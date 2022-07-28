Звучит свисток и мы начинаем наблюдать второй тайм!

Гости вышли на второй тайм максимально заряженными и нацеленными на чужие ворота. С разу была произведена атака по правому флангу, но она завершилась взятием в руки мяча голкипера после перехвата.

Алхасов нарушает правила против Куваса. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам в центре поля.

Показали нам главных тренеров команд. Владимир Ивич и Рашад Садыгов очень эмоционально себя ведут, подсказывая своим игрокам план на игру.

Кувас принял передачу с фланга поля и прорвался к чужой штрафной, взяв игру на себя, Брандлей ударил по воротам, но Дженетов надёжно ловит мяч в руки.

Каниховски оказался в положении "вне игры" после передачи на ход от своего партнёра из глубины поля. Линейный арбитр поднял флажок и остановил атаку.

Хозяева заработали угловой стандарт и Каниховски выполнил подачу на дальнюю штангу, где был Нахмиас, Идан пробил по воротам, но мяч полетел мимо цели.

Садыхов попадает в офсайд после передачи из глубины поля от своего партнёра. Линейный арбитр поднял флажок и остановил опасную атаку.

Голаса нарушает правила против Диниев. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и фиксирует штрафной удар на половине поля гостей.

Озез взял на себя игру после передачи с левого фланга и прорвавшись в чужую штрафную пробил в дальний угол ворот, но бы неточен.

Йованович почти забил мяч в ворота, но ему помешал это сделать Дженетов. Из убойной позиции наносил удар игрок в дальний угол. Голкипер сыграл великолепно и спас свои ворота от пропущенного мяча.

Диниев выполнил подачу с углового стандарта на ближнюю штангу ворот, Анджелкович ударил головой в ближний угол, но был неточен. Мяч пролетел над перекладиной.

Главный судья добавил три минуты к основному времени первого тайма.

Хантакиас нарушает правила против Йованович. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля. Будет штрафной удар в пользу хозяев.

36' Нахмиас выполнил подачу в чужую штрафную и защитник вынужденно выбил мяч на угловой стандарт.

35' Хаджиев нарушает правила против Каниховски. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар на половине поля гостей.

33' Намного активнее себя ведут хозяева в атаке. Они уже четыре раза нанесли удар в сторону ворот, против двух ударов соперника. Пока непонятно за счёт чего "Зира" планирует побеждать.

32' Хозяева заработали право выполнить угловой стандарт. Каниховски выполнил подачу в штрафную на дальнюю штангу, где Нахмиас ударил выше ворот.

30' Интересно хозяева выполнили стандартное положение. Сначала пошла передача на левую сторону поля, а уже от туда в одно касание в центр штрафной, где был нанесён удар по воротам. Бил Йейни и мяч полетел рядом со штангой, чуть выше ворот.

29' Игра продолжается. Диниев нарушает правила против Куваса. Главный судья фиксирует фол за толчок в спину соперника.

27' Очень жарко сегодня на стадионе "Блумфилд" нет - не за игры, а из-за погоды. В городе Тель-Авив по прогнозу +30 градусов и футболистам конечно же нужен водопой. Куда их сейчас Марио Зебец и отправил.

26' Анджелкович нарушает правила против Йованович. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за подножку соперника на половине поля гостей.

24' Владение мячом на стороне хозяев поля 52% на 48%. При этом много моментов команда не создаёт. Предпочитая надёжную игру в пас.