  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Шкупи
0:1
Второй тайм: 83'
Динамо Загреб
0'
16' Желтая карточка
Путита
17' Желтая карточка
Адетуньи Сандей
33' Желтая карточка
Джелиль Абдула
0:1
47' Гол
Адеми Ариян
56' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
75' Желтая карточка
Адеми Ариян

Ход матча

16'
Путита
 
17'
Адетуньи Сандей
 
33'
Джелиль Абдула
 
38'
Горгиев Пепи
Хамиди Валид
 
46'
 
Менало Лука
Шпикич Дарио
47'
0:1
Адеми Ариян
(Менало Лука)
56'
 
Лауритсен Расмус
60'
Адем Али
Джелиль Абдула
 
75'
 
Адеми Ариян
80'
 
Батурина Мартин
Адеми Ариян
Прогнозы 118
Шкупи 3.4% (4)
X 9.3% (11)
Динамо Загреб 87.3% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шкупи
Ничья
Динамо Загреб
9.30
5.10
8.00
Все Коэффициенты
1
Наумовски
Кристиян
77
Брдаревски
Владица
4
Маргвелашвили
Гаги
5
Джелиль
Абдула
3
Шеи
Блертон
88
Путита
6
Сенгор
Фостин
10
Альварес
Фредди
20
Хамиди
Валид
19
Адетуньи
Сандей
29
Сепас
Реналдо
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
6
Лауритсен
Расмус
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
77
Шпикич
Дарио
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
7
Иванушец
Лука
9
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
Шкупи
4-3-3
Динамо Загреб
4-4-2

История личных встреч

Шкупи
Динамо Загреб

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адетуньи Сандей 1 0.25
Данфа Мамаду 1 0.25
Путита 1 0.25
Сепас Реналдо 1 0.25
Альварес Фредди 0 0
Горгиев Пепи 0 0
Хамиди Валид 0 0
Шеи Блертон 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Ариян 2 1
Петкович Бруно 1 0.5
Менало Лука 0 0
Мохаррами Садех 0 0

Карточки

Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маргвелашвили Гаги 1 1
Шеи Блертон 2 0
Сепас Реналдо 2 0
Брдаревски Владица 1 0
Джелиль Абдула 1 0
Альварес Фредди 1 0
Адетуньи Сандей 1 0
Трапановски Кристиан 1 0
Данфа Мамаду 1 0
Путита 1 0
Сенгор Фостин 1 0
Байрами Мелос 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Мохаррами Садех 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шкупи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0
Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2 Работнички - Шкупи 0:1 Шкупи - Академия Пандев 2:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0
Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Севилья 1:0

