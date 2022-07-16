Стадион: Астана-Арена
История личных встреч
Астана
Ракув
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|1
|1
|Гутковский Владислав
|1
|1
|Вдовяк Матеуш
|1
|1
|Кочергин Владислав
|1
|1
|Тудор Фран
|1 (1)
|1
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарабаев Аслан
|1
|1
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Манзорро Жереми
|1
|0
|Кусяпов Талгат
|1
|0
|Бескоровайный Данил
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сореску Деян
|1
|1
|Раковитан Богдан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Туран - Астана 1:1 Ракув - Астана 5:0 Астана - Шахтёр Караганда 5:2 Жетысу - Астана 0:0
Астана - Мактаарал 4:0 Актобе - Астана 4:1 Астана - Аксу 5:0 Атырау - Астана 1:1 Астана - Кайрат 6:0 Ордабасы - Астана 1:2 Астана - Туран 3:3 Тобол - Астана 1:1 Астана - Каспий 4:0 Акжайык - Астана 1:0 Астана - Тараз 2:1 Мактаарал - Астана 0:3 Астана - Актобе 1:0 Аксу - Астана 1:0 Астана - Шахтёр Караганда 0:0 Кайрат - Астана 3:0
Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3
Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Астана - Ракув
Исход игры
Астана
75.6% (34)
Ничья
13.3% (6)
Ракув
11.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
53.66% (22)
Нет
46.34% (19)
Популярный счёт
2:1 Астана
26.7% (12)
1:0 Астана
26.7% (12)
2:0 Астана
11.1% (5)
1:1 Ничья
11.1% (5)
1:2 Ракув
8.9% (4)
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