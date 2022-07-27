Тройная замена у "Барселоны". Депай, Пике и Торре появились. Левандовски покинул поле, снова не сумев отличиться, хотя моменты были.

Торре встретился с мячом на левом фланге, сместился ближе к центру и навесил - "чёрно-белые" сняли верх, но подбор проиграли.

Перед чужой штрафной площадкой "Барселона" владеет мячом, но не может найти варианты для обострения.

Гатти нарушает правила в метре от штрафной площадки, толкая Депая. Очень хорошая позиция для удара.

Стандарт не позволил "Барселоне" забить третий гол и выйти вперёд, так как удар Мемфиса Депая точным не получился.

Пеллегрини открылся под передачу в центральном круге, но после приёма мяча сразу же был накрыт двумя соперниками.

Левандовски нашёл возможность для дальнего удара, после которого мяч попал в защитника "Юве" и достался Перину.

Ансу Фати не сумел обыграть Хуана Куадрадо на правом фланге, но сохранил мяч у своей команды, заработав аут.

Куадрадо выполнил подачу от углового флага и нашёл Гатти, который нанёс неточный удар головой, рядом с левой штангой пролетел мяч.

ОПАСНО! Кесси подаёт с правого фланга на линию вратарской, откуда чуть выше перекладины пробивает Левандовски.

Ди Мария обыграл Альбу на левом фланге, а потом нанёс удар, после которого игровой снаряд отправился на трибуны.

Перестановки у "Ювентуса". В игру вошли Пеллегрини, Фаджоли и Компаньон.

Локателли не позволил Левандовски обыграть себя один в один, придержав поляка руками в центральном круге.

Не прошло и минуты, как Локателли снова нарушил правила. На сей раз полузащитник "Ювентуса" сбил Деста на левом фланге.

Франк Кесси прорвался по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной, где воздух уверенно выиграл Алекс Сандро, выбив мяч в аут.

Ди Мария отобрал мяч у Альбы на правом фланге, а потом получил по ногам. Судья продолжает игнорировать жёлтые карточки.

Показали нам вышедших на замену футболистов "Барселоны". Рафинья, Де Йонг, Пенья, Пьянич и Серхи Роберто.

Рафинья сразу же включается в игру и стреляет из-за пределов штрафной площадки, но Перин, заменивший Щесны, справляется, переводя мяч за лицевую линию.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-2!!! КИН!!! Угловой снова ничего не принёс "Барселоне", зато "Ювентус" убежал в контратаку и завершил её результативным ударом. Мойзе Кин расстрелял Пенью с одиннадцати метров.

"Барса" идёт в атаку большими силами и доводит дело до подачи, которая не становится проблемой для защитников "Ювентуса".

45' Угловой ничем любопытным не завершился, так как "Барселона" его просто разыграла, а потом довела мяч до центрального круга.

45' ОПАСНО! Дембеле выполняет передачу в центр штрафной на Кесси, Франк добирается до вратарской и стреляет - Щесны реагирует, переводя мяч на корнер.

45' +2 минуты.

45' Кстати, Альба тоже комфортно чувствует себя на левом фланге, регулярно выполняя кроссы без малейших помех. Другое дело, что эти кроссы ещё ни разу не дошли до адресата.

44' Ухх, разогнались команды. Играют без центра поля, завершая ударом чуть ли не каждое наступление. Вопросов к защитникам много. Почему у Куадрадо много зон, и почему Дембеле творит что хочет, причём даже внутри штрафной площадки.

43' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! ДЕМБЕЛЕ!!! А вот у "Ювентуса" грешит левый край. Дембеле снова накручивает одного соперника за другим, входит в штрафную и стреляет в левый нижний угол.

42' Очень быстро отвечает "Ювентус", в очередной раз находя дыры в оборонительном построении оппонента. Правый фланг у испанского клуба пока действует не лучшим образом, предоставляя много пространства Куадрадо.

41' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! КИН!!! Куадрадо принимает мяч на левом фланге и отправляет его во вратарскую, откуда результативно в касание бьёт Кин.

40' Альба поддержал атаку левым флангом и навесил в центр штрафной, где первым на мяче оказался Ровелла.

38' Через центр "чёрно-белые" попытались организовать ответное наступление, но Дембеле и тут преуспел, чисто сыграв в отборе.

37' Пауза пошла на пользу "Барселоне". После возобновления матча она сразу же пошла в атаку и забила. А "Ювентус", такое ощущение, ещё отдыхал.

36' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ДЕМБЕЛЕ!!! Дембеле принял мяч на правом фланге, ушёл от Куадрадо и Сандро, сблизился с Щесны и пробил в левый угол.

35' После продолжительной паузы команды продолжают играть в футбол. "Барселона" готовит позиционное наступление.

