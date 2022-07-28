Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 5140
Ход матча
1'
1:0
66'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
11 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
19
Жамбурек
Ян
17
Бонде
Якуб
30
Ibrahim
Said
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Коэлью ДиогуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мбомбо КулеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Педро ЖоаоНападающий
-
66 Rokas Pacesa
-
-
-
14 Йокич Милан
-
-
Главный тренер: Miguel Moreira
История личных встреч
Виборг
Судува
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ibrahim Said
|1
|0.5
|Бергер Софус
|1
|0.5
|Лонвейк Джастин
|0
|0
|Ндионе Мароки
|0
|0
Судува
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Soerensen II
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Судува
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромэнс Оливье
|1
|0
|Коэлью Диогу II
|1
|0
|Мачарашвили Леван
|1
|0
|Мбомбо Куле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1
Судува
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Судува - Виборг 0:1 Судува - Шяуляй 2:1 Лиетава Йонава - Судува 0:4 Судува - Жальгирис 0:5
Хегельман Литауэн - Судува 2:2 Джюгас Тельшяй - Судува 2:2 Судува - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Судува - Ритеряй 1:1 Банга - Судува 0:1 Судува - Шяуляй 2:0 Судува - Лиетава Йонава 2:0 Жальгирис - Судува 0:0 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Судува - Джюгас Тельшяй 1:1 Паневежис - Судува 2:1 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Ритеряй - Судува 2:0 Судува - Банга 3:0 Шяуляй - Судува 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Виборг 1:0 Судува
Исход игры
Виборг
87.1% (101)
Ничья
8.6% (10)
Судува
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
30.97% (35)
Нет
69.03% (78)
Популярный счёт
2:0 Виборг
36.2% (42)
1:0 Виборг
21.6% (25)
2:1 Виборг
19% (22)
3:0 Виборг
6.9% (8)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Виборг
2.6% (3)
1:2 Судува
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!