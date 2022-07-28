Стадион: Нетания
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
9' ГолНдайишимийе Юссуф
18' Желтая карточкаЛима Лукас
36' Желтая карточкаБабаджан Волкан
69' Желтая карточкаYuval Sade
Ход матча
9'
0:1
18'
36'
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
12
Yuval
Sade
72
Карзев
Эден
15
Авраам
Авив
40
Берко
Эрих
18
Gil
Itzhak
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
11
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Yuval SadeЗащитник
- Защитник
-
72 Карзев ЭденПолузащитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Gil ItzhakНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Ротман ЛиранПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
26 Karem Jaber
-
-
13 Raz Karmi
-
28 Moshe Mula
-
Главный тренер: Benyamin Lamm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Erdinc Sozer
История личных встреч
Маккаби Нетания
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Нетания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gil Itzhak
|1
|0.5
|Твумаси Патрик
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|1
|0.5
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.5
|Лима Лукас
|0
|0
|Шуиар Мунир
|0
|0
Карточки
Маккаби Нетания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галабов Пламен
|1
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Константини Шай-Хаим
|1
|0
|Raz Shlomo
|1
|0
|Таканг Борис
|1
|0
|Yuval Sade
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Нетания
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Тель-Авив 0:0
Маккаби Нетания - Бней-Сахнин 3:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Бней-Сахнин - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Кирьят-Шмона 3:1 Ашдод - Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Нетания - Хапоэль Катамон 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 0:1 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Маккаби Нетания 0:1 Истанбул Башакшехир
Исход игры
Маккаби Нетания
24.8% (29)
Ничья
23.1% (27)
Истанбул Башакшехир
52.1% (61)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
67.54% (77)
Нет
32.46% (37)
Популярный счёт
1:2 Истанбул Башакшехир
30.8% (36)
1:1 Ничья
17.1% (20)
2:1 Маккаби Нетания
12.8% (15)
0:1 Истанбул Башакшехир
12.8% (15)
1:0 Маккаби Нетания
8.5% (10)
0:2 Истанбул Башакшехир
5.1% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Маккаби Нетания
2.6% (3)
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