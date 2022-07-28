Стадион: Джи Эс Пи
1:0
Второй тайм: 86'
0'
18' Желтая карточкаНади Точукву
1:0
45' ГолШебаке Иссам
67' Желтая карточкаДаушвили Муртаз
75' Желтая карточкаБрахими Мохамед
77' Желтая карточкаШебаке Иссам
79' Желтая карточкаТеодору Димитрис
Ход матча
18'
45'
1:0
67'
75'
77'
79'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
15
Креспо
Хосе
20
Далсью
19
Элиа
Мариос
21
Нади
Точукву
15
Это'О
Джеймс
22
Рабеи
Реда
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
-
19 Элиа МариосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Муянич АмелПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Marquinhos2
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Нади ТочуквуПолузащитник
-
15 Это'О ДжеймсПолузащитник
-
22 Рабеи РедаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бонев БисерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Валентич Азрудин
История личных встреч
АПОЭЛ
Ботев Пловдив
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шебаке Иссам
|1
|0.5
Ботев Пловдив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Ботев Пловдив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брахими Мохамед
|1
|0
|Это'О Джеймс
|1
|0
|Минков Николай
|1
|0
|Нади Точукву
|1
|0
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0
Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0
Ботев Пловдив
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:2 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Хебар Пазарджик 0:1
Ботев Пловдив - Янтра Габрово 0:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Ботев Пловдив - Берое 2:1 Ботев Пловдив - Славия София 2:1 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Локомотив София 2:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:1 Берое - Ботев Пловдив 1:1 Арда Карджали - Ботев Пловдив 0:2 Зенит - Ботев Пловдив 2:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч АПОЭЛ 1:0 Ботев Пловдив
Исход игры
АПОЭЛ
88.6% (101)
Ничья
7% (8)
Ботев Пловдив
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
27.43% (31)
Меньше
72.57% (82)
Обе команды забьют
Да
29.2% (33)
Нет
70.8% (80)
Популярный счёт
1:0 АПОЭЛ
44.7% (51)
2:0 АПОЭЛ
21.1% (24)
2:1 АПОЭЛ
14.9% (17)
1:1 Ничья
5.3% (6)
3:1 АПОЭЛ
3.5% (4)
1:2 Ботев Пловдив
2.6% (3)
3:0 АПОЭЛ
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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