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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
0:0
Второй тайм: 55'
Зира
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 113
Маккаби Тель-Авив 96.5% (109)
X 0.9% (1)
Зира 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Зира
14.00
6.90
5.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Даниэл
Перец
28
Жералдеш
Андре
5
Нахмиас
Идан
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
23
Голаса
Эйял
16
Каничовски
Габи
14
Ван
Оверем
Йорис
17
Кювас
Брандлей
99
Йованович
Джордже
77
Хозец
Матан
1
Дженетов
Мехти
8
Мурадов
Илкин
44
Хантакиас
Димитриос
32
Алиев
Гисмат
18
Алхасов
Славик
11
Ахмедзаде
Рустам
91
Диниев
Джошгун
26
Анджелкович
Неманья
10
Садыхов
Рагим
21
Гаджиев
Гаджиага
14
Кейта
Амиду
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Зира
4-5-1

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
Зира

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 2 1
Каничовски Габи 1 0.5
Голаса Эйял 0 0
Зира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жералдеш Андре 1 0
Йованович Джордже 1 0
Зира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Филипе 1 0
Гаджиев Гаджиага 1 0
Мурадов Илкин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1
Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1
Зира
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Карабах - Зира 1:1 Зира - Шамахы 0:0 Нефтчи - Зира 0:1
Карабах - Зира 0:0 Зира - Габала 0:3 Сумгаит - Зира 0:1 Зира - Сабаил 2:1 Сабах Баку - Зира 3:1 Нефтчи - Зира 1:1 Зира - Карабах 0:3 Габала - Зира 0:0 Зира - Сумгаит 1:0 Сабаил - Зира 0:1 Зира - Сабах Баку 2:0 Шамахы - Зира 0:1 Карабах - Зира 2:0 Зира - Габала 1:2 Сумгаит - Зира 0:3 Зира - Сабаил 3:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 52'
    Кувас принял передачу с фланга поля и прорвался к чужой штрафной, взяв игру на себя, Брандлей ударил по воротам, но Дженетов надёжно ловит мяч в руки.
  • 50'
    Показали нам главных тренеров команд. Владимир Ивич и Рашад Садыгов очень эмоционально себя ведут, подсказывая своим игрокам план на игру.
  • Фол, нарушение
    49'
    Алхасов нарушает правила против Куваса. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам в центре поля.
  • 47'
    Гости вышли на второй тайм максимально заряженными и нацеленными на чужие ворота. С разу была произведена атака по правому флангу, но она завершилась взятием в руки мяча голкипера после перехвата.
  • Второй тайм начался
    46'
    Звучит свисток и мы начинаем наблюдать второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершился первый тайм!
  • Офсайд
    45'
    Каниховски оказался в положении "вне игры" после передачи на ход от своего партнёра из глубины поля. Линейный арбитр поднял флажок и остановил атаку.
  • 45'
    Хантакиас нарушает правила против Йованович. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля. Будет штрафной удар в пользу хозяев.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный судья добавил три минуты к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Диниев выполнил подачу с углового стандарта на ближнюю штангу ворот, Анджелкович ударил головой в ближний угол, но был неточен. Мяч пролетел над перекладиной.
  • Опасный момент
    43'
    Йованович почти забил мяч в ворота, но ему помешал это сделать Дженетов. Из убойной позиции наносил удар игрок в дальний угол. Голкипер сыграл великолепно и спас свои ворота от пропущенного мяча.
  • 42'
    Озез взял на себя игру после передачи с левого фланга и прорвавшись в чужую штрафную пробил в дальний угол ворот, но бы неточен.
  • Фол, нарушение
    41'
    Голаса нарушает правила против Диниев. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и фиксирует штрафной удар на половине поля гостей.
  • Офсайд
    39'
    Садыхов попадает в офсайд после передачи из глубины поля от своего партнёра. Линейный арбитр поднял флажок и остановил опасную атаку.
  • Угловой
    38'
    Хозяева заработали угловой стандарт и Каниховски выполнил подачу на дальнюю штангу, где был Нахмиас, Идан пробил по воротам, но мяч полетел мимо цели.
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    • 36'
      Нахмиас выполнил подачу в чужую штрафную и защитник вынужденно выбил мяч на угловой стандарт.
    • Фол, нарушение
      35'
      Хаджиев нарушает правила против Каниховски. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар на половине поля гостей.
    • 33'
      Намного активнее себя ведут хозяева в атаке. Они уже четыре раза нанесли удар в сторону ворот, против двух ударов соперника. Пока непонятно за счёт чего "Зира" планирует побеждать.
    • Угловой
      32'
      Хозяева заработали право выполнить угловой стандарт. Каниховски выполнил подачу в штрафную на дальнюю штангу, где Нахмиас ударил выше ворот.
    • 30'
      Интересно хозяева выполнили стандартное положение. Сначала пошла передача на левую сторону поля, а уже от туда в одно касание в центр штрафной, где был нанесён удар по воротам. Бил Йейни и мяч полетел рядом со штангой, чуть выше ворот.
    • Фол, нарушение
      29'
      Игра продолжается. Диниев нарушает правила против Куваса. Главный судья фиксирует фол за толчок в спину соперника.
    • Судья
      27'
      Очень жарко сегодня на стадионе "Блумфилд" нет - не за игры, а из-за погоды. В городе Тель-Авив по прогнозу +30 градусов и футболистам конечно же нужен водопой. Куда их сейчас Марио Зебец и отправил.
    • Фол, нарушение
      26'
      Анджелкович нарушает правила против Йованович. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за подножку соперника на половине поля гостей.
    • 24'
      Владение мячом на стороне хозяев поля 52% на 48%. При этом много моментов команда не создаёт. Предпочитая надёжную игру в пас.
    • Фол, нарушение
      23'
      Саборит нарушает правила против Анджелковича. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника на чужой половине поля.
    • 21'
      Андре Жералдеш выполнил штрафной удар подачей к чужим воротам, но никого из партнёров там практически не было.
    • Фол, нарушение
      20'
      Садыхов нарушает правила против Андре Жералдеш. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной.
    • 19'
      Хантакиас выполнил штрафной удар, подачей на дальнюю штангу, но мяч был выбит защитником от своих ворот.
    • Фол, нарушение
      17'
      Главный судья фиксирует фол за игру рукой. Каниховски подыграл себе в момент приёма мяча. Назначен штрафной удар.
    • Опасный момент
      16'

