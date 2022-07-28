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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вадуц
0:0
Первый тайм: 42'
Копер
0'
15' Желтая карточка
Новоселец Иван
35' Желтая карточка
Палчич Матей

Ход матча

15'
 
Новоселец Иван
35'
 
Палчич Матей

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
Вадуц 68.5% (76)
X 18.9% (21)
Копер 12.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Копер
3.35
3.76
2.89
Все Коэффициенты
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
77
Добрас
Кристиан
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
9
Зуттер
Мануэль
10
Чичек
Тунахан
1
Голубович
Аднан
18
Палчич
Матей
21
Жужек
Жан
33
Новоселец
Иван
2
Шимчак
Милан
15
Миттендорфер
Май
29
Краинович
Никола
6
Luka
Vesner
Ticic
47
Котник
Андрей
9
Колобарич
Дарио
11
Осуджи
Беде
Амарачи
Вадуц
3-4-1-2
Копер
4-1-2-1-2

История личных встреч

Вадуц
Копер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 1 0.5
Fabio Fehr 0 0
Копер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаслер Николас 1 0
Ульрих Дарио 1 0
Гассер Седрик 1 0
Сасере Франклин 1 0
Копер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палчич Матей 1 0
Новоселец Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вадуц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1
Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Ивердон - Вадуц 1:4 Вадуц - Альтах 0:3 Вадуц - Тун 0:2 Вадуц - Кринс 3:2
Копер
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Браво - Копер 1:0 Копер - Вадуц 0:1 Копер - Табор Сежана 2:1 Копер - Приморье 2:1
Риека - Копер 1:2 Црвена Звезда - Копер 0:1 Копер - Войводина 0:0 Копер - Истра 1961 2:0 Браво - Копер 0:0 Копер - Радомлье 1:3 Копер - Браво 3:1 Копер - Табор Сежана 1:0 Марибор - Копер 1:1 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Копер - Целе 1:0 Домжале - Копер 0:1 Копер - Целе 3:1 Мура - Копер 1:2 Копер - Алюминий 2:0 Копер - Браво 0:0

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Вадуц 68.5% (76)
X 18.9% (21)
Копер 12.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Копер
3.35
3.76
2.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вадуц 0:0 Копер онлайн

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Прогнозы на матч Вадуц 0:0 Копер

Исход игры
Вадуц
68.8% (77)
Ничья
18.8% (21)
Копер
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
1:0 Вадуц
30.4% (34)
2:1 Вадуц
18.8% (21)
2:0 Вадуц
17% (19)
1:1 Ничья
16.1% (18)
1:2 Копер
4.5% (5)
0:2 Копер
3.6% (4)
0:1 Копер
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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