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 83'
    Наставник "Динамо" просит свою команду играть очень аккуратно. Хорваты, к слову, владеют инициативой на поле и снаряд не отдают.
  • Замена
    82'
    Батурина вместо получившего повреждение Адеми на поле в составе загребского "Динамо" появляется. Очередная ротация в нашей схватке.
  • 81'
    Путита обращает сейчас внимание арбитра, что слишком долго мяч вводит в игру голкипер "Динамо", который явно потягивает время. Пока рефери не дает карточку футболисту гостей.
  • Опасный момент
    79'
    МОМЕНТ! Путита с линии штрафной нанес удар по воротам соперника, но мяч просвистел рядом с левой "девяткой". Было очень опасно! Едва не сравняли счет хозяева.
  • 78'
    Альварес ворвался в чужую штрафную и выполнил прострельный пас в центр штрафной, где мяч в перчатки забрал голкипер "Динамо",
  • 77'
    Со стороны кажется, что снова начал накрапывать дождик над стадионом. Думаю, игроки загребского "Динамо" спят и видят, как бы скорее эту встречу завершить.
  • Желтая карточка
    76'
    Маргвелашвили получил по ногам от Адеми. В руках рефери появилась карточка желтого цвета для автора пока единственного в матче гола.
  • 75'
    Ага, определились мы. Иванушец это был. Причем он уже вернулся на футбольный газон. Встречу футболист сможет продолжить. Можно выдохнуть.
  • 73'
    Только сейчас врачи гостей выбежали на поле. Причем не ясно до сих пор, кто же лежит на газоне, и кому из футболистов потребуется медицинская помощь.
  • Травма, повреждение
    72'
    Еще одна остановка у нас в игре. Снова футболист "Динамо" лежит на газоне и не может подняться. Посвистывают уже фанаты "Шкупи".
  • Опасный момент
    71'
    Оршич мог забивать в ворота соперника. С левого фланга в центр он сместился, после чего по дуге завернул мяч в дальний угол, но немного не попал!
  • 70'
    20 минут до конца встречи. Адем Али с правого фланга забрасывал снаряд в сторону партнера, но слишком высоко для напарника полетела передача. Мяч покинул пределы футбольного газона.
  • Травма, повреждение
    68'
    Шеи оказался на газоне. Получил футболист "Шкупи" сейчас удар по ногам в районе центрального круга. Медики даже выбежали уже на поле.
  • 67'
    Да, могли, конечно, забить гол хозяева. Был у них шанс сравнять счет в поединке, но сделать этого не удалось. Будем надеяться, что дальше будет намного интереснее.
  • Опасный момент
    66'
    АДЕМ АЛИ! Прострел в штрафную "Динамо", и после серии рикошетом снаряд прилетает к Адему Али, который головой пробивает под перекладину, но прямо в руки вратарю.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      65'
      ОПАСНО! После подачи с правого фланга Петкович пытался отправить мяч в падении в сетку, но защитник его опередил, выбив сферу за лицевую линию.
    • 64'
      Немного остается играть в нашем матче. Будем надеяться, что интрига будет жить вплоть до финального свистка. Все-таки преимущество в один мяч на выглядит существенным.
    • 62'
      Активно фанаты гонят сейчас "Шкупи" вперед, но, повторюсь, получается у команды хозяев впереди далеко не все, что хочется.
    • Замена
      61'
      Вместо Абдулы Адем Али на поле появился в составе "Шкупи". Замена с усилением в атаке. Будут пытаться спасти эту встречу хозяева поединка.
    • Угловой
      60'
      Четвертый угловой за 3 минуты подали македонцы с правого края. Теперь из рамки вышел голкипер, который сумел зафиксировать снаряд в своих перчатках.
    • Угловой
      59'
      Уже сейчас что-то похожее на штурм ворот соперника демонстрирует "Шкупи". Правда, раньше времени хозяев хвалить не стоит. Они ничего толком не придумали впереди.
    • Угловой
      58'
      Еще один угловой для "Шкупи". Снова с правого края. Подача на дальнюю от Альвареса, и мяч выбивают коллективно из своей штрафной гости. Но снова корнер.
    • Угловой
      57'
      Пытается "Шкупи" придумать проблемы своему сопернику. По крайней мере, угловой заработать получилось. Правда, подача с правого края оставляла ожидать лучшего.
    • Желтая карточка
      56'
      Лауритсен сбивает оппонента на газон в центре поля. За свой грубейший подкат футболист получает карточку желтого цвета. Вполне заслуженную.
    • 55'
      Как-то с ленцой действует "Шкупи" впереди. Видимо, команда не столь отчетливо понимает, что через 35 минут ее путешествие по Лиге чемпионов может закончиться.
    • Угловой
      54'
      Угловой удар сейчас зарабатывает команда гостей. Подача с левого края в центр штрафной - мяч прилетает в руки голкиперу, который снова выхватывает сферу в свои перчатки.
    • Офсайд
      52'
      Менало сейчас забивает мяч в ворота соперника, но делает это из очевидного офсайда. Даже не стали спорить гости с решением судейской коллегии.
    • 51'
