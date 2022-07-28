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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Юргорден
2:0
Второй тайм: 86'
Риека
0'
29' Желтая карточка
Ходжа Велдин
29' Желтая карточка
Асоро Йоэль
1:0
55' Гол
Хиен Исак
67' Желтая карточка
Шуллер Расмус
76' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
2:0
84' Гол
Банда Эммануэль

Ход матча

29'
 
Ходжа Велдин
29'
Асоро Йоэль
 
55'
Хиен Исак
(Экдаль Хьяльмар)
1:0
58'
 
Бушня Денис
Фриган Матия
58'
 
Обрегон Хорхе
Либер Адриан
67'
Шуллер Расмус
 
74'
 
Халилович Ален
Ivan Smolcic
74'
Банда Эммануэль
Финнделл Хампус
 
74'
Викхейм Густав
Асоро Йоэль
 
76'
Эдвардсен Виктор
 
84'
Банда Эммануэль
(Радетинац Харис)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 114
Юргорден 80.7% (92)
X 11.4% (13)
Риека 7.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Риека
4.60
7.77
73.42
Все Коэффициенты
Новости
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
1
Лабрович
Недилько
28
Ivan
Smolcic
15
Крешич
Антон
4
Павлович
Матео
12
Вукчевич
Андрия
8
Либер
Адриан
24
Фриган
Матия
18
Селахи
Линдон
25
Ходжа
Велдин
11
Ампем
Принц
19
Вучкич
Харис
Юргорден
4-3-3
Риека
4-1-4-1

История личных встреч

Юргорден
Риека

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2
КА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 1 0.5
Финнделл Хампус 1 0.5
Хиен Исак 1 0.5
Асоро Йоэль 0 0
Экдаль Хьяльмар 0 0
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вучкич Харис 1 0.5
Ампем Принц 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Хиен Исак 1 0
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Матео 1 0
Крешич Антон 1 0
Ходжа Велдин 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2
Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1
Риека
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Риека - Юргорден 1:2 Шибеник - Риека 0:1 Риека - Копер 1:2 Спарта Прага - Риека 2:0
Триглав Крань - Риека 1:5 Браво - Риека 1:1 Риека - Брине Гросупле 6:0 Риека - Хайдук 1:3 Риека - Хвартски Драговоляц 1:0 Риека - Украина 1:1 Славен - Риека 2:2 Риека - Хайдук 0:3 Шибеник - Риека 3:5 Риека - Осиек 3:1 Локомотив Загреб - Риека 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Истра 1961 - Риека 0:2 ХНК Горица - Риека 1:0 Хвартски Драговоляц - Риека 2:1 Риека - Осиек 3:2

Будет доступно позже.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Хиен Исак бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Асоро Йоэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Велдин Ходза получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Юргорден 80.7% (92)
X 11.4% (13)
Риека 7.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Риека
4.60
7.77
73.42
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Юргорден 2:0 Риека онлайн

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Прогнозы на матч Юргорден 2:0 Риека

Исход игры
Юргорден
80.7% (92)
Ничья
11.4% (13)
Риека
7.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
2:1 Юргорден
40.4% (46)
1:0 Юргорден
25.4% (29)
2:0 Юргорден
8.8% (10)
1:1 Ничья
8.8% (10)
1:2 Риека
5.3% (6)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Юргорден
1.8% (2)
0:2 Риека
1.8% (2)
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