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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
АПОЭЛ
1:0
Второй тайм: 86'
Ботев Пловдив
0'
18' Желтая карточка
Нади Точукву
1:0
45' Гол
Шебаке Иссам
67' Желтая карточка
Даушвили Муртаз
75' Желтая карточка
Брахими Мохамед
77' Желтая карточка
Шебаке Иссам
79' Желтая карточка
Теодору Димитрис

Ход матча

18'
 
Нади Точукву
45'
Шебаке Иссам
1:0
46'
 
Мертенс Дилан
Нади Точукву
63'
Маглица Антун
Элиа Мариос
 
67'
Даушвили Муртаз
 
68'
 
Секулич Мартин
Конате Па
75'
 
Брахими Мохамед
77'
Шебаке Иссам
 
77'
Сациас Яннис
Ндонгаля Дьемерси
 
79'
Теодору Димитрис
 
84'
Вилер Христос
Феррари Франко
 
84'
Эфрем Георгиос
Теодору Димитрис
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 114
АПОЭЛ 88.6% (101)
X 7% (8)
Ботев Пловдив 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Ботев Пловдив
1.56
8.47
88.14
Все Коэффициенты
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
15
Креспо
Хосе
2
Каро
Андреас
3
Феррари
Франко
6
Даушвили
Муртаз
44
Kingsley
Sarfo
21
Теодору
Димитрис
20
Далсью
19
Элиа
Мариос
77
Ндонгаля
Дьемерси
13
Ханкич
Хидажет
44
Пунчец
Роберто
18
Супрайен
Самуэль
4
Генев
Виктор
17
Минков
Николай
3
Конате
Па
21
Нади
Точукву
15
Это'О
Джеймс
22
Рабеи
Реда
10
Току
Эммануэль
7
Брахими
Мохамед
АПОЭЛ
4-2-3-1
Ботев Пловдив
3-5-2

История личных встреч

АПОЭЛ
Ботев Пловдив

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шебаке Иссам 1 0.5
Ботев Пловдив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даушвили Муртаз 1 0
Белек Вид 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Ботев Пловдив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брахими Мохамед 1 0
Это'О Джеймс 1 0
Минков Николай 1 0
Нади Точукву 1 0

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0
Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0
Ботев Пловдив
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:2 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Хебар Пазарджик 0:1
Ботев Пловдив - Янтра Габрово 0:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Ботев Пловдив - Берое 2:1 Ботев Пловдив - Славия София 2:1 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Локомотив София 2:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:1 Берое - Ботев Пловдив 1:1 Арда Карджали - Ботев Пловдив 0:2 Зенит - Ботев Пловдив 2:2

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Шебаке Иссам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Нади Точукву получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    АПОЭЛ 88.6% (101)
    X 7% (8)
    Ботев Пловдив 4.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АПОЭЛ
    Ничья
    Ботев Пловдив
    1.56
    8.47
    88.14
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АПОЭЛ 1:0 Ботев Пловдив онлайн

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    Прогнозы на матч АПОЭЛ 1:0 Ботев Пловдив

    Исход игры
    АПОЭЛ
    88.6% (101)
    Ничья
    7% (8)
    Ботев Пловдив
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.43% (31)
    Меньше
    72.57% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    29.2% (33)
    Нет
    70.8% (80)
    Популярный счёт
    1:0 АПОЭЛ
    44.7% (51)
    2:0 АПОЭЛ
    21.1% (24)
    2:1 АПОЭЛ
    14.9% (17)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    3:1 АПОЭЛ
    3.5% (4)
    1:2 Ботев Пловдив
    2.6% (3)
    3:0 АПОЭЛ
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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