      Нам показали, как Адеми забивал гол. Кстати говоря, на него отдавал передачу Менало, который в самом начале второго тайма вышел на замену у гостей.
    • 50'
      Ну, и теперь нужно будет уже идти "Шкупи" в атаку. Тянуть время бессмысленно. Нужно бежать вперед и забивать ответный гол. Причем как можно скорее.
    • 49'
      Удачную атаку провели игроки загребского коллектива. Удалось им отличиться голом. Будем надеяться, что на этом команды не остановятся, и встреча получится максимально интригующей.
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АДЕМИ! 0:1!
      Выходит вперед загребское "Динамо"! Прострел с правого края в центр сейчас прошел. Адеми там получил снаряд, после чего из 11-метровой отметки покатил сферу в сетку!
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Динамо" произошла замена. Вместо Шкипича на поле Менало появился.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в Северной Македонии. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. "Шкупи" и загребское "Динамо" пока обходятся без забитых мячей.
    • Угловой
      45'
      Корнер ни к чему интересному не привел. "Шкупи" все также упирается, не позволив сопернику забить даже один мяч в свои ворота! Сложно будет "Динамо" победить в основное время.
    • Опасный момент
      45'
      НЕВЕРОЯТНО! Петкович вышел на ворота соперника. Обвел он кипера соперника, но заигрался в обводке соперников, что привело к потере снаряда и выносу на угловой!
    • 44'
      Альварес промчался по левому флангу к воротам соперника. Сделал он передачу в центр штрафной, после чего успели подстраховать передачу партнеры, который выбили сферу подальше от рамки.
    • Угловой
      43'
      Близится к концу первая половина встречи. Хозяева разыграли угловой у ворот соперника, но стандартное положение не привело ни к чему интересному.
    • Фол, нарушение
      41'
      Ристовски на левом фланге получает сейчас удар по ногам. Дважды против него нарушили правила соперники. Так можно и без ног остаться.
    • Фол, нарушение
      40'
      Фол в центре поля против игрока "Шкупи". Предъявляют судье претензии македонцы, ведь хозяева в подобных ситуациях уже получили три желтых карточки. У гостей нет ни одной.
    • 38'
      Высока цена победы в этой встрече. Все-таки триумфатор игры выйдет в третий квалификационный раунд ЛЧ. А там и до группового раунда уже рукой подать.
    • Замена
      37'
      Горгиев на поле выходит вместо Хамиди. Пожелаем 20-му номеру македонского коллектива здоровья и скорейшего возвращения на поле.
    • 35'
      Ну, а с Хамиди действительно случилось что-то серьезное, потому как продолжить встречу футболист "Шкупи" не сможет. Вынужденно он покидает пределы газона.
    • Травма, повреждение
      34'
      С Хамиди что-то случилось. Травму получил, видимо, футболист "Шкупи". Тренерский штаб гостей начал обращать внимание на то, что гости слишком много лежат на газоне.
    • Желтая карточка
      33'
      Почему-то перестало "Динамо" активно играть в атаке. Видимо, прессинг хозяев сделал свое темное дело, и сейчас загребский коллектив выглядит бледной тенью самого себя. Абдула же сейчас нарушает правила. В руках рефери третья карточка появляется.
    • Фол, нарушение
      32'
      Маргвелашвили получил удар по ногам. У судьи были вопросы к нарушителю, но карточку желтого цвета он в этой ситуации показывать не стал.
    • 30'
      Хамиди снова нанес удар по воротам хорватской команды, но слишком далек от попадания он оказался. Сфера намного выше цели полетела.
    • 29'
      Вновь без особых сложностей отводит угрозу от ворот "Шкупи", но свою атаку организовать не получается, ведь ее тут же пресекает центральная линия загребского коллектива.
    • Угловой
      28'
      Вернулся на газон 5-й номер "Шкупи", встречу он продолжит. Ну, а пока хорватский коллектив снова смог заработать стандартное положение. Последует навес с правого края.
    • Травма, повреждение
      27'
      Медики появились сейчас на футбольном поле. Попытаются привести в чувства футболиста. Не хочется, чтобы эта игра была омрачена травмой.
    • Угловой
      26'
      Еще один угловой подали футболисты "Динамо", но все закончилось фолом против Абдулы, который сейчас вновь лежит на газоне и не может встречу продолжить.
    • 25'
      Маловато моментов для 25 минут игры, честно говоря. Соперники показывают весьма осторожный футбол, практически не рискуя играть в атаку.
    • 24'
      Хорошая поддержка на стадионе у "Шкупи". Болельщики прямо-таки гонят свой коллектив вперед. Думаю, этот факт добавляет силы хозяйскому коллективу.
    • Опасный момент
      22'
      ОПАСНО! Подача с левого фланга в штрафную хорватской команды. Абдула головой пробивает по воротам соперника, и мяч на пару метров выше цели улетает!
    • Фол, нарушение
      21'
