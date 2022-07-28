Стадион: Блумфилд
0:0
Второй тайм: 55'
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
21
Йейни
Ширан
23
Голаса
Эйял
77
Хозец
Матан
32
Алиев
Гисмат
14
Кейта
Амиду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Хозец МатанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Битон НирЗащитник
-
30 Кандил МаорЗащитник
- Защитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Глох ОскарПолузащитник
-
32 Тургеман ДорПолузащитник
-
11 Альмог ЭйлонНападающий
-
10 Битон ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Алиев ГисматЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейта АмидуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Назиров АнарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
56 Samir Agayev
-
-
Главный тренер: Садыгов Рашад
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
Зира
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йованович Джордже
|2
|1
|Каничовски Габи
|1
|0.5
|Голаса Эйял
|0
|0
Зира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
Зира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Филипе
|1
|0
|Гаджиев Гаджиага
|1
|0
|Мурадов Илкин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1
Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1
Зира
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Карабах - Зира 1:1 Зира - Шамахы 0:0 Нефтчи - Зира 0:1
Карабах - Зира 0:0 Зира - Габала 0:3 Сумгаит - Зира 0:1 Зира - Сабаил 2:1 Сабах Баку - Зира 3:1 Нефтчи - Зира 1:1 Зира - Карабах 0:3 Габала - Зира 0:0 Зира - Сумгаит 1:0 Сабаил - Зира 0:1 Зира - Сабах Баку 2:0 Шамахы - Зира 0:1 Карабах - Зира 2:0 Зира - Габала 1:2 Сумгаит - Зира 0:3 Зира - Сабаил 3:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 Зира
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
96.5% (109)
Ничья
0.9% (1)
Зира
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
25.23% (28)
Нет
74.77% (83)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
45.1% (51)
2:1 Маккаби Тель-Авив
15.9% (18)
3:0 Маккаби Тель-Авив
15% (17)
1:0 Маккаби Тель-Авив
8% (9)
3:1 Маккаби Тель-Авив
5.3% (6)
4:0 Маккаби Тель-Авив
3.5% (4)
4:1 Маккаби Тель-Авив
2.7% (3)
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