереди далеко не все, что хочется.

Немного остается играть в нашем матче. Будем надеяться, что интрига будет жить вплоть до финального свистка. Все-таки преимущество в один мяч на выглядит существенным.

ОПАСНО! После подачи с правого фланга Петкович пытался отправить мяч в падении в сетку, но защитник его опередил, выбив сферу за лицевую линию.

Стартовал второй тайм в Северной Македонии. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

В перерыве в составе "Динамо" произошла замена. Вместо Шкипича на поле Менало появился.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АДЕМИ! 0:1! Выходит вперед загребское "Динамо"! Прострел с правого края в центр сейчас прошел. Адеми там получил снаряд, после чего из 11-метровой отметки покатил сферу в сетку!

Удачную атаку провели игроки загребского коллектива. Удалось им отличиться голом. Будем надеяться, что на этом команды не остановятся, и встреча получится максимально интригующей.

Ну, и теперь нужно будет уже идти "Шкупи" в атаку. Тянуть время бессмысленно. Нужно бежать вперед и забивать ответный гол. Причем как можно скорее.

Нам показали, как Адеми забивал гол. Кстати говоря, на него отдавал передачу Менало, который в самом начале второго тайма вышел на замену у гостей.

Менало сейчас забивает мяч в ворота соперника, но делает это из очевидного офсайда. Даже не стали спорить гости с решением судейской коллегии.

Угловой удар сейчас зарабатывает команда гостей. Подача с левого края в центр штрафной - мяч прилетает в руки голкиперу, который снова выхватывает сферу в свои перчатки.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. "Шкупи" и загребское "Динамо" пока обходятся без забитых мячей.

45' Корнер ни к чему интересному не привел. "Шкупи" все также упирается, не позволив сопернику забить даже один мяч в свои ворота! Сложно будет "Динамо" победить в основное время.

45' НЕВЕРОЯТНО! Петкович вышел на ворота соперника. Обвел он кипера соперника, но заигрался в обводке соперников, что привело к потере снаряда и выносу на угловой!

44' Альварес промчался по левому флангу к воротам соперника. Сделал он передачу в центр штрафной, после чего успели подстраховать передачу партнеры, который выбили сферу подальше от рамки.

43' Близится к концу первая половина встречи. Хозяева разыграли угловой у ворот соперника, но стандартное положение не привело ни к чему интересному.

41' Ристовски на левом фланге получает сейчас удар по ногам. Дважды против него нарушили правила соперники. Так можно и без ног остаться.

40' Фол в центре поля против игрока "Шкупи". Предъявляют судье претензии македонцы, ведь хозяева в подобных ситуациях уже получили три желтых карточки. У гостей нет ни одной.

38' Высока цена победы в этой встрече. Все-таки триумфатор игры выйдет в третий квалификационный раунд ЛЧ. А там и до группового раунда уже рукой подать.

37' Горгиев на поле выходит вместо Хамиди. Пожелаем 20-му номеру македонского коллектива здоровья и скорейшего возвращения на поле.

35' Ну, а с Хамиди действительно случилось что-то серьезное, потому как продолжить встречу футболист "Шкупи" не сможет. Вынужденно он покидает пределы газона.

34' С Хамиди что-то случилось. Травму получил, видимо, футболист "Шкупи". Тренерский штаб гостей начал обращать внимание на то, что гости слишком много лежат на газоне.

33' Почему-то перестало "Динамо" активно играть в атаке. Видимо, прессинг хозяев сделал свое темное дело, и сейчас загребский коллектив выглядит бледной тенью самого себя. Абдула же сейчас нарушает правила. В руках рефери третья карточка появляется.

32' Маргвелашвили получил удар по ногам. У судьи были вопросы к нарушителю, но карточку желтого цвета он в этой ситуации показывать не стал.

30' Хамиди снова нанес удар по воротам хорватской команды, но слишком далек от попадания он оказался. Сфера намного выше цели полетела.

