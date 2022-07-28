Стадион: Градски врт
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
21
Шкорич
Миле
23
Брлек
Петар
14
Фиолич
Иван
13
Мьерес
Рамон
33
Мужек
Матео
12
Коне
Мусса
19
Подио
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Мьерес РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Янич НиколаЗащитник
-
77 Милош МатоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гржан ШимеНападающий
-
11 Цакташ МийоНападающий
-
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Мужек МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Коне МуссаПолузащитник
-
19 Подио ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Петров ВадимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алиев Али
История личных встреч
Осиек
Кызыл-Жар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осиек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Топчагич Михрет
|1
|0.5
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.5
|Юрчевич Марио
|0
|0
Кызыл-Жар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартолец Карло
|1
|0
Кызыл-Жар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Жиан
|1
|1
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Осиек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Загреб - Осиек 2:1 Кызыл-Жар - Осиек 1:2 Осиек - ХНК Горица 2:1 Осиек - Кечкемет 2:0
Осиек - Крупа-на-Вбрасу 1:0 NK Polet - Осиек 1:7 Осиек - Университатя 1:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 ХНК Горица - Осиек 1:1 Осиек - Локомотив Загреб 1:0 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Осиек - Истра 1961 2:2 Риека - Осиек 3:1 Осиек - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Осиек 0:1 Осиек - Хайдук 0:0 Шибеник - Осиек 0:3 Осиек - ХНК Горица 0:0 Риека - Осиек 3:2 Локомотив Загреб - Осиек 0:0
Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Акжайык - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Осиек 1:2 Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1
Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Осиек 0:0 Кызыл-Жар
Исход игры
Осиек
92% (104)
Ничья
4.4% (5)
Кызыл-Жар
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
19.82% (22)
Нет
80.18% (89)
Популярный счёт
2:0 Осиек
54.9% (62)
1:0 Осиек
16.8% (19)
2:1 Осиек
9.7% (11)
3:0 Осиек
7.1% (8)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:1 Осиек
2.7% (3)
1:2 Кызыл-Жар
1.8% (2)
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