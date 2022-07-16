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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Астана
 
Позже
Ракув
Прогнозы 46
Астана 73.9% (34)
X 15.2% (7)
Ракув 10.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Ракув
3.25
3.32
2.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Астана
Ракув

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 1 1
Гутковский Владислав 1 1
Вдовяк Матеуш 1 1
Кочергин Владислав 1 1
Тудор Фран 1 (1) 1
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарабаев Аслан 1 1
Досмагамбетов Тимур 1 0
Манзорро Жереми 1 0
Кусяпов Талгат 1 0
Бескоровайный Данил 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сореску Деян 1 1
Раковитан Богдан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Туран - Астана 1:1 Ракув - Астана 5:0 Астана - Шахтёр Караганда 5:2 Жетысу - Астана 0:0
Астана - Мактаарал 4:0 Актобе - Астана 4:1 Астана - Аксу 5:0 Атырау - Астана 1:1 Астана - Кайрат 6:0 Ордабасы - Астана 1:2 Астана - Туран 3:3 Тобол - Астана 1:1 Астана - Каспий 4:0 Акжайык - Астана 1:0 Астана - Тараз 2:1 Мактаарал - Астана 0:3 Астана - Актобе 1:0 Аксу - Астана 1:0 Астана - Шахтёр Караганда 0:0 Кайрат - Астана 3:0
Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3
Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Ракув от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2022, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Астана 73.9% (34)
    X 15.2% (7)
    Ракув 10.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    Ракув
    3.25
    3.32
    2.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астана - Ракув онлайн

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    Прогнозы на матч Астана - Ракув

    Исход игры
    Астана
    75.6% (34)
    Ничья
    13.3% (6)
    Ракув
    11.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Астана
    26.7% (12)
    1:0 Астана
    26.7% (12)
    2:0 Астана
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    1:2 Ракув
    8.9% (4)
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    Ракув
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