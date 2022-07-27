Стадион: Cotton Bowl (Dallas)
Ход матча
34'
1:0
39'
1:1
40'
2:1
46'
52'
2:2
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
19
Кесси
Франк
13
Пенья
Иньяки
25
Тенас
Арнау
29
Касадо
Марк
30
Гави
22
Рафинья
Диас
26
Торре
Пабло
10
Фати
Ансу
12
Алекс
Сандро
18
Кин
Мойзе
36
Перин
Маттиа
33
Аке
Марли
30
_Soule
M.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
25 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Рафинья ДиасПолузащитник
-
26 Торре ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
-
Главный тренер: _Xavi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
-
6 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 _Soule M.
-
Главный тренер: _Allegri M.
История личных встреч
Барселона
Ювентус
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3
Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0
Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4
Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Прогнозы на матч Барселона 2:2 Ювентус
Исход игры
Барселона
81% (136)
Ничья
11.9% (20)
Ювентус
7.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
72.38% (76)
Меньше
27.62% (29)
Обе команды забьют
Да
84.76% (89)
Нет
15.24% (16)
Популярный счёт
2:1 Барселона
33.9% (57)
1:1 Ничья
7.7% (13)
1:0 Барселона
6.5% (11)
3:1 Барселона
3.6% (6)
2:2 Ничья
3% (5)
3:2 Барселона
2.4% (4)
2:0 Барселона
2.4% (4)
1:2 Ювентус
1.8% (3)
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