      ОПАСНО! Кувас избежал офсайда, ворвался в чужую штрафную по правой стороне и нанёс удар практически при выходе один на один, но вратарь делает супер сейв, выручая свою команду!

    • 14'
      Каниховски выполнил подачу с углового стандарта, мяч полетел в центр штрафной, после чего обороняющая команда отбилась и мяч был выбит.
    • 13'
      Озез принял передачу у чужих ворот и пробил из убойной позиции, но защитник вовремя заблокировал удар и разрядил обстановку у своих ворот.
    • 11'
      Каничовски пошёл в дриблинг на левом фланге, но Алиев вступил в грубый отбор мяча и выбил его из-под ног Габи. Арбитр же не увидел в этом эпизоде нарушения правил.
    • 10'
      Вратарь разрядил обстановку у своих ворот, выбив мяч на чужую половину поля. Перец получил передачу от своего партнёра, но замешкавшись чуть было не отдал его сопернику, но всё обошлось.
    • Фол, нарушение
      8'
      Йованович нарушает правила против Хантакиас. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам на половине поля гостей.
    • 7'
      Хантакиас выполнил штрафной стандарт, подачей мяча к чужим воротам, но за мяч так и никому не удалось зацепиться и он покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию ворот.
    • Фол, нарушение
      5'
      Кувас нарушает правила против Хаджиева. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля и назначает штрафной удар.
    • Угловой
      4'
      Гости заработали угловой удар и Диниев выполнил подачу на дальнюю штангу, Мурадов нанёс удар по воротам, но мяч летит над перекладиной.
    • 2'
      Садыхов взял игру на себя и пробил по воротам у чужой штрафной площади. Мяч полетел в гущу защитников и был блокирован.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и игра началась!
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 Зира

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    96.5% (109)
    Ничья
    0.9% (1)
    Зира
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (49)
    Меньше
    55.86% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    25.23% (28)
    Нет
    74.77% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    45.1% (51)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    15.9% (18)
    3:0 Маккаби Тель-Авив
    15% (17)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    8% (9)
    3:1 Маккаби Тель-Авив
    5.3% (6)
    4:0 Маккаби Тель-Авив
    3.5% (4)
    4:1 Маккаби Тель-Авив
    2.7% (3)
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    Маккаби Тель-Авив
    Зира
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