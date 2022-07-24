Стадион: Градски врт
История личных встреч
Осиек
Кызыл-Жар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осиек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Топчагич Михрет
|1
|1
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|1
|Юрчевич Марио
|0
|0
Кызыл-Жар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартолец Карло
|1
|0
Кызыл-Жар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Жиан
|1
|1
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Осиек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Загреб - Осиек 2:1 Кызыл-Жар - Осиек 1:2 Осиек - ХНК Горица 2:1 Осиек - Кечкемет 2:0
Осиек - Крупа-на-Вбрасу 1:0 NK Polet - Осиек 1:7 Осиек - Университатя 1:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 ХНК Горица - Осиек 1:1 Осиек - Локомотив Загреб 1:0 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Осиек - Истра 1961 2:2 Риека - Осиек 3:1 Осиек - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Осиек 0:1 Осиек - Хайдук 0:0 Шибеник - Осиек 0:3 Осиек - ХНК Горица 0:0 Риека - Осиек 3:2 Локомотив Загреб - Осиек 0:0
Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Акжайык - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Осиек 1:2 Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1
Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Осиек - Кызыл-Жар
Исход игры
Осиек
88.9% (32)
Ничья
11.1% (4)
Кызыл-Жар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (9)
Меньше
74.29% (26)
Обе команды забьют
Да
28.57% (10)
Нет
71.43% (25)
Популярный счёт
2:0 Осиек
38.9% (14)
1:0 Осиек
25% (9)
2:1 Осиек
16.7% (6)
1:1 Ничья
8.3% (3)
3:0 Осиек
5.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!