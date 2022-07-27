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Стадион:
Барселона
2:2
Второй тайм
Ювентус

Ход матча

32'
Дест Серджино
Роберто Серхи
 
34'
Дембеле Усман
(Дест Серджино)
1:0
39'
1:1
Кин Мойзе
(Куадрадо Хуан)
40'
Дембеле Усман
(Бускетс Серхио)
2:1
46'
 
Перин Маттиа
Щесны Войцех
46'
Пенья Иньяки
Тер Штеген Марк-Андре
 
46'
 
Гатти Федерико
Бонуччи Леонардо
46'
Гави
Нико Гонсалес
 
46'
Пьянич Миралем
Бускетс Серхио
 
47'
Фати Ансу
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
47'
Де Йонг Френки
Гарсия Эрик
 
47'
Рафинья Диас
Дембеле Усман
 
52'
2:2
Кин Мойзе
(Локателли Мануэль)
59'
 
Ругани Даниэле
Бремер Глейсон
60'
 
Пеллегрини Лука
Алекс Сандро
61'
 
Компаньон Маттиа
Данило
61'
 
Фаджоли Николо
Локателли Мануэль
62'
Депай Мемфис
Левандовски Роберт
 
62'
Пике Херард
Кристенсен Андреас
 
63'
Торре Пабло
Кесси Франк
 
63'
Бальде Алехандро
Альба Жорди
 
Прогнозы 168
Барселона 81% (136)
X 11.9% (20)
Ювентус 7.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Ювентус
4.60
4.92
4.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
15
Кристенсен
Андреас
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
14
Нико
Гонсалес
5
Бускетс
Серхио
19
Кесси
Франк
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик
12
Левандовски
Роберт
7
Дембеле
Усман
13
Пенья
Иньяки
25
Тенас
Арнау
28
Бальде
Алехандро
2
Дест
Серджино
3
Пике
Херард
29
Касадо
Марк
23
Кольядо
Алекс
21
Де
Йонг
Френки
30
Гави
16
Пьянич
Миралем
22
Рафинья
Диас
26
Торре
Пабло
9
Депай
Мемфис
27
Абдессамад
Эззалзули
10
Фати
Ансу
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
3
Бремер
Глейсон
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
27
Локателли
Мануэль
6
Данило
Ларанжера
28
Закария
Денис
13
Ровелла
Николо
22
Ди
Мария
Анхель
18
Кин
Мойзе
36
Перин
Маттиа
41
Гарофани
Джованни
23
Пинсольо
Карло
42
Барбьери
Томмазо
15
Гатти
Федерико
17
Пеллегрини
Лука
24
Ругани
Даниэле
33
Аке
Марли
43
Компаньон
Маттиа
44
Фаджоли
Николо
14
Маккенни
Уэстон
34
Кудриг
Николо
9
Влахович
Душан
40
_Da
Graca
C.
M.
30
_Soule
M.
Барселона
Ювентус

История личных встреч

Барселона
Ювентус

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
3:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
1:3

