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Лига конференций

2022-2023

Стадион: Зрители: 5140
Виборг
1:0
Второй тайм: 85'
Судува
0'
1:0
1' Гол
Ibrahim Said
42' Желтая карточка
Мачарашвили Леван
66' Желтая карточка
Мбомбо Куле

Ход матча

1'
Ibrahim Said
(Лонвейк Джастин)
1:0
32'
Залетел Жан
Лауритсен Мадс
 
42'
 
Мачарашвили Леван
46'
 
Йокич Милан
Мачарашвили Леван
66'
 
Мбомбо Куле
68'
 
Матулявичюс Гедрюс
Славицкас Вайдас
68'
Ндионе Мароки
Грот Джей-Рой
 
68'
Мортимер Нилс
Ibrahim Said
 
68'
Леманс Клинт
Жамбурек Ян
 
74'
 
Протасов Евгений
Мбомбо Куле

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 116
Виборг 87.1% (101)
X 8.6% (10)
Судува 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Судува
1.33
8.00
8.00
Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
19
Жамбурек
Ян
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
8
Лонвейк
Джастин
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
55
Шведкаускас
Томас
3
Янушкевскис
Юстинас
15
Живанович
Александар
19
Славицкас
Вайдас
29
Бенета
Маркас
25
Коэлью
Диогу
II
88
Павловски
Марко
10
Ромэнс
Оливье
7
Мачарашвили
Леван
22
Мбомбо
Куле
11
Аусменди
Хабьер
Виборг
4-3-3
Судува
3-5-2

История личных встреч

Виборг
Судува

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibrahim Said 1 0.5
Бергер Софус 1 0.5
Лонвейк Джастин 0 0
Ндионе Мароки 0 0
Судува
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Soerensen II 1 0
Бюрги Николас 1 0
Судува
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромэнс Оливье 1 0
Коэлью Диогу II 1 0
Мачарашвили Леван 1 0
Мбомбо Куле 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1
Судува
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Судува - Виборг 0:1 Судува - Шяуляй 2:1 Лиетава Йонава - Судува 0:4 Судува - Жальгирис 0:5
Хегельман Литауэн - Судува 2:2 Джюгас Тельшяй - Судува 2:2 Судува - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Судува - Ритеряй 1:1 Банга - Судува 0:1 Судува - Шяуляй 2:0 Судува - Лиетава Йонава 2:0 Жальгирис - Судува 0:0 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Судува - Джюгас Тельшяй 1:1 Паневежис - Судува 2:1 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Ритеряй - Судува 2:0 Судува - Банга 3:0 Шяуляй - Судува 0:0

Будет доступно позже.
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    Прогнозы 116
    Виборг 87.1% (101)
    X 8.6% (10)
    Судува 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Судува
    1.33
    8.00
    8.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Виборг 1:0 Судува

    Исход игры
    Виборг
    87.1% (101)
    Ничья
    8.6% (10)
    Судува
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    30.97% (35)
    Нет
    69.03% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Виборг
    36.2% (42)
    1:0 Виборг
    21.6% (25)
    2:1 Виборг
    19% (22)
    3:0 Виборг
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    3:1 Виборг
    2.6% (3)
    1:2 Судува
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Виборг
    Судува
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