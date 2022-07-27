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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 2497
Саннефьёрд
2:0
Конец матча
Кристиансунд
0'
32' Желтая карточка
Нилсен Снорре
1:0
39' Гол
Офкир Мохамед
2:0
83' Гол
Айер Кинин
90' Желтая карточка
David Agbo
90'+5

Ход матча

32'
 
Нилсен Снорре
39'
Офкир Мохамед
1:0
46'
 
Каллудра Лиридон
Нилсен Снорре
49'
Фло Фредрик
Янсен Квинт
 
65'
 
David Agbo
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
70'
Айер Кинин
Маркманруд Ларс
 
73'
 
Ертсен Торгиль
Исаксен Йеспер
78'
 
Виллиамсен Макс
Ульвестад Дан Петер
83'
Айер Кинин
2:0
90'
Ньенету Франклин
 
90'
 
David Agbo
90'
Youseff Chaib
Тветер Александер Рууд
 
90'
Гуссиос Сиверт
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 12
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
13
Маркманруд
Ларс
5
Нильссон
Александер
II
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
2
Нилсен
Снорре
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
Саннефьёрд
4-3-3
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Кристиансунд

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Т
3:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
3:2
Т
3:3
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:0
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 9 0.6
Тветер Александер Рууд 6 0.4
Вега Дейвер 2 0.13
Ньенету Франклин 2 0.13
Хокенстад Матс 2 0.13
Айер Кинин 2 0.13
Янсен Квинт 1 0.07
Куртович Виллиам 1 0.07
Jesper Taaje 1 0.07
Маркманруд Ларс 1 0.07
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 4 (1) 0.29
Диоп Амиду 2 0.14
Муколли Агон 1 0.07
Хопмарк Андреас 1 0.07
Ертсен Торгиль 1 0.07
Нилсен Снорре 1 0.07
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Осбак Кристоффер 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Jesper Taaje 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ian Smeulers 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Маркманруд Ларс 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Ярл Себастиан 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
33%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
5
38%
6
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
13%
1
14%
1-15
3
19%
3
43%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
5
31%
1
14%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Забито

30
10
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
6
20%
1
10%
1-15
4
13%
4
40%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
2
7%
2
20%
46-60
8
27%
1
10%
61-75
4
13%
2
20%
76-90

Пропущено

26
31
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
12%
4
13%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
23%
6
19%
31-45
8
31%
9
29%
29%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
5
19%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3
Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3
Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 15 8 4 3 35 - 18 28
4. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
5. Русенборг 15 6 7 2 26 - 17 25
6. Стрёмсгодсет 15 6 4 5 21 - 22 22
7. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
8. Волеренга 15 6 2 7 20 - 24 20
9. Саннефьёрд 15 6 2 7 27 - 29 20
10. Одд 16 6 2 8 17 - 23 20
11. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
12. Хам-Кам 15 3 9 3 19 - 18 18
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 13 2 7 4 16 - 26 13
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 14 0 2 12 10 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
9. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
10. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
11. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
12. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
13. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
6. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
9. Русенборг 8 1 5 2 10 - 11 8
10. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
11. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 8 0 0 8 3 - 16 0
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Офкир Мохамед бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Нилсен Снорре получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
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