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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Осиек
0:0
Первый тайм: 13'
Кызыл-Жар
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 111
Осиек 91.9% (102)
X 4.5% (5)
Кызыл-Жар 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осиек
Ничья
Кызыл-Жар
1.33
5.49
9.60
Все Коэффициенты
1
Ивушич
Ивица
2
Бартолец
Карло
21
Шкорич
Миле
22
Лонкар
Даниель
20
Юрчевич
Марио
44
Ловрич
Кристиан
23
Брлек
Петар
6
Неяшмич
Дарко
14
Фиолич
Иван
5
Кляйнхайслер
Ласло
13
Мьерес
Рамон
41
Лобанцев
Мирослав
4
Гурман
Марк
5
Каршакевич
Валерий
33
Мужек
Матео
11
Тапалов
Еркин
8
Бушман
Юрий
10
Яковлев
Павел
12
Коне
Мусса
19
Подио
Пабло
77
Козлов
Евгений
II
9
Лобжанидзе
Элгуя
Осиек
4-4-2
Кызыл-Жар
5-4-1

История личных встреч

Осиек
Кызыл-Жар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Топчагич Михрет 1 0.5
Кляйнхайслер Ласло 1 0.5
Юрчевич Марио 0 0
Кызыл-Жар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартолец Карло 1 0
Кызыл-Жар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Жиан 1 1

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Осиек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Загреб - Осиек 2:1 Кызыл-Жар - Осиек 1:2 Осиек - ХНК Горица 2:1 Осиек - Кечкемет 2:0
Осиек - Крупа-на-Вбрасу 1:0 NK Polet - Осиек 1:7 Осиек - Университатя 1:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 ХНК Горица - Осиек 1:1 Осиек - Локомотив Загреб 1:0 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Осиек - Истра 1961 2:2 Риека - Осиек 3:1 Осиек - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Осиек 0:1 Осиек - Хайдук 0:0 Шибеник - Осиек 0:3 Осиек - ХНК Горица 0:0 Риека - Осиек 3:2 Локомотив Загреб - Осиек 0:0
Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Акжайык - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Осиек 1:2 Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1
Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 6'
    "Кызыл-Жар" провёл пару атак. До ударов по воротам дело не дошло.
  • 4'
    Хорваты активнее начали встречу. Хозяева по флангам постоянно проходят вперёд.
  • Угловой
    3'
    Хозяева исполнили угловой удар. Казахские защитники выбили мяч от ворот.
  • 2'
    "Осиек" играет в белых футболках и синих трусах, "Кызыл-Жар" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Градски врт"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют хорватский «Осиек» и казахстанский «Кызыл-Жар». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 111
    Осиек 91.9% (102)
    X 4.5% (5)
    Кызыл-Жар 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осиек
    Ничья
    Кызыл-Жар
    1.33
    5.49
    9.60
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Gradski Vrt. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Осиек 0:0 Кызыл-Жар

Исход игры
Осиек
92% (104)
Ничья
4.4% (5)
Кызыл-Жар
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
19.82% (22)
Нет
80.18% (89)
Популярный счёт
2:0 Осиек
54.9% (62)
1:0 Осиек
16.8% (19)
2:1 Осиек
9.7% (11)
3:0 Осиек
7.1% (8)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:1 Осиек
2.7% (3)
1:2 Кызыл-Жар
1.8% (2)
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