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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Маккаби Нетания
0:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
9' Гол
Ндайишимийе Юссуф
18' Желтая карточка
Лима Лукас
36' Желтая карточка
Бабаджан Волкан
69' Желтая карточка
Yuval Sade
90'+7

Ход матча

9'
0:1
Ндайишимийе Юссуф
(Лима Лукас)
18'
 
Лима Лукас
36'
 
Бабаджан Волкан
58'
Златанович Игор
Берко Эрих
 
58'
Amir Berkovits
Авраам Авив
 
63'
 
Шахинер Омер Али
Кайсара Жуниор
68'
Ашкенази Ювал
Таканг Борис
 
69'
Yuval Sade
 
70'
 
Шиш Патрик
Гюрлер Сердар
70'
 
Озджан Беркай
Шуиар Мунир
81'
 
Кривелли Энцо
Окака Стефано
81'
 
Тюрюдж Дениз
Алексич Даниел
82'
Karem Jaber
Константини Шай-Хаим
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 117
Маккаби Нетания 24.8% (29)
X 23.1% (27)
Истанбул Башакшехир 52.1% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ницан
Итамар
7
Константини
Шай-Хаим
4
Raz
Shlomo
12
Yuval
Sade
21
Хартерц
Флориан
72
Карзев
Эден
15
Авраам
Авив
8
Таканг
Борис
40
Берко
Эрих
27
Твумаси
Патрик
18
Gil
Itzhak
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
5
Дуарте
Леонардо
55
Ндайишимийе
Юссуф
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
20
Билья
Лукас
8
Алексич
Даниел
7
Гюрлер
Сердар
77
Окака
Стефано
11
Шуиар
Мунир
Маккаби Нетания
4-3-2-1
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Маккаби Нетания
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Нетания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gil Itzhak 1 0.5
Твумаси Патрик 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 1 0.5
Ндайишимийе Юссуф 1 0.5
Лима Лукас 0 0
Шуиар Мунир 0 0

Карточки

Маккаби Нетания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галабов Пламен 1 1
Хартерц Флориан 1 0
Константини Шай-Хаим 1 0
Raz Shlomo 1 0
Таканг Борис 1 0
Yuval Sade 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабаджан Волкан 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Нетания
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Тель-Авив 0:0
Маккаби Нетания - Бней-Сахнин 3:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Бней-Сахнин - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Кирьят-Шмона 3:1 Ашдод - Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Нетания - Хапоэль Катамон 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 0:1 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Бабаджан Волкан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Youssouf Ndayishimiye бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Netanya Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Маккаби Нетания 24.8% (29)
    X 23.1% (27)
    Истанбул Башакшехир 52.1% (61)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Маккаби Нетания 0:1 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Маккаби Нетания
    24.8% (29)
    Ничья
    23.1% (27)
    Истанбул Башакшехир
    52.1% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Истанбул Башакшехир
    30.8% (36)
    1:1 Ничья
    17.1% (20)
    2:1 Маккаби Нетания
    12.8% (15)
    0:1 Истанбул Башакшехир
    12.8% (15)
    1:0 Маккаби Нетания
    8.5% (10)
    0:2 Истанбул Башакшехир
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Маккаби Нетания
    2.6% (3)
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