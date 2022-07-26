3:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолРодич Владимир
19' Желтая карточкаСильверхолт Оливер
2:0
29' ПенальтиРочестер Соренсен Марк
33' Желтая карточкаМишель Феликс
2:1
68' ГолШауш Абделькарим Маммар
3:1
69' ГолВестермарк Йеспер
84' Желтая карточкаБергмарк-Виберг Адам
85' Желтая карточкаСтенберг Джон
3:2
86' ПенальтиAmar Muhsin
89' Желтая карточкаКоффей Эшли
90' Желтая карточкаIshak Shamoun
90' Вторая желтая карточкаКоффей Эшли
90'+6
Ход матча
11'
29'
33'
68'
69'
85'
86'
3:2
89'
90'
90'
22
Кусу
Манассе
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Joel Berhane
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Эстер
Сирианска Эскильстуна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|5 (1)
|0.33
|Родич Владимир
|3
|0.2
|Вестермарк Йеспер
|3
|0.2
|Рочестер Соренсен Марк
|3 (1)
|0.2
|Косица Дзенис
|2
|0.13
|Павич Маттиас
|2
|0.13
|Магнуссон Исак
|2
|0.13
|Ahmed Bonnah
|2
|0.13
|Стенберг Джон
|2
|0.13
|Карлссон Монц
|1
|0.07
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Кусу Манассе
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|11 (1)
|0.73
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0.27
|Алсанати Андре
|3
|0.2
|Гётессон Виктор
|3
|0.2
|Sadmir Zekovic
|3
|0.2
|Рафаэль Йорк
|3
|0.2
|Худу Абдул Халик
|1
|0.07
|Мааруф Самир
|1
|0.07
|Joel Berhane
|1
|0.07
|Мишель Феликс
|1
|0.07
|Маннс Йеспер
|1
|0.07
|Форс Виктор
|0
|0
|Якубу Алию
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Ahmed Bonnah
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Вестермарк Йеспер
|2
|0
|Павич Маттиас
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Кусу Манассе
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Дротт Джонатан
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|7
|1
|Рафаэль Йорк
|3
|1
|Коффей Эшли
|3
|1
|Мишель Феликс
|4
|0
|Форс Виктор
|4
|0
|Маркес Микаэль
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Сабах Лоусон
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Anton Ekeroth
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
5
42%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
7
33%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
26
33
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
4
15%
6
18%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
6
23%
10
30%
76-90
Пропущено
18
25
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
4
22%
5
20%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
5
28%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1
Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0
Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|15
|7
|5
|3
|27 - 15
|26
|3.
|Сковде АИК
|15
|7
|4
|4
|22 - 20
|25
|4.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|33 - 25
|25
|6.
|Броммапойкарна
|15
|7
|4
|4
|35 - 25
|25
|7.
|Треллеборг
|15
|7
|4
|4
|24 - 21
|25
|8.
|Утсиктенс
|15
|7
|3
|5
|26 - 21
|24
|9.
|Эребру
|15
|7
|2
|6
|17 - 17
|23
|10.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|11.
|Норрбю
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|Вестерос
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|13.
|Далкурд
|15
|4
|2
|9
|13 - 25
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|15
|3
|3
|9
|21 - 30
|12
|15.
|Эргрюте
|15
|1
|7
|7
|19 - 28
|10
|16.
|Эстерсунд
|15
|1
|5
|9
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|3.
|Эребру
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|4.
|Треллеборг
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|5.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|6.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Норрбю
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Сковде АИК
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|4.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Броммапойкарна
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|13.
|Далкурд
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|14.
|Йёнчёпинг
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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