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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют хорватский «Осиек» и казахстанский «Кызыл-Жар». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.