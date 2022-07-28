Стадион: Теле2 Арена
0'
29' Желтая карточкаАсоро Йоэль
29' Желтая карточкаХоджа Велдин
1:0
55' ГолХиен Исак
67' Желтая карточкаШуллер Расмус
75' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
2:0
84' ГолБанда Эммануэль
90' Желтая карточкаПавлович Матео
90' Желтая карточкаРадетинац Харис
90'+6
Ход матча
29'
29'
55'
1:0
67'
75'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
18
Хиен
Исак
10
Асоро
Йоэль
28
Ivan
Smolcic
15
Крешич
Антон
24
Фриган
Матия
25
Ходжа
Велдин
11
Ампем
Принц
19
Вучкич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ivan SmolcicЗащитник
-
15 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Фриган МатияПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
11 Ампем ПринцПолузащитник
-
19 Вучкич ХарисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вук МатейЗащитник
- Защитник
-
22 Юришич РокоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бушня ДенисНападающий
-
-
Главный тренер: Fausto Budicin
История личных встреч
Юргорден
Риека
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.5
|Банда Эммануэль
|1
|0.5
|Финнделл Хампус
|1
|0.5
|Хиен Исак
|1
|0.5
|Радетинац Харис
|0
|0
|Асоро Йоэль
|0
|0
|Экдаль Хьяльмар
|0
|0
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вучкич Харис
|1
|0.5
|Ампем Принц
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радетинац Харис
|1
|0
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Матео
|2
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Ходжа Велдин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2
Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1
Риека
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Риека - Юргорден 1:2 Шибеник - Риека 0:1 Риека - Копер 1:2 Спарта Прага - Риека 2:0
Триглав Крань - Риека 1:5 Браво - Риека 1:1 Риека - Брине Гросупле 6:0 Риека - Хайдук 1:3 Риека - Хвартски Драговоляц 1:0 Риека - Украина 1:1 Славен - Риека 2:2 Риека - Хайдук 0:3 Шибеник - Риека 3:5 Риека - Осиек 3:1 Локомотив Загреб - Риека 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Истра 1961 - Риека 0:2 ХНК Горица - Риека 1:0 Хвартски Драговоляц - Риека 2:1 Риека - Осиек 3:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Юргорден 2:0 Риека
Исход игры
Юргорден
80.7% (92)
Ничья
11.4% (13)
Риека
7.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
2:1 Юргорден
40.4% (46)
1:0 Юргорден
25.4% (29)
2:0 Юргорден
8.8% (10)
1:1 Ничья
8.8% (10)
1:2 Риека
5.3% (6)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Юргорден
1.8% (2)
0:2 Риека
1.8% (2)
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