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3
Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0
Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4
Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1
  • Второй тайм
  • 71'
    Пеллегрини открылся под передачу в центральном круге, но после приёма мяча сразу же был накрыт двумя соперниками. 
  • 70'
    Стандарт не позволил "Барселоне" забить третий гол и выйти вперёд, так как удар Мемфиса Депая точным не получился. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Гатти нарушает правила в метре от штрафной площадки, толкая Депая. Очень хорошая позиция для удара. 
  • 68'
    Перед чужой штрафной площадкой "Барселона" владеет мячом, но не может найти варианты для обострения. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Мемфис Депай совершает фол в атаке, роняя на газон Хуана Куадрадо, пытавшегося начать наступление. 
  • 65'
    Торре встретился с мячом на левом фланге, сместился ближе к центру и навесил - "чёрно-белые" сняли верх, но подбор проиграли. 
  • Замена
    64'
    Тройная замена у "Барселоны". Депай, Пике и Торре появились. Левандовски покинул поле, снова не сумев отличиться, хотя моменты были. 
  • Замена
    63'
    Перестановки у "Ювентуса". В игру вошли Пеллегрини, Фаджоли и Компаньон. 
  • 61'
    Ди Мария обыграл Альбу на левом фланге, а потом нанёс удар, после которого игровой снаряд отправился на трибуны. 
  • Замена
    60'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Бремера появился Ругани. 
  • Опасный момент
    59'
    ОПАСНО! Кесси подаёт с правого фланга на линию вратарской, откуда чуть выше перекладины пробивает Левандовски. 
  • 58'
    Куадрадо выполнил подачу от углового флага и нашёл Гатти, который нанёс неточный удар головой, рядом с левой штангой пролетел мяч. 
  • Угловой
    57'
    Пенья совершает сэйв, переводя мяч над перекладиной после дальнего выстрела Куадрадо. "Ювентус" исполнит угловой. 
  • 56'
    Ансу Фати не сумел обыграть Хуана Куадрадо на правом фланге, но сохранил мяч у своей команды, заработав аут. 
  • 55'
    Левандовски нашёл возможность для дальнего удара, после которого мяч попал в защитника "Юве" и достался Перину. 
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    • 54'
      "Барса" идёт в атаку большими силами и доводит дело до подачи, которая не становится проблемой для защитников "Ювентуса". 
    • 2 гола - дубль!
      53'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-2!!! КИН!!! Угловой снова ничего не принёс "Барселоне", зато "Ювентус" убежал в контратаку и завершил её результативным ударом. Мойзе Кин расстрелял Пенью с одиннадцати метров. 
    • Опасный момент
      52'
      Рафинья сразу же включается в игру и стреляет из-за пределов штрафной площадки, но Перин, заменивший Щесны, справляется, переводя мяч за лицевую линию. 
    • Замена
      51'
      Показали нам вышедших на замену футболистов "Барселоны". Рафинья, Де Йонг, Пенья, Пьянич и Серхи Роберто. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Ди Мария отобрал мяч у Альбы на правом фланге, а потом получил по ногам. Судья продолжает игнорировать жёлтые карточки. 
    • 49'
      Франк Кесси прорвался по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной, где воздух уверенно выиграл Алекс Сандро, выбив мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Не прошло и минуты, как Локателли снова нарушил правила. На сей раз полузащитник "Ювентуса" сбил Деста на левом фланге. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Локателли не позволил Левандовски обыграть себя один в один, придержав поляка руками в центральном круге. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Время второй 45-минутки. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм подошёл к концу. "Барселона" - "Ювентус" 2-1. 
    • Угловой
      45'
      Угловой ничем любопытным не завершился, так как "Барселона" его просто разыграла, а потом довела мяч до центрального круга. 
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Дембеле выполняет передачу в центр штрафной на Кесси, Франк добирается до вратарской и стреляет - Щесны реагирует, переводя мяч на корнер. 
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты. 
    • 45'
      Кстати, Альба тоже комфортно чувствует себя на левом фланге, регулярно выполняя кроссы без малейших помех. Другое дело, что эти кроссы ещё ни разу не дошли до адресата. 
    • 44'
      Ухх, разогнались команды. Играют без центра поля, завершая ударом чуть ли не каждое наступление. Вопросов к защитникам много. Почему у Куадрадо много зон, и почему Дембеле творит что хочет, причём даже внутри штрафной площадки. 
    • 2 гола - дубль!
      43'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! ДЕМБЕЛЕ!!! А вот у "Ювентуса" грешит левый край. Дембеле снова накручивает одного соперника за другим, входит в штрафную и стреляет в левый нижний угол. 
    • 42'
      Очень быстро отвечает "Ювентус", в очередной раз находя дыры в оборонительном построении оппонента. Правый фланг у испанского клуба пока действует не лучшим образом, предоставляя много пространства Куадрадо. 
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! КИН!!! Куадрадо принимает мяч на левом фланге и отправляет его во вратарскую, откуда результативно в касание бьёт Кин. 
    • 40'
      Альба поддержал атаку левым флангом и навесил в центр штрафной, где первым на мяче оказался Ровелла. 
    • 38'
      Через центр "чёрно-белые" попытались организовать ответное наступление, но Дембеле и тут преуспел, чисто сыграв в отборе. 
    • 37'
      Пауза пошла на пользу "Барселоне". После возобновления матча она сразу же пошла в атаку и забила. А "Ювентус", такое ощущение, ещё отдыхал. 
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ДЕМБЕЛЕ!!! Дембеле принял мяч на правом фланге, ушёл от Куадрадо и Сандро, сблизился с Щесны и пробил в левый угол. 
    • 35'
      После продолжительной паузы команды продолжают играть в футбол. "Барселона" готовит позиционное наступление. 
    • Замена
      34'
