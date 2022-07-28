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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ПАОК
1:1
Конец матча
Левски София
0'
13' Желтая карточка
Куртич Ясмин
0:1
25' Гол
Ronaldo Cesar
1:1
56' Гол
Данташ Тьягу
63' Желтая карточка
Каргас Яннис
64' Желтая карточка
Дуглас Гомес
72' Вторая желтая карточка
Дуглас Гомес
72' Желтая карточка
Bilal Bari
77' Желтая карточка
Крастев Филип
80' Желтая карточка
Виейринья
81' Вторая желтая карточка
Виейринья
86' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
89' Желтая карточка
Ван дер Кап Келлиан
90'+6

Ход матча

13'
Куртич Ясмин
 
25'
0:1
Ronaldo Cesar
46'
Бисесвар Диего
Nicolas Quagliata
 
46'
Виейринья
Луиш Рафаэл
 
56'
Данташ Тьягу
1:1
63'
Каргас Яннис
 
64'
Дуглас Гомес
 
66'
Куциас Георгиос
Лиратцис Элефтериос
 
72'
Шваб Штефан
Каргас Яннис
 
72'
Дуглас Гомес
 
72'
 
Bilal Bari
77'
 
Крастев Филип
80'
Виейринья
 
81'
Виейринья
 
82'
 
Краев Андриан
Ronaldo Cesar
85'
 
Marin Petkov
Миланов Георги
86'
Ингасон Сверрир
 
89'
 
Ван дер Кап Келлиан
90'
 
Asen Mitkov
Bilal Bari
90'
 
Wenderson2
Welton

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 7 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 22
  • 7 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 116
ПАОК 87.1% (101)
X 10.3% (12)
Левски София 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
2
Каргас
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
27
Куртич
Ясмин
14
Живкович
Андрия
26
Данташ
Тьягу
30
Nicolas
Quagliata
77
Нарей
Халед
13
Михайлов
Николай
2
Петрис
Жереми
23
Сонко-Сундберг
Ноа
33
Кордоба
Хосе
22
Галчев
Патрик-Габриел
30
Крастев
Филип
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
7
Миланов
Георги
18
Ronaldo
Cesar
19
Bilal
Bari
17
Welton
ПАОК
4-2-3-1
Левски София
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Левски София

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данташ Тьягу 1 0.5
Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.5
Bilal Bari 1 0.5
Ronaldo Cesar 1 0.5
Миланов Георги 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 2 1
Виейринья 1 1
Куртич Ясмин 2 0
Ингасон Сверрир 1 0
Каргас Яннис 1 0
Живкович Андрия 1 0
Нарей Халед 1 0
Састре Хуан 1 0
Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Welton 1 0
Крастев Филип 1 0
Bilal Bari 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Галчев Патрик-Габриел 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2
Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1
Левски София
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Левски София - ПАОК 2:0 Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0 Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0
Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0 Лудогорец - Левски София 2:1 Левски София - ЦСКА София 0:0 Септември София - Левски София 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ronaldo Cesar бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    ПАОК 87.1% (101)
    X 10.3% (12)
    Левски София 2.6% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч ПАОК 1:1 Левски София

    Исход игры
    ПАОК
    87.1% (101)
    Ничья
    10.3% (12)
    Левски София
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (56)
    Нет
    50% (56)
    Популярный счёт
    2:1 ПАОК
    31% (36)
    2:0 ПАОК
    22.4% (26)
    1:0 ПАОК
    18.1% (21)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    3:1 ПАОК
    6.9% (8)
    3:0 ПАОК
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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