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Швеция: Суперэттан

2022
Эстер
3:2
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
11' Гол
Родич Владимир
19' Желтая карточка
Сильверхолт Оливер
2:0
29' Пенальти
Рочестер Соренсен Марк
33' Желтая карточка
Мишель Феликс
2:1
68' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
3:1
69' Гол
Вестермарк Йеспер
84' Желтая карточка
Бергмарк-Виберг Адам
85' Желтая карточка
Стенберг Джон
3:2
86' Пенальти
Amar Muhsin
89' Желтая карточка
Коффей Эшли
90' Желтая карточка
Ishak Shamoun
90' Вторая желтая карточка
Коффей Эшли
90'+6
12
Штулич
Виктор
2
Павич
Маттиас
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
23
Родич
Владимир
9
Рочестер
Соренсен
Марк
22
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
7
Косица
Дзенис
1
Волтерс
Ник
21
Маркес
Микаэль
13
Мишель
Феликс
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
6
Ryan
Williams
II
10
Алсанати
Андре
33
Amar
Muhsin
24
Гётессон
Виктор
Эстер
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

Эстер
Сирианска Эскильстуна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 5 (1) 0.33
Родич Владимир 3 0.2
Вестермарк Йеспер 3 0.2
Рочестер Соренсен Марк 3 (1) 0.2
Косица Дзенис 2 0.13
Павич Маттиас 2 0.13
Магнуссон Исак 2 0.13
Ahmed Bonnah 2 0.13
Стенберг Джон 2 0.13
Карлссон Монц 1 0.07
Сильверхолт Оливер 0 0
Кусу Манассе 0 0
Дротт Джонатан 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 11 (1) 0.73
Шауш Абделькарим Маммар 4 0.27
Алсанати Андре 3 0.2
Гётессон Виктор 3 0.2
Sadmir Zekovic 3 0.2
Рафаэль Йорк 3 0.2
Худу Абдул Халик 1 0.07
Мааруф Самир 1 0.07
Joel Berhane 1 0.07
Мишель Феликс 1 0.07
Маннс Йеспер 1 0.07
Форс Виктор 0 0
Якубу Алию 0 0
Anton Ekeroth 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильверхолт Оливер 3 0
Хейкссон Алекс 3 0
Ahmed Bonnah 3 0
Стенберг Джон 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Вестермарк Йеспер 2 0
Павич Маттиас 2 0
Родич Владимир 2 0
Карлссон Монц 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Кусу Манассе 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Дротт Джонатан 1 0
Варманен Тату 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 7 1
Рафаэль Йорк 3 1
Коффей Эшли 3 1
Мишель Феликс 4 0
Форс Виктор 4 0
Маркес Микаэль 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Алсанати Андре 2 0
Сабах Лоусон 2 0
Amar Muhsin 2 0
Anton Ekeroth 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
5
42%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

26
33
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
4
15%
6
18%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
6
23%
10
30%
76-90

Пропущено

18
25
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
4
22%
5
20%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
5
28%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1
Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0
Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 2 3 32 - 15 32
2. Браге 15 7 5 3 27 - 15 26
3. Сковде АИК 15 7 4 4 22 - 20 25
4. Эстер 15 7 4 4 25 - 19 25
5. Сирианска Эскильстуна 15 8 1 6 33 - 25 25
6. Броммапойкарна 15 7 4 4 35 - 25 25
7. Треллеборг 15 7 4 4 24 - 21 25
8. Утсиктенс 15 7 3 5 26 - 21 24
9. Эребру 15 7 2 6 17 - 17 23
10. Ландскруна 15 5 6 4 21 - 24 21
11. Норрбю 15 5 3 7 14 - 21 18
12. Вестерос 15 4 5 6 20 - 26 17
13. Далкурд 15 4 2 9 13 - 25 14
14. Йёнчёпинг 15 3 3 9 21 - 30 12
15. Эргрюте 15 1 7 7 19 - 28 10
16. Эстерсунд 15 1 5 9 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 8 6 2 0 25 - 10 20
2. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
3. Эребру 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Треллеборг 8 4 3 1 13 - 8 15
5. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
6. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
7. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
9. Норрбю 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
12. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
3. Сковде АИК 8 4 2 2 14 - 13 14
4. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Норрбю 7 2 0 5 8 - 15 6
12. Броммапойкарна 7 1 2 4 10 - 15 5
13. Далкурд 7 1 2 4 4 - 13 5
14. Йёнчёпинг 7 1 2 4 7 - 14 5
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Ashley Coffey получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    Ishak Shamoun получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Косица Дзенис уходит с поля. Adam Herdonsson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Ashley Coffey получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Бергмарк-Виберг Адам уходит с поля. Магнуссон Исак выходит вместо него
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