      Хамиди на левом фланге получил снаряд, но снес его Ристовски на газон. В результате перед собой карточку желтого цвета чуть было не увидел игрок хорватов.
    • 20'
      Да, как-то стали хозяева слишком активно своих соперников атаковать, и начали появляться грубые фолы, которые плавно перетекли в желтые карточки.
    • Желтая карточка
      19'
      Адетунье тут же сфолил против соперника и также был наказан предупреждением. Как бы не остались в меньшинстве футболисты "Шкупи".
    • Желтая карточка
      17'
      Путита еще и карточку желтого цвета получил от датского арбитра. После фола он продолжил спорить с рефери и попал сразу же в немилость стража порядка.
    • Фол, нарушение
      16'
      Путиту возмутил тот факт, что рефери определил фол с его стороны. На заднюю поверхность бедра пришелся удар Петковичу. Арбитр остановил игру и назначил штрафной в пользу хорватов.
    • 15'
      Мишич с правого фланга выполнял подачу в штрафную соперника, но сфера дошла до голкипера "Шкупи", который сыграл на выходе и забрал сферу в перчатки.
    • 14'
      Путита на ударной позиции на линии штрафной сейчас оказался, но пробил он так, что сфера полетела намного выше цели. Крайне неудачным этот выстрел получился.
    • 13'
      Иванушец попытался продвинуться к воротам вместе с мячом, но в подкате против него нырнули защитники, которым удалось выбить мяч за пределы поля.
    • 12'
      Ничего не меняется с течением времени. Дальше центра поля, по факту, команды не уходят. Слишком закрытая оборонительная игра, без продвижения.
    • 10'
      Первая 10-минутка в матче позади, и пока сложно кого-то выделить. Не будем исключать, что чаще мячом владеет хорватский коллектив, но не более того.
    • 9'
      От кромки поля оба наставника гонят свои коллективы вперед. Игра только началась, а мне уже сейчас кажется, что соперники устали, поскольку они еле волочат ноги.
    • 8'
      У меня вообще складывается такое ощущение, что эта встреча забитых голов не принесет, либо матч завершится вничью, и оппоненты сыграют дополнительное время. Посмотрим.
    • 7'
      Датский рефери, обслуживающий сегодняшнюю встречу, посмеялся вместе с игроком "Шкупи". Видимо, есть общие темы. Ну, а пока в матче нет опасных моментов.
    • Ветер
      6'
      Судя по всему, поле мокрое. Мяч постоянно при вбросе мяча вытирают о свои футболки игроки. Да, перед игрой были осадки, но сейчас оппоненты играют при относительно ветреной погоде. Без осадков.
    • 5'
      Менало попытался продраться к воротам соперника. С левого края он выполнял прострельный пас на дальний угол вратарской, где никого из партнеров не оказалось.
    • 4'
      Спокойно мяч перекатывает загребское "Динамо" на первых минутах встречи. Напомню, первая игра завершилась ничьей - 2:2, так что, по сути, все для команд начинается заново.
    • 2'
      Футболисты "Шкупи" предстали сегодня на поле в синих цветах, а игроки загребского "Динамо" вышли на футбольный газон в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Северной Македонии стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Якоб Кехлет (Дания);
      Ассистент: Ларс Хуммельгор (Дания);
      Ассистент: Виктор Скютте (Дания);
      Резервный: Санди Путрос (Дания).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках ответного поединка 2-го квалификационного раунда турнира сойдутся лицом к лицу северомакедонский «Шкупи» и «Динамо» Загреб из Хорватии. Встреча состоится в Скопье, на стадионе «Тоше Проески».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
      • Прогнозы 118
      Шкупи 3.4% (4)
      X 9.3% (11)
      Динамо Загреб 87.3% (103)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Шкупи
      Ничья
      Динамо Загреб
      9.30
      5.10
      8.00
      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 38'
      Хамиди Валид уходит с поля. Горгиев Пепи выходит вместо него
    • Желтая карточка
      33'
      Джелиль Абдула получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Адетуньи Сандей получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Путита получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шкупи 0:1 Динамо Загреб онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Шкупи 0:1 Динамо Загреб

    Исход игры
    Шкупи
    3.4% (4)
    Ничья
    9.3% (11)
    Динамо Загреб
    87.3% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.96% (71)
    Меньше
    36.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Загреб
    49.2% (58)
    0:1 Динамо Загреб
    13.6% (16)
    0:2 Динамо Загреб
    10.2% (12)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    1:3 Динамо Загреб
    4.2% (5)
    2:3 Динамо Загреб
    1.7% (2)
    0:3 Динамо Загреб
    1.7% (2)
    2:4 Динамо Загреб
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шкупи
    Динамо Загреб
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     