Стадион: Бакселл Арена
3:0
Второй тайм: 85'
0'
4' Желтая карточкаСёке Юлиус
6' Желтая карточкаБрорссон Франц
25' Желтая карточкаСалахлы Азер
32' Желтая карточкаСтанкович Воислав
1:0
38' ГолДоньё Годсвей
40' Желтая карточкаБраун Морган
2:0
57' ГолПаскуаль Эдди
59' Желтая карточкаДелмиро
3:0
62' ГолСайеф Кеннет
82' Вторая желтая карточкаБраун Морган
Ход матча
4'
25'
38'
1:0
40'
57'
2:0
59'
62'
3:0
82'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
52 Владение мячом, % 48
19
Салахлы
Азер
23
Ябер
Атас
24
Лаваль
Юсуф
20
Яго
Стив
13
Делмиро
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
14
Гоми
Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
-
23 Ябер АтасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лаваль ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Сафаров РзаВратарь
-
26 Булудов ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Warren Shavy
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Нефтчи
Арис Лимассол
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нефтчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайеф Кеннет
|1
|0.5
|Паскуаль Эдди
|1
|0.5
|Доньё Годсвей
|1
|0.5
|Махмудов Эмин
|0
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кажу
|1
|0.5
|Гоми Янник
|1
|0.5
Карточки
Нефтчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станкович Воислав
|1
|0
|Доньё Годсвей
|1
|0
|Салахлы Азер
|1
|0
|Сайеф Кеннет
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Франц
|2
|0
|Делмиро
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтчи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Газиантепспор - Нефтчи 0:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Нефтчи - Зира 0:1
Габала - Нефтчи 1:0 Сумгаит - Нефтчи 0:2 Сабаил - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Шамахы - Нефтчи 1:2 Нефтчи - Зира 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Нефтчи - Сумгаит 2:1 Нефтчи - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Шамахы 3:1 Нефтчи - Карабах 1:2 Габала - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сумгаит 0:0 Нефтчи - Сабаил 1:0 Нефтчи - Сабах Баку 1:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Нефтчи 3:0 Арис Лимассол
Исход игры
Нефтчи
66.4% (83)
Ничья
24% (30)
Арис Лимассол
9.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (34)
Меньше
71.19% (84)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
1:0 Нефтчи
28.8% (36)
1:1 Ничья
23.2% (29)
2:1 Нефтчи
20% (25)
2:0 Нефтчи
9.6% (12)
0:1 Арис Лимассол
4.8% (6)
3:1 Нефтчи
3.2% (4)
1:2 Арис Лимассол
2.4% (3)
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