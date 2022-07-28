Стадион: Тумба
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаКуртич Ясмин
0:1
25' ГолRonaldo Cesar
1:1
56' ГолДанташ Тьягу
63' Желтая карточкаКаргас Яннис
64' Желтая карточкаДуглас Гомес
72' Вторая желтая карточкаДуглас Гомес
72' Желтая карточкаBilal Bari
77' Желтая карточкаКрастев Филип
80' Желтая карточкаВиейринья
81' Вторая желтая карточкаВиейринья
86' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
89' Желтая карточкаВан дер Кап Келлиан
90'+6
Ход матча
13'
25'
0:1
46'
56'
1:1
63'
64'
72'
72'
77'
80'
81'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
7 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 22
-
7 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
55
Луиш
Рафаэл
27
Куртич
Ясмин
26
Данташ
Тьягу
77
Нарей
Халед
33
Кордоба
Хосе
19
Bilal
Bari
17
Welton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Bilal BariНападающий
-
17 WeltonНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
88 Marin Petkov
-
27 Asen Mitkov
-
-
-
12 Yoan Zagorov
-
-
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
История личных встреч
ПАОК
Левски София
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данташ Тьягу
|1
|0.5
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Welton
|1
|0.5
|Bilal Bari
|1
|0.5
|Ronaldo Cesar
|1
|0.5
|Миланов Георги
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|2
|1
|Виейринья
|1
|1
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Welton
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Bilal Bari
|1
|0
|Ван дер Кап Келлиан
|1
|0
|Галчев Патрик-Габриел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2
Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1
Левски София
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Левски София - ПАОК 2:0 Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0 Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0
Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0 Лудогорец - Левски София 2:1 Левски София - ЦСКА София 0:0 Септември София - Левски София 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ПАОК 1:1 Левски София
Исход игры
ПАОК
87.1% (101)
Ничья
10.3% (12)
Левски София
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
50% (56)
Нет
50% (56)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
31% (36)
2:0 ПАОК
22.4% (26)
1:0 ПАОК
18.1% (21)
1:1 Ничья
7.8% (9)
3:1 ПАОК
6.9% (8)
3:0 ПАОК
5.2% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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