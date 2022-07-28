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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Нефтчи
3:0
Второй тайм: 85'
Арис Лимассол
0'
4' Желтая карточка
Сёке Юлиус
6' Желтая карточка
Брорссон Франц
25' Желтая карточка
Салахлы Азер
32' Желтая карточка
Станкович Воислав
1:0
38' Гол
Доньё Годсвей
40' Желтая карточка
Браун Морган
2:0
57' Гол
Паскуаль Эдди
59' Желтая карточка
Делмиро
3:0
62' Гол
Сайеф Кеннет
82' Вторая желтая карточка
Браун Морган
83' Желтая карточка

Ход матча

4'
 
Сёке Юлиус
6'
 
Брорссон Франц
25'
Салахлы Азер
 
32'
Станкович Воислав
 
38'
Доньё Годсвей
(Махмудов Эмин)
1:0
40'
 
Браун Морган
46'
 
Warren Shavy
Шлогар Мартин
57'
Паскуаль Эдди
(Сайеф Кеннет)
2:0
59'
 
Делмиро
62'
Сайеф Кеннет
(Махмудов Эмин)
3:0
67'
 
Яблонский Евгений
Бенгтссон Лео
81'
Юсифли Фарид
Паскуаль Эдди
 
82'
 
Браун Морган
83'
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 125
Нефтчи 66.4% (83)
X 24% (30)
Арис Лимассол 9.6% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Арис Лимассол
3.05
4.13
8.68
Все Коэффициенты
Новости
1
Бркич
Иван
3
Мбодж
Мамаду
4
Кверквелия
Соломон
6
Станкович
Воислав
19
Салахлы
Азер
23
Ябер
Атас
8
Махмудов
Эмин
14
Паскуаль
Эдди
24
Лаваль
Юсуф
11
Доньё
Годсвей
5
Сайеф
Кеннет
1
Ванаилсон
Лусиано
20
Яго
Стив
31
Брорссон
Франц
13
Делмиро
8
Браун
Морган
3
Кажу
21
Маямбела
Михлали
37
Сёке
Юлиус
27
Шлогар
Мартин
7
Бенгтссон
Лео
14
Гоми
Янник
Нефтчи
4-3-3
Арис Лимассол
5-4-1

История личных встреч

Нефтчи
Арис Лимассол

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайеф Кеннет 1 0.5
Паскуаль Эдди 1 0.5
Доньё Годсвей 1 0.5
Махмудов Эмин 0 0
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кажу 1 0.5
Гоми Янник 1 0.5

