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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вадуц
1:1
Итог доп. времени
Копер
0'
15' Желтая карточка
Новоселец Иван
35' Желтая карточка
Палчич Матей
53' Желтая карточка
Добрас Кристиан
74' Желтая карточка
Бюхель Бенджамин
0:1
88' Гол
Котник Андрей
90' Желтая карточка
Ульрих Дарио
90' Желтая карточка
Голубович Аднан
1:1
101' Гол
Сасере Франклин
106' Желтая карточка
Lars Traber
107' Желтая карточка
Фоссо Райан
112' Желтая карточка
Kaheem Parris
115' Желтая карточка
Anes Omerovic
115' Вторая желтая карточка
Фоссо Райан

Ход матча

15'
 
Новоселец Иван
35'
 
Палчич Матей
51'
 
Камбич Лука
Палчич Матей
51'
 
Omar Correia
Миттендорфер Май
51'
 
Kaheem Parris
Краинович Никола
53'
Добрас Кристиан
 
66'
Сасере Франклин
Зуттер Мануэль
 
73'
 
Шушняра Лука
Колобарич Дарио
74'
Бюхель Бенджамин
 
79'
Фоссо Райан
Хаслер Николас
 
86'
 
Anis Jasaragic
Осуджи Беде Амарачи
88'
0:1
Котник Андрей
90'
Ульрих Дарио
 
90'
 
Голубович Аднан
91'
Джокич Деян
Ульрих Дарио
 
91'
Elmin Rastoder
Чичек Тунахан
 
99'
 
Прце Фране
Luka Vesner Ticic
100'
Anthony Goelzer
Гассер Седрик
 
101'
Сасере Франклин
(Добрас Кристиан)
1:1
106'
Lars Traber
 
107'
Фоссо Райан
 
111'
Anes Omerovic
Добрас Кристиан
 
112'
 
Kaheem Parris
115'
Anes Omerovic
 
115'
Фоссо Райан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 16
  • 7 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 112
Вадуц 68.8% (77)
X 18.8% (21)
Копер 12.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
77
Добрас
Кристиан
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
9
Зуттер
Мануэль
10
Чичек
Тунахан
1
Голубович
Аднан
18
Палчич
Матей
21
Жужек
Жан
33
Новоселец
Иван
2
Шимчак
Милан
15
Миттендорфер
Май
29
Краинович
Никола
6
Luka
Vesner
Ticic
47
Котник
Андрей
9
Колобарич
Дарио
11
Осуджи
Беде
Амарачи
Вадуц
3-4-1-2
Копер
4-1-2-1-2

История личных встреч

Вадуц
Копер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 1 0.5
Сасере Франклин 1 0.5
Добрас Кристиан 0 0
Fabio Fehr 0 0
Копер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котник Андрей 1 0.5

Карточки

Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 1 1
Ульрих Дарио 2 0
Бюхель Бенджамин 1 0
Хаслер Николас 1 0
Добрас Кристиан 1 0
Гассер Седрик 1 0
Сасере Франклин 1 0
Anes Omerovic 1 0
Lars Traber 1 0
Копер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палчич Матей 2 0
Новоселец Иван 1 0
Голубович Аднан 1 0
Kaheem Parris 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Вадуц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1
Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Ивердон - Вадуц 1:4 Вадуц - Альтах 0:3 Вадуц - Тун 0:2 Вадуц - Кринс 3:2
Копер
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Браво - Копер 1:0 Копер - Вадуц 0:1 Копер - Табор Сежана 2:1 Копер - Приморье 2:1
Риека - Копер 1:2 Црвена Звезда - Копер 0:1 Копер - Войводина 0:0 Копер - Истра 1961 2:0 Браво - Копер 0:0 Копер - Радомлье 1:3 Копер - Браво 3:1 Копер - Табор Сежана 1:0 Марибор - Копер 1:1 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Копер - Целе 1:0 Домжале - Копер 0:1 Копер - Целе 3:1 Мура - Копер 1:2 Копер - Алюминий 2:0 Копер - Браво 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Палчич Матей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Новоселец Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Вадуц 68.8% (77)
X 18.8% (21)
Копер 12.5% (14)
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Прогнозы на матч Вадуц 1:1 Копер

Исход игры
Вадуц
68.8% (77)
Ничья
18.8% (21)
Копер
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
1:0 Вадуц
30.4% (34)
2:1 Вадуц
18.8% (21)
2:0 Вадуц
17% (19)
1:1 Ничья
16.1% (18)
1:2 Копер
4.5% (5)
0:2 Копер
3.6% (4)
0:1 Копер
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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