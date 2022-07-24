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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Осиек
 
Позже
Кызыл-Жар
Прогнозы 36
Осиек 88.9% (32)
X 11.1% (4)
Кызыл-Жар 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осиек
Ничья
Кызыл-Жар
1.43
4.70
8.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Осиек
Кызыл-Жар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Топчагич Михрет 1 1
Кляйнхайслер Ласло 1 1
Юрчевич Марио 0 0
Кызыл-Жар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартолец Карло 1 0
Кызыл-Жар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Жиан 1 1

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Осиек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Загреб - Осиек 2:1 Кызыл-Жар - Осиек 1:2 Осиек - ХНК Горица 2:1 Осиек - Кечкемет 2:0
Осиек - Крупа-на-Вбрасу 1:0 NK Polet - Осиек 1:7 Осиек - Университатя 1:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 ХНК Горица - Осиек 1:1 Осиек - Локомотив Загреб 1:0 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Осиек - Истра 1961 2:2 Риека - Осиек 3:1 Осиек - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Осиек 0:1 Осиек - Хайдук 0:0 Шибеник - Осиек 0:3 Осиек - ХНК Горица 0:0 Риека - Осиек 3:2 Локомотив Загреб - Осиек 0:0
Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Акжайык - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Осиек 1:2 Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1
Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осиек - Кызыл-Жар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2022, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Осиек 88.9% (32)
    X 11.1% (4)
    Кызыл-Жар 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осиек
    Ничья
    Кызыл-Жар
    1.43
    4.70
    8.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Осиек - Кызыл-Жар онлайн

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    Прогнозы на матч Осиек - Кызыл-Жар

    Исход игры
    Осиек
    88.9% (32)
    Ничья
    11.1% (4)
    Кызыл-Жар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.71% (9)
    Меньше
    74.29% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (10)
    Нет
    71.43% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Осиек
    38.9% (14)
    1:0 Осиек
    25% (9)
    2:1 Осиек
    16.7% (6)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
    3:0 Осиек
    5.6% (2)
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    Осиек
    Кызыл-Жар
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