Карточки

Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станкович Воислав 1 0
Доньё Годсвей 1 0
Салахлы Азер 1 0
Сайеф Кеннет 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Франц 2 0
Делмиро 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Газиантепспор - Нефтчи 0:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Нефтчи - Зира 0:1
Габала - Нефтчи 1:0 Сумгаит - Нефтчи 0:2 Сабаил - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Шамахы - Нефтчи 1:2 Нефтчи - Зира 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Нефтчи - Сумгаит 2:1 Нефтчи - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Шамахы 3:1 Нефтчи - Карабах 1:2 Габала - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сумгаит 0:0 Нефтчи - Сабаил 1:0 Нефтчи - Сабах Баку 1:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 84'
    Сильно хромая, Салахлы в сопровождении врачей покидает поле, видимо, матч для него закончен.
  • Травма, повреждение
    83'
    Помощь врачей требуется Салахлы, накладка от Брауна получилась крайне неприятной.
  • Жёлтая и сразу красная
    82'
    "Арис" остается в меньшинстве! Браун грубо играет против Салахлы и получает вторую желтую карточку!
  • Замена
    81'
    Фарид Юсифли появляется на поле вместо Эдди Паскуаля.
  • 79'
    Маямбела завершает атаку "Ариса" ударом с подбора с 18 метров - мяч летит очень высоко.
  • 78'
    Штрафной на левом фланге заработал Бабика, Кажу навесил в штрафную, но хозяева выбили мяч за боковую.
  • 77'
    Кажу получает мяч на левом краю штрафной и остро простреливает во вратарскую, но Бркич на выходе снаряд накрывает.
  • Травма, повреждение
    75'
    Помощь врачей требуется автору второго гола "Нефтчи", несколько болезненных ударов по ногам получил Эдди.
  • Фол, нарушение
    74'
    Возросло количество фолов, сначала Яго получил по ногам от Махмудова, а затем сам нарушил правила в борьбе с Эдди.
  • Фол, нарушение
    73'
    Мало что клеится в атаке у "Ариса", очередная потеря приводит к фолу Яблонского против Эдди.
  • 72'
    Махмудов находит на левом краю штрафной Лаваля, тот с острого угла направляет мяч в створ, но проблем голкиперу не доставляет.
  • 71'
    Чуть сбавляют атакующий порыв хозяева поля, предпочитая сыграть в эти минуты вторым номером.
  • Травма, повреждение
    69'
    Медицинская пауза возникает у нас, Станкович оказыватся на газоне с определенными проблемами.
  • Замена
    67'
    У гостей Евгений Яблонский выходит на поле вместо Лео Бенгтссона.
  • 66'
    Отличная поддержка и на трибунах стадиона в Баку, при таком антураже "Нефтчи" просто не имеет права не пройти в следующую стадию.
  • Бонусы букмекеров
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    • 64'
      Ванаилсон довольно рискованно убирает на замахе прессингующего соперника, но ошибки голкипер "Ариса" избежал.
    • 63'
      А вот теперь уже и "Нефтчи" впереди, на проход азербайджанского клуба можно было поймать неплохие кэфы.
    • Описание гола
      62'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! КЕННЕТ САЙЕФ!
      Хозяева отобрали мяч на чужой половине, Махмудов перевел на правый полуфланг, Саейф сместился ближе к центру и нанес неотразимый удар в дальний угол!
    • 60'
      Сайеф со штрафного с левого фланга снова подает на дальнюю штангу, но в этот раз верховая борьба остается за киприотами.
    • Желтая карточка
      59'
      Делмиро получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Лаваль.
    • 58'
      Сравнивает "Нефтчи" счёт по сумме двух матчей, при этом психологическое преимущество явно на стороне азербайджанского клуба.
    • Описание гола
      57'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ЭДДИ ПАСКУАЛЬ!
      Сайеф подает с углового с левого фланга на дальнюю штангу, Эдди выпрыгивает выше всех и головой расстреливает цель!
    • Фол, нарушение
      56'
      Брорссон опасно играет в единоборстве с Махмудовым, по-хорошему, это вторая желтая карточка защитнику "Ариса", прощает Данкерт исландца.
    • Угловой
      55'
      Еще один угловой подает Кажу, в этот раз мяч летит к 11-метровой отметке, однако оборона "Нефтчи" разряжает обстановку.
    • Опасный момент
      54'
      Махмудов после навеса Лаваля пробивает головой практически с линии вратарской - мяч летит чуть выше перекладины!
    • Угловой
      52'
      Угловой в исполнении Кажу снова не приводит к опасному моменту, мяч летит чересчур высоко.
    • 51'
      Удар Маямбелы из-за пределов штрафной не ставит неразрешимых задач перед Бркичем, спокоен голкипер "Нефтчи".
    • 50'
      Доньё оказался на газоне перед штрафной "Ариса", однако свисток Данкерта промолчал, к бурному негодованию публики.
    • 49'
      "Арис" после перерыва мячом дорожит чуть больше, понятно, что киприотов текущий счёт устраивает.
    • 47'
      В хорошем темпе начинается вторая половина встречи, обе команды стремятся показать максимум впереди.
    • Замена
      46'
      Шави Бабика вышел на поле вместо Мартина Шлогара.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      С подачей Махмудова с углового оборона "Ариса" справилась, а Лаваль с подбора в створ ворот не попал.
    • 45'
      Удар Мбоджа с дуги штрафной заблокирован, мяч проходит рядом со штангой, угловой под занавес тайма получает "Нефтчи".
    • 45'
      Сайеф после навеса с левого фланга выиграл борьбу на дальней штанге, но пробил головой в Кажу.
    • Дополнительное время
      45'
