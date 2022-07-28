Кажу получает мяч на левом краю штрафной и остро простреливает во вратарскую, но Бркич на выходе снаряд накрывает.

Штрафной на левом фланге заработал Бабика, Кажу навесил в штрафную, но хозяева выбили мяч за боковую.

Маямбела завершает атаку "Ариса" ударом с подбора с 18 метров - мяч летит очень высоко.

"Арис" остается в меньшинстве! Браун грубо играет против Салахлы и получает вторую желтую карточку!

Сильно хромая, Салахлы в сопровождении врачей покидает поле, видимо, матч для него закончен.

Отличная поддержка и на трибунах стадиона в Баку, при таком антураже "Нефтчи" просто не имеет права не пройти в следующую стадию.

У гостей Евгений Яблонский выходит на поле вместо Лео Бенгтссона.

Медицинская пауза возникает у нас, Станкович оказыватся на газоне с определенными проблемами.

Чуть сбавляют атакующий порыв хозяева поля, предпочитая сыграть в эти минуты вторым номером.

Махмудов находит на левом краю штрафной Лаваля, тот с острого угла направляет мяч в створ, но проблем голкиперу не доставляет.

Мало что клеится в атаке у "Ариса", очередная потеря приводит к фолу Яблонского против Эдди.

Возросло количество фолов, сначала Яго получил по ногам от Махмудова, а затем сам нарушил правила в борьбе с Эдди.

Помощь врачей требуется автору второго гола "Нефтчи", несколько болезненных ударов по ногам получил Эдди.

Махмудов после навеса Лаваля пробивает головой практически с линии вратарской - мяч летит чуть выше перекладины!

Еще один угловой подает Кажу, в этот раз мяч летит к 11-метровой отметке, однако оборона "Нефтчи" разряжает обстановку.

Брорссон опасно играет в единоборстве с Махмудовым, по-хорошему, это вторая желтая карточка защитнику "Ариса", прощает Данкерт исландца.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ЭДДИ ПАСКУАЛЬ! Сайеф подает с углового с левого фланга на дальнюю штангу, Эдди выпрыгивает выше всех и головой расстреливает цель!

Сравнивает "Нефтчи" счёт по сумме двух матчей, при этом психологическое преимущество явно на стороне азербайджанского клуба.

Делмиро получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Лаваль.

Сайеф со штрафного с левого фланга снова подает на дальнюю штангу, но в этот раз верховая борьба остается за киприотами.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! КЕННЕТ САЙЕФ! Хозяева отобрали мяч на чужой половине, Махмудов перевел на правый полуфланг, Саейф сместился ближе к центру и нанес неотразимый удар в дальний угол!

А вот теперь уже и "Нефтчи" впереди, на проход азербайджанского клуба можно было поймать неплохие кэфы.

Ванаилсон довольно рискованно убирает на замахе прессингующего соперника, но ошибки голкипер "Ариса" избежал.

"Арис" после перерыва мячом дорожит чуть больше, понятно, что киприотов текущий счёт устраивает.

Доньё оказался на газоне перед штрафной "Ариса", однако свисток Данкерта промолчал, к бурному негодованию публики.

Удар Маямбелы из-за пределов штрафной не ставит неразрешимых задач перед Бркичем, спокоен голкипер "Нефтчи".

Угловой в исполнении Кажу снова не приводит к опасному моменту, мяч летит чересчур высоко.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' С подачей Махмудова с углового оборона "Ариса" справилась, а Лаваль с подбора в створ ворот не попал.

45' Удар Мбоджа с дуги штрафной заблокирован, мяч проходит рядом со штангой, угловой под занавес тайма получает "Нефтчи".

45' Сайеф после навеса с левого фланга выиграл борьбу на дальней штанге, но пробил головой в Кажу.

45' Бастиан Данкерт добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.

43' Браун исполнил подачу с углового с левого фланга, но Бркич спокойно забрал мяч. Тут же голкипер вновьв попытался бросить в прорыв партнера, но здесь "Арис" разобрался.

41' Атака киприотов завершается ударом Маямбелы с правого края штрафной - Бркич надежен в ближнем углу.

