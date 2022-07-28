Стадион: Рейнпарк
Ход матча
15'
35'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Gabriel IsikЗащитник
-
28 Lars TraberЗащитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
-
47 Fabio FehrЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Чанде ДжионВратарь
-
13 Иодис КевинЗащитник
-
17 Рис ЙоэльПолузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Mangiarratti
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Палчич МатейЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Адам ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Камбич ЛукаПолузащитник
-
20 Шушняра ЛукаПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Zoran Zeljkovic
История личных встреч
Вадуц
Копер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичек Тунахан
|1
|0.5
|Fabio Fehr
|0
|0
Копер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаслер Николас
|1
|0
|Ульрих Дарио
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Сасере Франклин
|1
|0
Копер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палчич Матей
|1
|0
|Новоселец Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вадуц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1
Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Ивердон - Вадуц 1:4 Вадуц - Альтах 0:3 Вадуц - Тун 0:2 Вадуц - Кринс 3:2
Копер
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Браво - Копер 1:0 Копер - Вадуц 0:1 Копер - Табор Сежана 2:1 Копер - Приморье 2:1
Риека - Копер 1:2 Црвена Звезда - Копер 0:1 Копер - Войводина 0:0 Копер - Истра 1961 2:0 Браво - Копер 0:0 Копер - Радомлье 1:3 Копер - Браво 3:1 Копер - Табор Сежана 1:0 Марибор - Копер 1:1 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Копер - Целе 1:0 Домжале - Копер 0:1 Копер - Целе 3:1 Мура - Копер 1:2 Копер - Алюминий 2:0 Копер - Браво 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Вадуц 0:0 Копер
Исход игры
Вадуц
68.8% (77)
Ничья
18.8% (21)
Копер
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
1:0 Вадуц
30.4% (34)
2:1 Вадуц
18.8% (21)
2:0 Вадуц
17% (19)
1:1 Ничья
16.1% (18)
1:2 Копер
4.5% (5)
0:2 Копер
3.6% (4)
0:1 Копер
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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