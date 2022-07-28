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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ПАОК
0:1
Второй тайм: 55'
Левски София
0'
13' Желтая карточка
Куртич Ясмин
0:1
25' Гол
Ronaldo Cesar

Ход матча

13'
Куртич Ясмин
 
25'
0:1
Ronaldo Cesar
46'
Бисесвар Диего
Nicolas Quagliata
 
46'
Виейринья
Луиш Рафаэл
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 116
ПАОК 87.1% (101)
X 10.3% (12)
Левски София 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Левски София
4.49
4.73
8.50
Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
2
Каргас
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
27
Куртич
Ясмин
14
Живкович
Андрия
26
Данташ
Тьягу
30
Nicolas
Quagliata
77
Нарей
Халед
13
Михайлов
Николай
2
Петрис
Жереми
23
Сонко-Сундберг
Ноа
33
Кордоба
Хосе
22
Галчев
Патрик-Габриел
30
Крастев
Филип
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
7
Миланов
Георги
18
Ronaldo
Cesar
19
Bilal
Bari
17
Welton
ПАОК
4-2-3-1
Левски София
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Левски София

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.5
Bilal Bari 1 0.5
Ronaldo Cesar 1 0.5
Миланов Георги 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 0
Живкович Андрия 1 0
Нарей Халед 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Састре Хуан 1 0
Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Welton 1 0
Галчев Патрик-Габриел 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2
Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1
Левски София
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Левски София - ПАОК 2:0 Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0 Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0
Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0 Лудогорец - Левски София 2:1 Левски София - ЦСКА София 0:0 Септември София - Левски София 0:2

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ronaldo Cesar бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
ПАОК 87.1% (101)
X 10.3% (12)
Левски София 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Левски София
4.49
4.73
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 0:1 Левски София онлайн

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Прогнозы на матч ПАОК 0:1 Левски София

Исход игры
ПАОК
87.1% (101)
Ничья
10.3% (12)
Левски София
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
50% (56)
Нет
50% (56)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
31% (36)
2:0 ПАОК
22.4% (26)
1:0 ПАОК
18.1% (21)
1:1 Ничья
7.8% (9)
3:1 ПАОК
6.9% (8)
3:0 ПАОК
5.2% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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ПАОК
Левски София
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