40' Браун получает желтую карточку за грубость около чужой штрафной площади.

39' На кураже атакует "Нефтчи", Доньё наносит плотный удар из-за пределов штрафной, однако Ванаилсон с угрозой справляется.

38' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГОДСВЕЙ ДОНЬЁ!

Бркич здорово выбросил мяч с рук, Махмудов скинул его на ход Доньё, тот изящно накрутил двух защитников и поразил цель из пределов штрафной!

36' Приближается перерыв в Баку, пока позиции "Ариса" выглядят достаточно крепкими, но один гол "Нефтчи" сильно возродит интригу.

35' С подачей Махмудова со штрафного гости справились, вторым темпом попытался пробить Сайеф, однако мяч попал в соперника.

34' Гости с левого фланга исполняют передачу к чужой штрафной, однако Бркич выскакивает за пределы собственных владений и разряжает обстановку.

32' Станкович получает желтую карточку за фол против Маямбелы, сорвал защитник "Нефтчи" контратаку соперника.

30' Теперь уже Доньё забирается в положение "вне игры", срывается свистком арбитра перспективная атака "Нефтчи".

29' В ответной атаке "Ариса" Бркич вытащил сложный мяч после удара Маямбелы, однако у правофлангового игрока гостей зафиксирован офсайд.

28' Ябер подрабатывает мяч в центральной зоне и наносит удар с подъёма метров с 23 - снаряд летит над перекладиной.

27' Бенгтссон с левого фланга исполняет не самую расчетливую подачу, мяч улетает за ворота Бркича.

26' Возникли также некоторые проблемы со здоровьем у Гомиса, на некоторое время оказался игрок "Ариса" за пределами поля.

25' Салахлы получает желтую карточку за фол против Маямбелы на фланге.

23' Яго оказался на газоне после верхового единоборства с защитником, однако довольно быстро защитник "Ариса" снова на ногах.

22' Маямбела на правом фланге накручивает защитника и исполняет подачу, которая получается слишком сильной, Мбодж на дальнем краю штрафной спокойно останавливает мяч.

21' С угловым от Кажу оборона "Нефтчи" справляется, вторым темпом Бенгтссон вернул мяч в штрафную с отскоком от газона, а Бркич на выходе кулакаи вынес снаряд, опередив соперника.

20' Маямбела достал непростой мяч у боковой линии и направил его в штрафную, а подкат защитника приводит к угловому.

19' Теперь уже хозяева проводят стремительную контратаку, Сайеф получает мяч в опорной зоне от Лаваля и пробивает с 20 метров рядом со штангой.

17' Хороший выход из обороны удается гостям, Маямбела получает мяч у правого угла штрафной и бьет низом в ближний угол - рядом со штангой.

15' Многовато фолов на старте этой встречи, сейчас Станкович фолит на фланге против Гомиса.

13' Сёке в центральном круге бьет по ногам соперника, на грани удаления повисает полузащитник "Ариса".

12' Бенгтссон вошел в штрафную чуть левее центра и пробивает по воротам, мяч рикошетом от руки защитника приходит в руки Бркичу.

11' Кажу исполнил подачу с углового с правого фланга, однако мяч перелетел через всех игроков во вратарской "Нефтчи".

10' Шлогар входит в штрафную хозяев практически по центру и бьет с 14 метров, но мяч после рикошета от защитника прокатывается рядом со штангой.

8' С хорошим настроем начинает встречу "Нефтчи", верят азербайджанцы в итоговый проход.

7' С подачей со штрафного от Махмудова гости справились, с подбора же неточным ударом отметился Лаваль.

6' Еще одна желтая карточка гостям, за фол против Сайефа у лицевой линии наказан Брорссон.

5' Сайеф со штрафного исполнил не самую удачную подачу, мяч перелетел через всех игроков в штрафной "Ариса".

4' Сёке получает первую желтую карточку за грубый фол на фланге, при этом для хавбека "Ариса" это уже второй фол в игре.

2' Киприоты имеют фору по итогам первого матча, "Арис" дома добился уверенной победы со счётом 2:0.