Стадион: Тумба
0:1
Второй тайм: 55'
Ход матча
13'
25'
0:1
46'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
55
Луиш
Рафаэл
27
Куртич
Ясмин
26
Данташ
Тьягу
77
Нарей
Халед
33
Кордоба
Хосе
19
Bilal
Bari
17
Welton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Bilal BariНападающий
-
17 WeltonНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
88 Marin Petkov
-
27 Asen Mitkov
-
-
-
12 Yoan Zagorov
-
-
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
История личных встреч
ПАОК
Левски София
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Welton
|1
|0.5
|Bilal Bari
|1
|0.5
|Ronaldo Cesar
|1
|0.5
|Миланов Георги
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Welton
|1
|0
|Галчев Патрик-Габриел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2
Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1
Левски София
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Левски София - ПАОК 2:0 Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0 Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0
Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0 Лудогорец - Левски София 2:1 Левски София - ЦСКА София 0:0 Септември София - Левски София 0:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ПАОК 0:1 Левски София
Исход игры
ПАОК
87.1% (101)
Ничья
10.3% (12)
Левски София
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
50% (56)
Нет
50% (56)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
31% (36)
2:0 ПАОК
22.4% (26)
1:0 ПАОК
18.1% (21)
1:1 Ничья
7.8% (9)
3:1 ПАОК
6.9% (8)
3:0 ПАОК
5.2% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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