34' В составе "Барселоны" произошла замена. Вместо Серхи Роберто на поле появился Серджино Дест. Несколько раз Роберто получал по ногам от Куадрадо, и один из ударов, похоже, привёл к повреждению.

33' Пока пострадавшие общаются с медиками, остальные футболисты пьют воду и слушают установки тренеров. Нельзя сказать, что команды балуют нас опасными моментами, но действуют на высоких скоростях, а это не может не приносить удовольствие.

32' Накладка произошла в прошлом эпизоде, в результате чего Кин и Кристенсен оказались на газоне. Врачи уже отправились на помощь.

31' Ди Мария находит Кина в центре штрафной площадки. Мойзе пробивает в касание и попадает в Кристенсена.

30' Кесси успешно отрабатывает в обороне. Сначала забрал мяч у Локателли, а потом поставил корпус и добился права на штрафной.

29' Жорди Альба видит рывок Левандовски в штрафную площадку и выполняет передачу, но Роберт не дотягивается до игрового снаряда.

28' От стартовой активности "Барсы" не осталось и следа. Теперь она не может зацепиться за мяч и провести вразумительную позиционную атаку.

27' А вот сейчас нам показали повтор, который сообщает, что Хуан Куадрадо в момент передачи находился в офсайде, поэтому может не переживать из-за промаха.

26' КУАДРАДО! Ой-ой-ой, выход один на один не реализовывает Куадрадо, пробивая мимо правого угла. Ещё один провал в центре обороны случился у "Барселоны".

25' Обмен фолами продолжается. На сей раз Серхи Роберто неаккуратно действовал в отборе мяча, ударив по ногам Куадрадо.

24' Алекс Сандро прорвался по левому флангу, а когда дошёл до штрафной, выполнил пас в ноги сопернику.

23' Кин ушёл от Бускетса в центре поля, а вот убежать ещё и от Кристенсена не получилось. При помощи фола остановил атаку соперника Андреас.

22' Едва до жёлтой карточки не доигрался Куадрадо, наступив на ногу Серхи Роберто, но арбитр решил простить провинившегося.

21' Арбитр даёт свисток и разрешает врачам "Ювентуса" выйти на поле, чтобы оказать помощь Ровелле, которому досталось по лицу от Кесси.

20' Не успела "Барселона" вернуться в оборону после потери мяча на чужой половине поля, но Куадрадо, получив игровой снаряд на левом краю штрафной, выполнил безадресный прострел во вратарскую.

19' Постепенно приходит в себя итальянский клуб после невнятного начала. Всё чаще и чаще ему удаётся переходить центр поля, и даже удары по воротам уже пошли.

17' Данило совершил рывок по правому флангу, но точной передачи так и не дождался. Игровой снаряд был отправлен за боковую линию.

16' Алекс Сандро выполнил передачу с левого фланга в центр, которую прочитал Франк Кесси и успешно сыграл на перехвате.

15' И сразу же "Ювентус" отвечает своей стремительной атакой, которую ударом завершает Ди Мария, но Тер Штеген на месте.

14' Обамеянг добирается до штрафной площадки по центру и наносит удар, который получается неточным.

13' Ди Мария вошёл в штрафную площадку с левого фланга и нанёс удар, который успел заблокировать Кристенсен.

12' Куадрадо выполнил передачу по левому флангу, которая стала подарком для Серхи Роберто. Даже длинные передачи не помогают "Ювентусу" выйти в атаку.

10' Такое ощущение, что "Ювентус" не знает о существовании чужих ворот. Продолжает устраивать перепасовку около собственной штрафной, а иногда и в ней.

9' Левандовски принял мяч перед штрафной площадкой и пробил с правой ноги на исполнение - чуть выше перекладины пролетел круглый.

8' Бускетс выполнил передачу в штрафную площадку на Обамеянга, который сделал безадресную скидку на левый край.

7' Начало поединка Хави провёл около боковой линии, а сейчас решил отправиться на скамейку запасных. Его подопечные контролируют мяч, но в плане остроты ведут себя скромно.

6' Два аута подряд заработала "Барселона" на левом фланге, но так и не смогла выполнить подачу в штрафную площадь. Пока имеются трудности с созиданием.

5' Свисток арбитра остановил встречу. Серхи Роберто оказался на газоне после верхового единоборства с Алексом Сандро.

4' Дембеле принимает мяч на правом фланге, смещается в центр и стреляет - не попадает в правый угол.

3' Пока лишь на своей половине поля владеет мячом итальянский клуб, а вот выйти на чужую часть не получается.

2' "Ювентус" начал с центра поля, но "Барселона" сразу же включила высокий прессинг и быстро отобрала игровой снаряд.