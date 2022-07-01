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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
АЕК Ларнака
 
Позже
Митьюлланд
Прогнозы 46
АЕК Ларнака 39.1% (18)
X 34.8% (16)
Митьюлланд 26.1% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Митьюлланд
4.58
4.20
1.91
Все Коэффициенты

История личных встреч

АЕК Ларнака
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюрчо Адам 1 1
Пирич Кенан 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Святченко Эрик 1 1
Дрейер Андерс 0 0

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирич Кенан 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарлес 1 0
Линн Виктор 1 0
Рафаэль Онедика 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1
Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АЕК Ларнака - Митьюлланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2022, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    АЕК Ларнака 39.1% (18)
    X 34.8% (16)
    Митьюлланд 26.1% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АЕК Ларнака
    Ничья
    Митьюлланд
    4.58
    4.20
    1.91
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АЕК Ларнака - Митьюлланд онлайн

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    Прогнозы на матч АЕК Ларнака - Митьюлланд

    Исход игры
    АЕК Ларнака
    39.1% (18)
    Ничья
    34.8% (16)
    Митьюлланд
    26.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (14)
    2:1 АЕК Ларнака
    26.1% (12)
    1:2 Митьюлланд
    19.6% (9)
    1:0 АЕК Ларнака
    8.7% (4)
    0:1 Митьюлланд
    6.5% (3)
    2:0 АЕК Ларнака
    4.3% (2)
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    Митьюлланд
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