      В составе "Барселоны" произошла замена. Вместо Серхи Роберто на поле появился Серджино Дест. Несколько раз Роберто получал по ногам от Куадрадо, и один из ударов, похоже, привёл к повреждению. 
    • 33'
      Пока пострадавшие общаются с медиками, остальные футболисты пьют воду и слушают установки тренеров. Нельзя сказать, что команды балуют нас опасными моментами, но действуют на высоких скоростях, а это не может не приносить удовольствие. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Накладка произошла в прошлом эпизоде, в результате чего Кин и Кристенсен оказались на газоне. Врачи уже отправились на помощь. 
    • 31'
      Ди Мария находит Кина в центре штрафной площадки. Мойзе пробивает в касание и попадает в Кристенсена. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Кесси успешно отрабатывает в обороне. Сначала забрал мяч у Локателли, а потом поставил корпус и добился права на штрафной. 
    • 29'
      Жорди Альба видит рывок Левандовски в штрафную площадку и выполняет передачу, но Роберт не дотягивается до игрового снаряда. 
    • 28'
      От стартовой активности "Барсы" не осталось и следа. Теперь она не может зацепиться за мяч и провести вразумительную позиционную атаку. 
    • Офсайд
      27'
      А вот сейчас нам показали повтор, который сообщает, что Хуан Куадрадо в момент передачи находился в офсайде, поэтому может не переживать из-за промаха. 
    • Опасный момент
      26'
      КУАДРАДО! Ой-ой-ой, выход один на один не реализовывает Куадрадо, пробивая мимо правого угла. Ещё один провал в центре обороны случился у "Барселоны". 
    • Фол, нарушение
      25'
      Обмен фолами продолжается. На сей раз Серхи Роберто неаккуратно действовал в отборе мяча, ударив по ногам Куадрадо. 
    • 24'
      Алекс Сандро прорвался по левому флангу, а когда дошёл до штрафной, выполнил пас в ноги сопернику. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Кин ушёл от Бускетса в центре поля, а вот убежать ещё и от Кристенсена не получилось. При помощи фола остановил атаку соперника Андреас. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Едва до жёлтой карточки не доигрался Куадрадо, наступив на ногу Серхи Роберто, но арбитр решил простить провинившегося. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Арбитр даёт свисток и разрешает врачам "Ювентуса" выйти на поле, чтобы оказать помощь Ровелле, которому досталось по лицу от Кесси. 
    • Опасный момент
      20'
      Не успела "Барселона" вернуться в оборону после потери мяча на чужой половине поля, но Куадрадо, получив игровой снаряд на левом краю штрафной, выполнил безадресный прострел во вратарскую. 
    • 19'
      Постепенно приходит в себя итальянский клуб после невнятного начала. Всё чаще и чаще ему удаётся переходить центр поля, и даже удары по воротам уже пошли. 
    • 17'
      Данило совершил рывок по правому флангу, но точной передачи так и не дождался. Игровой снаряд был отправлен за боковую линию. 
    • 16'
      Алекс Сандро выполнил передачу с левого фланга в центр, которую прочитал Франк Кесси и успешно сыграл на перехвате. 
    • 15'
      И сразу же "Ювентус" отвечает своей стремительной атакой, которую ударом завершает Ди Мария, но Тер Штеген на месте. 
    • 14'
      Обамеянг добирается до штрафной площадки по центру и наносит удар, который получается неточным. 
    • 13'
      Ди Мария вошёл в штрафную площадку с левого фланга и нанёс удар, который успел заблокировать Кристенсен. 
    • 12'
      Куадрадо выполнил передачу по левому флангу, которая стала подарком для Серхи Роберто. Даже длинные передачи не помогают "Ювентусу" выйти в атаку. 
    • 10'
      Такое ощущение, что "Ювентус" не знает о существовании чужих ворот. Продолжает устраивать перепасовку около собственной штрафной, а иногда и в ней. 
    • Опасный момент
      9'
      Левандовски принял мяч перед штрафной площадкой и пробил с правой ноги на исполнение - чуть выше перекладины пролетел круглый. 
    • 8'
      Бускетс выполнил передачу в штрафную площадку на Обамеянга, который сделал безадресную скидку на левый край. 
    • 7'
      Начало поединка Хави провёл около боковой линии, а сейчас решил отправиться на скамейку запасных. Его подопечные контролируют мяч, но в плане остроты ведут себя скромно. 
    • 6'
      Два аута подряд заработала "Барселона" на левом фланге, но так и не смогла выполнить подачу в штрафную площадь. Пока имеются трудности с созиданием. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Свисток арбитра остановил встречу. Серхи Роберто оказался на газоне после верхового единоборства с Алексом Сандро. 
    • 4'
      Дембеле принимает мяч на правом фланге, смещается в центр и стреляет - не попадает в правый угол. 
    • 3'
      Пока лишь на своей половине поля владеет мячом итальянский клуб, а вот выйти на чужую часть не получается. 
    • 2'
      "Ювентус" начал с центра поля, но "Барселона" сразу же включила высокий прессинг и быстро отобрала игровой снаряд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • До матча
    • Футболисты выходят на поле. 
    • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча "Барселона" - "Ювентус", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 168
    Барселона 81% (136)
    X 11.9% (20)
    Ювентус 7.1% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Ювентус
    4.60
    4.92
    4.95
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    Где смотреть матч Барселона 2:2 Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона 2:2 Ювентус

    Исход игры
    Барселона
    81% (136)
    Ничья
    11.9% (20)
    Ювентус
    7.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.38% (76)
    Меньше
    27.62% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    84.76% (89)
    Нет
    15.24% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    33.9% (57)
    1:1 Ничья
    7.7% (13)
    1:0 Барселона
    6.5% (11)
    3:1 Барселона
    3.6% (6)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    3:2 Барселона
    2.4% (4)
    2:0 Барселона
    2.4% (4)
    1:2 Ювентус
    1.8% (3)
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    Ювентус
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