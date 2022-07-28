Стадион: Чукарички
4:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаРоган Виктор
18' Желтая карточкаГарос Мишель
26' Желтая карточкаФрансуаз Эмманюэль
1:0
39' ГолБадамоси Мохамед
2:0
41' ГолБадамоси Мохамед
3:0
52' ГолИванович Джордже
69' Желтая карточкаБуш Андреас
4:0
73' ГолСпасойевич Михайло
90'+5
Ход матча
11'
18'
39'
1:0
41'
52'
64'
69'
73'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
6 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
26
Дрезгич
Урош
77
Ковач
Стефан
16
Руффье
Ромен
98
Симон
Пит
28
Гарос
Мишель
25
Накаш
Кевен
26
Симон
Жером
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Ковач СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Овусу СэмюэлПолузащитник
-
88 Лукич ЙованПолузащитник
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
-
16 Руффье РоменВратарь
- Защитник
-
98 Симон ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Гарос МишельПолузащитник
-
25 Накаш КевенПолузащитник
-
26 Симон ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мерш ЖерарЗащитник
-
10 Покар МариоПолузащитник
-
19 Амири ДинанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
93 Kenan Ndenge
-
12 Буш Андреас
-
-
Главный тренер: Mamadou Bah
История личных встреч
Чукарички
Расинг Юнион
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чукарички
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковач Стефан
|2
|1
|Бадамоси Мохамед
|2
|1
|Иванович Джордже
|1
|0.5
|Мияйлович Срджан
|1
|0.5
|Лукич Йован
|1
|0.5
|Спасойевич Михайло
|1
|0.5
|Роганович Боян
|0
|0
Расинг Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омрани Абдельхаким
|1
|0.5
|Симон Жером
|0
|0
Карточки
Чукарички
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роган Виктор
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
|Дрезгич Урош
|1
|0
Расинг Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буш Андреас
|2
|0
|Франсуаз Эмманюэль
|1
|0
|Гарос Мишель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чукарички
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чукарички - Напредак 1:0 Расинг Юнион - Чукарички 1:4 Нови Пазар - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:4
Чукарички - Шлёнск 1:0 Браво - Чукарички 2:1 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Чукарички - Напредак 0:0 Войводина - Чукарички 0:3 Чукарички - Вождовац 0:0 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 3:1 Чукарички - Бачка-Топола 2:3 Чукарички - Партизан 0:0 Пролетер Нови-Сад - Чукарички 1:1 Войводина - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:1 Радник Сурдулица - Чукарички 0:0 Чукарички - Напредак 3:0
Расинг Юнион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Расинг Юнион - Чукарички 1:4 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Свифт Эсперанж - Расинг Юнион 2:0 Расинг Юнион - Страссен 6:1
Фола - Расинг Юнион 2:0 Расинг Юнион - Виктория Роспорт 2:1 Дифферданж - Расинг Юнион 4:0 Расинг Юнион - Этцелла 1:2 Мондор-ле-Бэн - Расинг Юнион 2:3 Расинг Юнион - Унион Титус 0:0 Расинг Юнион - Прогрес 3:3 Хостерт - Расинг Юнион 1:4 Расинг Юнион - Жюнесс Эш 0:0 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Расинг Юнион - Вильц 1:3 Хамм Бенфика - Расинг Юнион 2:4 Расинг Юнион - Роданге-91 2:1 Страссен - Расинг Юнион 3:0 Расинг Юнион - Фола 0:1 Виктория Роспорт - Расинг Юнион 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Чукарички 4:0 Расинг Юнион
Исход игры
Чукарички
89.4% (101)
Ничья
8.8% (10)
Расинг Юнион
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.74% (43)
Меньше
61.26% (68)
Обе команды забьют
Да
26.13% (29)
Нет
73.87% (82)
Популярный счёт
2:0 Чукарички
36.3% (41)
3:0 Чукарички
15.9% (18)
1:0 Чукарички
15% (17)
2:1 Чукарички
13.3% (15)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 Чукарички
3.5% (4)
4:0 Чукарички
1.8% (2)
5:0 Чукарички
1.8% (2)
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