      Бастиан Данкерт добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.
    • Угловой
      43'
      Браун исполнил подачу с углового с левого фланга, но Бркич спокойно забрал мяч. Тут же голкипер вновьв попытался бросить в прорыв партнера, но здесь "Арис" разобрался.
    • 41'
      Атака киприотов завершается ударом Маямбелы с правого края штрафной - Бркич надежен в ближнем углу.
    • Желтая карточка
      40'
      Браун получает желтую карточку за грубость около чужой штрафной площади.
    • 39'
      На кураже атакует "Нефтчи", Доньё наносит плотный удар из-за пределов штрафной, однако Ванаилсон с угрозой справляется.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГОДСВЕЙ ДОНЬЁ!
      Бркич здорово выбросил мяч с рук, Махмудов скинул его на ход Доньё, тот изящно накрутил двух защитников и поразил цель из пределов штрафной!
    • 36'
      Приближается перерыв в Баку, пока позиции "Ариса" выглядят достаточно крепкими, но один гол "Нефтчи" сильно возродит интригу.
    • 35'
      С подачей Махмудова со штрафного гости справились, вторым темпом попытался пробить Сайеф, однако мяч попал в соперника.
    • 34'
      Гости с левого фланга исполняют передачу к чужой штрафной, однако Бркич выскакивает за пределы собственных владений и разряжает обстановку.
    • Желтая карточка
      32'
      Станкович получает желтую карточку за фол против Маямбелы, сорвал защитник "Нефтчи" контратаку соперника.
    • Офсайд
      30'
      Теперь уже Доньё забирается в положение "вне игры", срывается свистком арбитра перспективная атака "Нефтчи".
    • Офсайд
      29'
      В ответной атаке "Ариса" Бркич вытащил сложный мяч после удара Маямбелы, однако у правофлангового игрока гостей зафиксирован офсайд.
    • 28'
      Ябер подрабатывает мяч в центральной зоне и наносит удар с подъёма метров с 23 - снаряд летит над перекладиной.
    • 27'
      Бенгтссон с левого фланга исполняет не самую расчетливую подачу, мяч улетает за ворота Бркича.
    • Травма, повреждение
      26'
      Возникли также некоторые проблемы со здоровьем у Гомиса, на некоторое время оказался игрок "Ариса" за пределами поля.
    • Желтая карточка
      25'
      Салахлы получает желтую карточку за фол против Маямбелы на фланге.
    • 23'
      Яго оказался на газоне после верхового единоборства с защитником, однако довольно быстро защитник "Ариса" снова на ногах.
    • 22'
      Маямбела на правом фланге накручивает защитника и исполняет подачу, которая получается слишком сильной, Мбодж на дальнем краю штрафной спокойно останавливает мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      С угловым от Кажу оборона "Нефтчи" справляется, вторым темпом Бенгтссон вернул мяч в штрафную с отскоком от газона, а Бркич на выходе кулакаи вынес снаряд, опередив соперника.
    • 20'
      Маямбела достал непростой мяч у боковой линии и направил его в штрафную, а подкат защитника приводит к угловому.
    • 19'
      Теперь уже хозяева проводят стремительную контратаку, Сайеф получает мяч в опорной зоне от Лаваля и пробивает с 20 метров рядом со штангой.
    • 17'
      Хороший выход из обороны удается гостям, Маямбела получает мяч у правого угла штрафной и бьет низом в ближний угол - рядом со штангой.
    • Фол, нарушение
      15'
      Многовато фолов на старте этой встречи, сейчас Станкович фолит на фланге против Гомиса.
    • Фол, нарушение
      13'
      Сёке в центральном круге бьет по ногам соперника, на грани удаления повисает полузащитник "Ариса".
    • 12'
      Бенгтссон вошел в штрафную чуть левее центра и пробивает по воротам, мяч рикошетом от руки защитника приходит в руки Бркичу.
    • Угловой
      11'
      Кажу исполнил подачу с углового с правого фланга, однако мяч перелетел через всех игроков во вратарской "Нефтчи".
    • 10'
      Шлогар входит в штрафную хозяев практически по центру и бьет с 14 метров, но мяч после рикошета от защитника прокатывается рядом со штангой.
    • 8'
      С хорошим настроем начинает встречу "Нефтчи", верят азербайджанцы в итоговый проход.
    • 7'
      С подачей со штрафного от Махмудова гости справились, с подбора же неточным ударом отметился Лаваль.
    • Желтая карточка
      6'
      Еще одна желтая карточка гостям, за фол против Сайефа у лицевой линии наказан Брорссон.
    • 5'
      Сайеф со штрафного исполнил не самую удачную подачу, мяч перелетел через всех игроков в штрафной "Ариса".
    • Желтая карточка
      4'
      Сёке получает первую желтую карточку за грубый фол на фланге, при этом для хавбека "Ариса" это уже второй фол в игре.
    • 2'
      Киприоты имеют фору по итогам первого матча, "Арис" дома добился уверенной победы со счётом 2:0.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bakcell Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Нефтчи 3:0 Арис Лимассол

    Исход игры
    Нефтчи
    66.4% (83)
    Ничья
    24% (30)
    Арис Лимассол
    9.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.81% (34)
    Меньше
    71.19% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    53.39% (63)
    Нет
    46.61% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Нефтчи
    28.8% (36)
    1:1 Ничья
    23.2% (29)
    2:1 Нефтчи
    20% (25)
    2:0 Нефтчи
    9.6% (12)
    0:1 Арис Лимассол
    4.8% (6)
    3:1 Нефтчи
    3.2% (4)
    1:2 Арис Лимассол
    2.4% (3)
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    Нефтчи
    Арис Лимассол
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