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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Чукарички
2:0
Первый тайм: 43'
Расинг Юнион
0'
11' Желтая карточка
Роган Виктор
18' Желтая карточка
Гарос Мишель
26' Желтая карточка
Франсуаз Эмманюэль
1:0
39' Гол
Бадамоси Мохамед
2:0
41' Гол
Бадамоси Мохамед

Ход матча

11'
Роган Виктор
 
18'
 
Гарос Мишель
26'
 
Франсуаз Эмманюэль
39'
Бадамоси Мохамед
1:0
41'
Бадамоси Мохамед
(Иванович Джордже)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 112
Чукарички 89.3% (100)
X 8.9% (10)
Расинг Юнион 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чукарички
Ничья
Расинг Юнион
1.22
6.08
14.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Белич
Неманья
2
Роган
Виктор
26
Дрезгич
Урош
13
Вуядинович
Никола
86
Роганович
Боян
22
Мияйлович
Срджан
77
Ковач
Стефан
10
Иванович
Джордже
5
Доцич
Марко
72
Ндиайе
Ибраима
II
19
Бадамоси
Мохамед
16
Руффье
Ромен
21
Аннетье
Жонатан
98
Симон
Пит
14
Омрани
Абдельхаким
47
Лорьент
Александр
28
Гарос
Мишель
25
Накаш
Кевен
26
Симон
Жером
11
Yannick
Schaus
15
Франсуаз
Эмманюэль
9
Муратович
Эдвин
Чукарички
4-2-3-1
Расинг Юнион
4-2-1-3

История личных встреч

Чукарички
Расинг Юнион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковач Стефан 2 1
Мияйлович Срджан 1 0.5
Лукич Йован 1 0.5
Расинг Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омрани Абдельхаким 1 0.5
Симон Жером 0 0

Карточки

Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роган Виктор 1 0
Лукич Йован 1 0
Дрезгич Урош 1 0
Расинг Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсуаз Эмманюэль 1 0
Гарос Мишель 1 0
Буш Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чукарички
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чукарички - Напредак 1:0 Расинг Юнион - Чукарички 1:4 Нови Пазар - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:4
Чукарички - Шлёнск 1:0 Браво - Чукарички 2:1 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Чукарички - Напредак 0:0 Войводина - Чукарички 0:3 Чукарички - Вождовац 0:0 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 3:1 Чукарички - Бачка-Топола 2:3 Чукарички - Партизан 0:0 Пролетер Нови-Сад - Чукарички 1:1 Войводина - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:1 Радник Сурдулица - Чукарички 0:0 Чукарички - Напредак 3:0
Расинг Юнион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Расинг Юнион - Чукарички 1:4 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Свифт Эсперанж - Расинг Юнион 2:0 Расинг Юнион - Страссен 6:1
Фола - Расинг Юнион 2:0 Расинг Юнион - Виктория Роспорт 2:1 Дифферданж - Расинг Юнион 4:0 Расинг Юнион - Этцелла 1:2 Мондор-ле-Бэн - Расинг Юнион 2:3 Расинг Юнион - Унион Титус 0:0 Расинг Юнион - Прогрес 3:3 Хостерт - Расинг Юнион 1:4 Расинг Юнион - Жюнесс Эш 0:0 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Расинг Юнион - Вильц 1:3 Хамм Бенфика - Расинг Юнион 2:4 Расинг Юнион - Роданге-91 2:1 Страссен - Расинг Юнион 3:0 Расинг Юнион - Фола 0:1 Виктория Роспорт - Расинг Юнион 3:1

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Cukaricki. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Чукарички 89.3% (100)
X 8.9% (10)
Расинг Юнион 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чукарички
Ничья
Расинг Юнион
1.22
6.08
14.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Чукарички 2:0 Расинг Юнион онлайн

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Прогнозы на матч Чукарички 2:0 Расинг Юнион

Исход игры
Чукарички
89.4% (101)
Ничья
8.8% (10)
Расинг Юнион
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.74% (43)
Меньше
61.26% (68)
Обе команды забьют
Да
26.13% (29)
Нет
73.87% (82)
Популярный счёт
2:0 Чукарички
36.3% (41)
3:0 Чукарички
15.9% (18)
1:0 Чукарички
15% (17)
2:1 Чукарички
13.3% (15)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 Чукарички
3.5% (4)
4:0 Чукарички
1.8% (2)
5:0 Чукарички
1.8% (2)
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Чукарички
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