Стадион: Sandefjord Arena Зрители: 2497
2:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаНилсен Снорре
1:0
39' ГолОфкир Мохамед
2:0
83' ГолАйер Кинин
90' Желтая карточкаDavid Agbo
90'+5
Ход матча
32'
39'
1:0
83'
2:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 12
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
12
Кето
Хуго
15
Jesper
Taaje
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айер КининЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Фло ФредрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 David Agbo
-
25 Isaac Annan
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Саннефьёрд
Кристиансунд
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|9
|0.6
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.4
|Вега Дейвер
|2
|0.13
|Ньенету Франклин
|2
|0.13
|Хокенстад Матс
|2
|0.13
|Айер Кинин
|2
|0.13
|Янсен Квинт
|1
|0.07
|Куртович Виллиам
|1
|0.07
|Jesper Taaje
|1
|0.07
|Маркманруд Ларс
|1
|0.07
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|4 (1)
|0.29
|Диоп Амиду
|2
|0.14
|Муколли Агон
|1
|0.07
|Хопмарк Андреас
|1
|0.07
|Ертсен Торгиль
|1
|0.07
|Нилсен Снорре
|1
|0.07
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|Осбак Кристоффер
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Маркманруд Ларс
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Нилсен Снорре
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Ярл Себастиан
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
33%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
5
38%
6
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Забито
16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
13%
1
14%
1-15
3
19%
3
43%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
5
31%
1
14%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Забито
30
10
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
6
20%
1
10%
1-15
4
13%
4
40%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
2
7%
2
20%
46-60
8
27%
1
10%
61-75
4
13%
2
20%
76-90
Пропущено
26
31
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
12%
4
13%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
23%
6
19%
31-45
8
31%
9
29%
29%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
5
19%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3
Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3
Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|4
|3
|35 - 18
|28
|4.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Русенборг
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|6.
|Стрёмсгодсет
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|Волеренга
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|9.
|Саннефьёрд
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|10.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|12.
|Хам-Кам
|15
|3
|9
|3
|19 - 18
|18
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|13
|2
|7
|4
|16 - 26
|13
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|14
|0
|2
|12
|10 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|9.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|11.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|13.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|9.
|Русенборг
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Хам-Кам
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|11.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|0
|8
|3 - 16
|0
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