29' Вновь без особых сложностей отводит угрозу от ворот "Шкупи", но свою атаку организовать не получается, ведь ее тут же пресекает центральная линия загребского коллектива.

28' Вернулся на газон 5-й номер "Шкупи", встречу он продолжит. Ну, а пока хорватский коллектив снова смог заработать стандартное положение. Последует навес с правого края.

27' Медики появились сейчас на футбольном поле. Попытаются привести в чувства футболиста. Не хочется, чтобы эта игра была омрачена травмой.

26' Еще один угловой подали футболисты "Динамо", но все закончилось фолом против Абдулы, который сейчас вновь лежит на газоне и не может встречу продолжить.

25' Маловато моментов для 25 минут игры, честно говоря. Соперники показывают весьма осторожный футбол, практически не рискуя играть в атаку.

24' Хорошая поддержка на стадионе у "Шкупи". Болельщики прямо-таки гонят свой коллектив вперед. Думаю, этот факт добавляет силы хозяйскому коллективу.

22' ОПАСНО! Подача с левого фланга в штрафную хорватской команды. Абдула головой пробивает по воротам соперника, и мяч на пару метров выше цели улетает!

21' Хамиди на левом фланге получил снаряд, но снес его Ристовски на газон. В результате перед собой карточку желтого цвета чуть было не увидел игрок хорватов.

20' Да, как-то стали хозяева слишком активно своих соперников атаковать, и начали появляться грубые фолы, которые плавно перетекли в желтые карточки.

19' Адетунье тут же сфолил против соперника и также был наказан предупреждением. Как бы не остались в меньшинстве футболисты "Шкупи".

17' Путита еще и карточку желтого цвета получил от датского арбитра. После фола он продолжил спорить с рефери и попал сразу же в немилость стража порядка.

16' Путиту возмутил тот факт, что рефери определил фол с его стороны. На заднюю поверхность бедра пришелся удар Петковичу. Арбитр остановил игру и назначил штрафной в пользу хорватов.

15' Мишич с правого фланга выполнял подачу в штрафную соперника, но сфера дошла до голкипера "Шкупи", который сыграл на выходе и забрал сферу в перчатки.

14' Путита на ударной позиции на линии штрафной сейчас оказался, но пробил он так, что сфера полетела намного выше цели. Крайне неудачным этот выстрел получился.

13' Иванушец попытался продвинуться к воротам вместе с мячом, но в подкате против него нырнули защитники, которым удалось выбить мяч за пределы поля.

12' Ничего не меняется с течением времени. Дальше центра поля, по факту, команды не уходят. Слишком закрытая оборонительная игра, без продвижения.

10' Первая 10-минутка в матче позади, и пока сложно кого-то выделить. Не будем исключать, что чаще мячом владеет хорватский коллектив, но не более того.

9' От кромки поля оба наставника гонят свои коллективы вперед. Игра только началась, а мне уже сейчас кажется, что соперники устали, поскольку они еле волочат ноги.

8' У меня вообще складывается такое ощущение, что эта встреча забитых голов не принесет, либо матч завершится вничью, и оппоненты сыграют дополнительное время. Посмотрим.

7' Датский рефери, обслуживающий сегодняшнюю встречу, посмеялся вместе с игроком "Шкупи". Видимо, есть общие темы. Ну, а пока в матче нет опасных моментов.

6' Судя по всему, поле мокрое. Мяч постоянно при вбросе мяча вытирают о свои футболки игроки. Да, перед игрой были осадки, но сейчас оппоненты играют при относительно ветреной погоде. Без осадков.

5' Менало попытался продраться к воротам соперника. С левого края он выполнял прострельный пас на дальний угол вратарской, где никого из партнеров не оказалось.

4' Спокойно мяч перекатывает загребское "Динамо" на первых минутах встречи. Напомню, первая игра завершилась ничьей - 2:2, так что, по сути, все для команд начинается заново.

2' Футболисты "Шкупи" предстали сегодня на поле в синих цветах, а игроки загребского "Динамо" вышли на футбольный газон в белом обмундировании.